Wanderung durch den Kottenforst

Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg erläutert an seinem Stand etwa, wie man mit Bus oder Bahn zum Ausgangspunkt einer Wandertour in der Region fahren kann. Auch der General-Anzeiger und das märchenhafte Schloss Drachenburg in Königswinter sind mit einem Stand auf der Messe vertreten. Der Saunapark Siebengebirge stellt Möglichkeiten vor, wie man etwa nach einer ausgedehnten Wanderung oder einfach mal zwischendurch entspannen kann.