Nicht in den Sand, dafür in einen Wassereimer steckt dieser Nachwuchsspieler seinen Kopf zur Abkühlung.

Inhaltsverzeichnis 1. Bergfest beim GA-Torfieber 2. So verlief der erste Tag des GA-Torfiebers

Bonn. Mit den Spielen der E-Jugend ist am Donnerstag das GA-Torfieber-Turnier im Sportpark Pennenfeld gestartet. An diesem Samstag kämpften nun die F-Jugendlichen um die Tickets für die Zwischenrunde.

Von Matthias Kirch und Dennis Sennekamp, 18.06.2017

Nachdem am Donnerstag 16 Mannschaften der E-Jugend das Ticket für die Zwischenrunde der neunten Auflage des GA-Torfieber-Turniers im Sportpark Pennenfeld gelöst haben, ging es heute weiter mit den Kickern der F-Jugend. Wieder kämpften 48 Mannschaften um den Einzug in die begehrte Zwischenrunde und wieder konnten sich nur 16 Mannschaften für die nächste Turnierphase am Sonntag qualifizieren. Mit dabei war auch die JSG Beuel, die spontan für den VfL Alfter in der Gruppe C eingesprungen war.

Auch in der Gruppe G gab es einen kurzfristigen Besetzungswechsel: Nachdem der TV Rott am Morgen des Turniers abgesagt hatte, fand die Turnierleitung im FC Rot-Weiß Lessenich einen flexiblen Ersatz, der innerhalb von wenigen Stunden eine schlagkräftige Mannschaft aufstellte. Die dadurch bedingten Änderungen im Spielplan der Gruppe wurden von den betreffenden Trainern verständnisvoll aufgenommen. Einen Ausfall gab es zudem bei den Schiedsrichtern.

Nachdem einer von ihnen über Unwohlsein klagte, wurde er von Sanitätern des DRK untersucht und danach als Präventivmaßnahme nach Hause geschickt. Die übrigen sieben Spielleiter mussten sich neu organisieren, meisterten die Herausforderung jedoch bravourös.

Jugendliche Schiedsrichterin sorgte für faires Spiel

Unter den Schiedsrichtern befand sich auch die 16-jährige Marie Impekoven, die als eine von zwei Frauen an diesem Turniertag die Spiele der F-Jugend pfiff. „Ich bin seit anderthalb Jahren Schiedsrichterin“, erzählte sie. „Zuvor habe ich vier Jahre lang Fußball gespielt, bis ich Knieprobleme bekommen habe.“ Schnell sei sie auf die Position des Schiedsrichters aufmerksam geworden und ist in dieser Saison sogar im Kreisförderkader von Frauenbundesligaschiedsrichterin Katharina Gerhard. Jetzt pfeift sie vor allem Partien der C-Juroren, an der Linie der Frauenregionalliga oder in der Bezirksliga der Herren.

Dieses Wochenende ist sie zum ersten Mal bei Torfieber. „Es ist schön zu sehen, wie gut die Mannschaften in diesem Alter schon zusammenspielen“, sagte sie. „Für mich ist es zudem eine gute Übung, bei der ich die Grundlagen anwenden kann, die ich in meiner Schiedsrichterausbildung lerne.“ Diese Grundlagen konnte sie nur zu genüge anwenden – so manche Mannschaft erkämpfte sich den Einzug in die nächste Runde mit im wahrsten Sinne des Wortes mit Blut, Schweiß und Tränen. Im Angesicht von Sieg oder Niederlage wurde zwar erbittert gekämpft, doch die Grenzen der Fairness nie überschritten.

Zu den Mannschaften, die jetzt am Sonntag um den Wanderpokal spielten, gehören unter anderem der SV Menden, Hennef 05 und der 1. FC Spich. „Wir sind sehr zufrieden mit unseren Spielern“, so die Trainer Nicolas Hanisch und Patrick Mertens vom Spicher FC. „Die ersten Spiele waren dank unserer Treffsicherheit und unseres Keepers ohne Gegentore, erst gegen Hennef haben wir mit 0:3 ordentlich kassiert.“ Am Spielfeldrand gibt es für die Eltern, Geschwisterchen und natürlich die Nachwuchstalente selber ein familienfreundliches Rahmenprogramm mit Ratespielen, Kletterwand, Soccercage und Hüpfburg. Für das leibliche Wohl sorgten Stände mit Kuchen, Eis, Würstchen und Halal-Spießen.

Ergebnisse und weiterer Spielplan:

