Reiseziele in der kalten Jahreszeit

Inhaltsverzeichnis 1. In diesen europäischen Städten ist es im Winter am wärmsten 2. Platz sieben bis vier 3. Platz drei bis eins

Bonn. Im Winter sinken die Temperaturen regelmäßig unter den Gefrierpunkt. Wer der kalten Jahreszeit jedoch entkommen möchte, reist in Europas wärmste Städte. Wir geben einen Überblick, wo Wärme und Sonne garantiert sind.

Von Alexandra Mölleken, 05.12.2017

Die Monate Dezember, Januar und Februar sind in vielen europäischen Ländern besonders kalt. Meist schafft es das Thermometer nicht in den zweistelligen Bereich, häufig nicht einmal über die Vier-Grad-Marke. Wirkliche Wärme schenken nur Heizung, Kaminfeuer und Co.

Wer es trotz weihnachtlicher Stimmung, gemütlicher Kuschelmomente auf der Couch und leckeren Heißgetränken satt hat, sich die Füße abzufrieren und morgens mit etlichen Schichten Kleidung das Haus zu verlassen, könnte Europas zehn wärmsten Städten einen Besuch abstatten. Laue Temperaturen von bis zu 16 Grad, blauer Himmel und Sonnenstrahlen sind an einigen Orten im Süden Europas nicht selten.

Die Website Current Results hat in einer Studie die zehn wärmsten Orte Europas herausgearbeitet, wo Besucher mit Durchschnittstemperaturen von 11,9 bis 15,8 Grad rechnen können. Unter den Nominierungen sind einige Hauptstädte zu finden.

10 Platz zehn: Marseille

Foto: Bernd F. Meier/dpa-tmn

In der Hafenstadt Marseille verzeichnen die Thermometer in den Wintermonaten durchschnittlich 11,9 Grad, sodass Einheimische und Urlauber hier Handschuhe, Mütze und Co. durchaus zuhause lassen können. Marseille liegt am Golfe du Lion, einer Mittelmeerbucht, und ist von gebirgigem Umland umgeben, was das mediterrane Klima Frankreichs zweitgrößter Stadt erklärt.

9 Platz neun: Tirana

Foto: dpa Tirana

12,8 Grad werden in der kalten Jahreszeit von Dezember bis Januar durchschnittlich in Tirana gemessen. Albaniens Hauptstadt liegt in einem sogenannten Talkessel, sodass es hier immer einige Grad wärmer ist als im Umland.

8 Platz acht: Rom

Foto: DPA

In Italiens Hauptstadt sinken die Temperaturen im Winter im Durchschnitt nicht unter 13,3 Grad. Wer sich nach Sonne und lauen Temperaturen sehnt, wird bei einem Rom-Besuch vom mediterranen Klima also nicht enttäuscht.