Wanderung durch den Kottenforst

Swisttal/Region. Pünktlich um 9 Uhr ist der GA-Wandertages gestartet. Los ging es an Burg Heimerzheim, durch den Kottenforst geht es auf unterschiedlichen Routen zur Bundespolizei.

Von Gerda Saxler-Schmidt, Anja Wollschlaeger, 09.09.2018

Ideales Wanderwetter. Bei rund 14 Grad und bedecktem Himmel starteten die ersten Wanderer an der Burg Heimerzheim heute Morgen. Sie werden zunächst ein kurzes Stück über die L163 und den Höhenring wandern. Danach führt die Strecke direkt in den Kottenforst zum Eisernen Mann. Bis 11 Uhr können Wanderer auf der Route starten.

Während die Familienroute und die Zehn-Kilometer-Strecke leicht und für Kinderwagen geeignet sind, gilt das nicht für die beiden längeren, mittelschweren bis schweren Strecken: Die 20-Kilometer-Strecke ist nur bedingt für Kinderwagen geeignet, die 30-Kilometer-Strecke gar nicht. Beide Strecken führen hinter Dünstekoven zunächst in Richtung Gut Capellen. Die Geschichte der ehemaligen Klosteranlage, heute ein privater Wohnsitz, ist an die Geschichte der Rosa Mystica und des Maria-Rosenfestes in Buschhoven geknüpft.

Die Kurzstreckler biegen bereits vorher ab in Richtung Bundespolizei, die mit einem Tag der offenen Tür den 40. Geburtstag ihres Standortes feiert. Die längeren Strecken führen über das Forsthaus Buschhoven in Richtung Alfter und Brenig, vorbei am Golfplatz Römerhof zurück zur Bundespolizei in Heimerzheim. Pausenstationen gibt es am Eisernen Mann, am Forsthaus Buschhoven, am Lohheckenweg in Alfter und am Aussichtspunkt Böhling. Hunde sollten selbstverständlich angeleint werden.

Weiter führen die beiden längeren Strecken zum Aussichtspunkt "Römerblick" und wenige Schritte in den Wald hinein zum Aufschluss des Römerkanals. Der Archäologe und Römerkanal-Fachmann Klaus Grewe hat in einer Reihe von Veröffentlichungen und Vorträgen die Bedeutung des Bauwerks dargestellt, das auf 95,4 Kilometern Länge - mit Zuleitungen sind es sogar 130 Kilometer - als Wasserleitung von Nettersheim in der Eifel bis zur römischen Provinzhauptstadt Colonia Claudia Ara Agrippinensium, dem heutigen Köln, diente. Der barrierefrei erreichbare Aufschluss bei Buschhoven und die Erläuterungen auf Hinweistafeln geben einen interessanten Einblick in diese Leistung antiker Ingenieurskunst.

Wander- und Outdoormesse in Swisttal-Heimerzheim Öffnungszeiten Die GA-Wander- und Outdoormesse im Gebäude 22 der Bundespolizei in Swisttal-Heimerzheim, Gabrielweg 5, ist geöffnet von 12 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, nicht nur für die Wandertagsteilnehmer, sondern für alle Interessenten.

Rhein-Voreifel-Touristik Vor dem Gebäude 22 zeigen der Verein Rhein-Voreifel-Touristik und die Gemeinde Swisttal, mit welch prachtvollen Rad- und Wanderwegen sowie Ausflugszielen die linksrheinische Region gesegnet ist – etwa mit der neuen Rheinischen Apfelroute, einem thematischen Radwanderweg von überregionaler Bedeutung.

NRW-Stiftung Am Stand der NRW-Stiftung informieren die Regionalbotschafter Albert Plümer (Rhein-Sieg-Kreis), Gabriele Heix (Bonn) und Ralf Sawatzki (Euskirchen), wie die Stiftung mit ihrem Förderverein seit mehr als 30 Jahren Vereine, Verbände und Initiativen, die sich für den Naturschutz und die Heimat- und Kulturpflege einsetzen, unterstützt.

Wanderregionen und Ausrüster Die Naturregion Sieg/Bergisches Land sowie die Tourismuszentrale Saarland und der Wiedtal-Tourismus stellen Wander- und Ausflugsziele vor. Auch der Deutsche Alpenverein, Sektion Bonn, ist auf der Messe vertreteten. Der Ausrüster Sportpartner Bonn berät auf der Messe zur richtigen Ausrüstung zum Wandern, für Bergsport, Laufen, Walking oder andere Outdooraktivitäten.

Verkehrsverbund, General-Anzeiger und Saunapark Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg erläutert an seinem Stand etwa, wie man mit Bus oder Bahn zum Ausgangspunkt einer Wandertour in der Region fahren kann. Auch der General-Anzeiger und das märchenhafte Schloss Drachenburg in Königswinter sind mit einem Stand auf der Messe vertreten. Der Saunapark Siebengebirge stellt Möglichkeiten vor, wie man etwa nach einer ausgedehnten Wanderung oder einfach mal zwischendurch entspannen kann.

Sicherheit Beim Eingang des Bundespolizeistandortes finden Kontrollen statt. Die Mitnahme von gefährlichen Gegenständen und Abwehrsprays ist nicht erlaubt.

Bildaufnahmen Bei der Veranstaltung wird aus Sicherheitsgründen sowie zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit foto - und videografiert.

Nach der Stärkung an einer Pausenstation gehen die 20-Kilometer-Wanderer direkt in den Wald und können nach 13,5 Kilometern am "Kamelleboom" die nächste Pause einlegen - wo es der Sage nach Kamelle regnen soll. Die 30-Kilometer-Strecke führt vorbei am Dürrenbruch, dem Naturschutzgebiet mit Moorbiotopen westlich von Oedekoven in der Gemeinde Alfter, und dem "Kamelleboom" weiter auf das Gebiet der Stadt Bornheim mit dem Biotop Brenig.

Hinter dem Apfelmaar vereinigt sich die 30-Kilometer-Strecke wieder mit der 20-Kilometer-Strecke, um über den "Eisernen Mann" in Heimerzheim zu enden. Ziel des 41. GA-Wandertags ist das Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei mit ihrem Tag der offenen Tür und einem Programm für die ganze Familie. Der Zieleinllauf wird gegen 17.30 Uhr erwartet.