GA-Torfieber

Foto: FC Spich 1911 e.V.

Wir sind die U 11/1 des 1. FC Spich 1911 e.V. und freuen uns auf unsere Teilnahme am Torfieber-Turnier. Wir spielen seit Jahren Fußball im Sportpark Spicher Höhen. Seit Jahren nehmen wir an den Staffelspielen des FVM teil und sind in mehrfach Meister in der Talentestaffel des FVM Kreis Sieg geworden. Dieses Jahr nehmen wir zum dritten Mal am Torfieber-Turnier teil. Aktuell spielt unsere Mannschaft in der höchsten Spielklasse unseres Jahrgangs. In der Saison 2017/18 wird unser Team um den Bezirksliga-Einzug spielen.