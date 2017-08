So isst man in Italien

Bologna. Bologna in der Emilia-Romagna Region ist bekannt für gutes italienisches Essen. Das soll bald auch im neu-eröffneten Food-Themenpark "Eataly World" auf 80.000 Quadratmetern im Mittelpunkt stehen. Dort entsteht ein Freizeitpark rund ums italienische Essen.

Von Dierk Himstedt, 31.08.2017

Vor allem ein Schmaus für die ganze Familie soll er werden - der neue Freizeitpark "Eataly World" in Bologna, in dem es selbstredend hauptsächlich ums Essen gehen wird. Für November dieses Jahres ist seine offizielle Eröffnung angekündigt. Was wird die Besucher erwarten? Vielleicht eine übergroße Gnocchi oder doch die laufende Broccoli-Figur, mit der man Selfies schießen kann, oder aber das verzauberte Schloss aus Nudeln gebaut.

Wie genau sich der Food-Themenpark in der berühmten Emilia-Romagna Region präsentieren wird, ist noch offen. Aber Inhalte und zentrale Angebote sind hingegen schon jetzt bekannt: Laut den Betreibern von "Eataly World" werden die kleinen und großen Besucher alle Genüsse probieren können und dürfen, für die Italien weltweit bekannt ist. Nicht überraschend werden Pasta, Käse, italienisches Eis und selbstverständlich auch so wichtige Zutaten wie das Olivenöl eine große Rolle dabei spielen.

Beim puren Speisen in den 25 Bistros und Restaurants soll es aber nicht bleiben. Auf einer Gesamtfläche von 80.000 Quadratmetern werden in "Eataly World" auch Stallungen mit Tieren zum Angucken, Läden und Märkte zum Einkaufen sowie ein Konferenzzentrum für hungrige Businessleute im Angebot sein. Zudem soll den Besuchern anschaulich gezeigt werden, wie zum Beispiel der berühmte Parmesankäse hergestellt oder Olivenöl gepresst wird.

Es gibt noch mehr als Essen

Auch dem Thema "Nachhaltigkeit" hinsichtlich der Energieversorgung des Freizeit-Megaprojektes haben sich die Betreiber gewidmet. 44000 Photovoltaikmodule sollen in "Eataly World" einen wichtigen Beitrag zur Einsparung von Energiekosten leisten. Zudem werden 500 Elektroräder mit großen Einkaufskörben bereit stehen, die den Besuchern das Einkaufen auf langen Wegen erleichtern sollen.

Wer steht hinter dem Projekt?

Hinter dem Großprojekt steht die Dachmarke FICO Eataly. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung im Jahr 2007 zu einem der größten, international agierenden Händler von italienischen Lebensmitteln aufgestiegen. Das Sortiment reicht von italienischem Obst über Öl und Pasta bis hin zu Käse, Kuchen und Eis. FICO Eataly heftet sich Werte wie Nachhaltigkeit, Qualität und Regionalität ihrer Produkte an die Firmenfahne, was sich nach eigener Aussage auch im Food-Themenpark widerspiegeln soll.

"Eataly World" soll laut Aussage der Betreiber jährlich rund sechs Millionen Besucher anziehen - darunter auch zwei Millionen ausländische Touristen. Die Investitionssumme beläuft sich nach Angaben des amerikanischen Nachrichtensenders "Bloomberg" auf etwa 100 Millionen Euro - 3000 Arbeitsplätze sollen in "Eataly World" entstehen, mehr als 2000 Unternehmen vertreten sein.