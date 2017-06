Inhaltsverzeichnis 1. Am Samstag starten die F-Jugendlichen ins GA-Torfieber 2. So verlief der erste Tag des GA-Torfiebers

Bonn. Mit den Spielen der E-Jugend ist am Donnerstag das GA-Torfieber-Turnier im Sportpark Pennenfeld gestartet. An diesem Samstag kämpfen nun die F-Jugendlichen um die Tickets für die Zwischenrunde.

Von Matthias Kirch und Dennis Sennekamp, 15.06.2017

Mit den Spielen MSV Bonn gegen Hellas Troisdorf, TuS Roisdorf gegen SC Bad Bodendorf, Bonner SC gegen SV Lohmar sowie Hertha Bonn gegen SV Eitorf beginnt an diesem Samstag das GA-Torfieber-Turnier für die F-Jugendlichen. Insgesamt 48 Mannschaften kämpfen im Sportpark Pennenfeld um den Einzug in die Zwischenrunde, die am Samstagmorgen ausgetragen wird.

Abgesehen von den Turnierspielen gibt es auch am Samstag ein großes Rahmenprogramm. Dazu zählt etwa die Fußballversion des Ratespiels „Dalli-Klick“, bei der prominente Fußballer erraten werden müssen, eine Kletterwand oder der Soccercage.