Reiseverkehr zum Wochenende

Bonn. Wegen Christi Himmelfahrt steht für viele ein verlängertes Wochenende an. Reisende in NRW sollten daher mit viel Verkehr und langen Staus rechnen. Ein Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.05.2019

Am Donnerstag, 30. Mai, steht mit Christi Himmelfahrt der nächste Feiertag im Mai an. Begünstigt durch den Brückentag am Freitag, 31. Mai, bietet sich das verlängerte Wochenende für einen Kurzurlaub und Ausflüge in der Region an. Der Landesbetrieb Straßen.NRW rechnet aus diesem Grund bereits am Mittwoch, 29. Mai, mit deutlich erhöhtem Reiseverkehr zwischen 14 und 18 Uhr.

Staustrecken

Zu den meisten und längsten Staus soll es besonders auf Strecken kommen, die in Richtung der Küsten führen, so auf der A1, A31, A40, A57 und A61. Auch auf der A3 im Großraum Köln sowie im Bereich Oberhausen ist zeitweise mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen.

Mit Rückreiseverkehr rechnet Straßen.NRW am Sonntag, 2. Juni, zur Mittagszeit. Dann seien insbesondere die A3 im Bereich Oberhausen-Köln, die A44 aus Kassel in Richtung Dortmund und die A61 betroffen.

Engpässe und Baustellen

In der Region sind Baustellen auf der A560 angekündigt. Von Mittwochabend (29. Mai), 21 Uhr bis Montagmorgen, 3. Juni, 5 Uhr wird ein Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle Siegburg und dem Dreieck Sankt Augustin-West gesperrt. Zwischen der Anschlussstelle Hennef-Ost und dem Ausbauende der A560wird bis zum 10. Juli eine Mittelstreifenüberfahrt geschaffen.

Baustellen auf der A45 Lennetalbrücke und der A1 im Bereich Volmarstein (beide Fahrtrichtungen) sorgen für Engpässe und können besonders an den verkehrsstarken Tagen zu längeren Staus führen.

Außerdem muss auf folgenden Strecken mit Behinderungen gerechnet werden:

A43 im Raum Bochum-Recklinghausen

A44 ist im Bereich Werl

A33 im Raum Paderborn

So verhalten sie sich richtig in einem Stau Rettungsgasse bilden Sobald der Verkehr stockt, muss eine Rettungsgasse gebildet werden. Wer den linken Fahrstreifen befährt, weicht nach links aus, Autofahrer auf allen anderen Fahrstreifen fahren nach rechts. Bei Missachtung drohen ein Bußgeld von mindestens 200 Euro und zwei Punkte im Verkehrszentralregister.

Standstreifen freihalten Der Standstreifen ist ausschließlich für Fahrzeuge vorgesehen, die bei Pannen und in Notfällen anhalten müssen. Eine einzige Ausnahme gilt, wenn Schilder den Standstreifen als weitere Fahrspur ausweisen. Wer ohne Grund dort anhält, riskiert ein Verwarnungsgeld von 30 Euro. Parken hat mindestens 70 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg zur Folge.

Im Auto sitzenbleiben Auch im Stau ist es nicht erlaubt, auf der Autobahn aus dem Auto auszusteigen. Die Fahrbahn betreten darf nur, wer einen Unfall oder eine Panne absichern will. Einzig wenn der Verkehr lange Zeit stillsteht, etwa bei einer Vollsperrung, kann die Polizei dieses Verbot aufheben. Dabei dürfen jedoch Rettungskräfte nicht behindert werden. Zudem sollten Fahrer in der Nähe ihres Fahrzeugs bleiben, um zügig weiterfahren zu können, wenn sich der Stau auflöst.

Nicht rückwärtsfahren Rückwärtsfahren oder wenden auf der Autobahn ist auch im Stau tabu, es sei denn, die Polizei fordert dazu auf. Sonst drohen eine Geldbuße bis zu 200 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.

Nicht telefonieren Auch während eines Staus ist das Telefonieren ohne Freisprechanlage verboten, sofern der Motor nicht vollständig ausgeschaltet ist. Wer trotzdem telefoniert, muss mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro und einem Punkt rechnen, bei Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder Sachbeschädigung sogar mit zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot.

Bundesweite Autobahnen mit Staupotenzial

A2: Berlin - Hannover - Dortmund

A4: Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Chemnitz - Dresden

A5: Hattenbacher Dreieck - Darmstadt - Karlsruhe - Basel

A6: Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7: Flensburg - Hamburg - Hannover - Würzburg - Füssen/Reutte

A8: Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9: München - Nürnberg - Berlin

A10: Berliner Ring

A93: Inntaldreieck - Kufstein

A99: Umfahrung München

Blick in die Nachbarstaaten

In den Benelux-Staaten ist Christi Himmelfahrt ebenfalls ein gesetzlicher Feiertag. Daher muss auch bei Roermond, Eindhoven und Venlo mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet werden.

Roermond:

aus dem Raum Köln/Bonn mit Fahrtziel Roermond sollten die A4 in Fahrtrichtung Aachen und dann die A76 (NL) und A2(NL) in Fahrtrichtung Eindhoven nutzen.

Eindhoven:

aus dem Raum Köln/Bonn mit Fahrtziel Eindhoven sollten ab dem Autobahnkreuz Kerpen die A61 in Richtung Venlo und anschließend die A74 (NL), A73 (NL) und A67 (NL) nach Eindhoven nutzen.

Venlo:

aus dem Raum Köln/Bonn mit Fahrziel Venlo sollten die A61 in Fahrtrichtung Venlo und dann die A74 (NL) und A73 (NL) bis zur Ausfahrt 16 "Venlo-Zuid" nutzen.

Informationen zur aktuellen Verkehrslage gibt es in unserer Übersicht sowie beim ADAC.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

