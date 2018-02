2. bis 4. Februar

Das Musical "Thriller" über Michael Jackson ist auf Tour. Am Wochenende gastiert es in Köln.

Inhaltsverzeichnis 1. Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region 2. Samstag, 3. Februar 3. Sonntag, 4. Februar

Bonn/Region. Das Wochenende steht bevor und auch diesmal finden in Bonn und der Region wieder viele Veranstaltungen statt. Wir haben einige Tipps zusammengestellt.

Von Felix Schröder, 02.02.2018

Freitag, 2. Februar

1 Maskenball 2018 - Die etwas andere Karnevalsparty

Auf der Godesburg kommt es zu einem karnevalistischen Maskenball. Eine Woche vor dem offiziellen Beginn des Straßenkarnevals können Party-Freunde zusammen mit Willi Bellinghausens Dancingsound ihr Tanzbein schwingen. Auf der Tanzfläche sind auch die Cheerleader der Telekom Baskets zu sehen. Ebenso lassen es sich die Prinzenpaare aus Bad Godesberg und Bonn nicht nehmen, auf dem Maskenball vorbeizuschauen. Zusätzlich wird es einen Shuttleservice zur Godesburg geben.

Beginn: 20.11 Uhr

Preise: Eintrittskarten ab 20 Euro gibt es hier zu kaufen.

Adresse: Godesburg, Auf dem Godesberg 5, 53177 Bonn-Bad Godesberg

Weitere Informationen: www.godesburg-bonn.de

Foto: Schmelzeisen AKP-Präsident Benedikt Hauser (l.) und AKP-Vorsitzender Louis Salz samt Rokoko-Damen beim Maskenball 2017.

2 Schlossleuchten auf Schloss Drachenburg

Auch an diesem Wochenende wird die Drachenburg in Königswinter wieder in ein ganz anderes Licht getaucht und künstlerisch in Szene gesetzt. Mehr als 400 Lampen und dutzende Projektoren erleuchten Bäume, Wege und Sträucher rund um das Schloss. Auf einem Rundgang um das Schloss herum sowie auf den Wegen durch das Schloss können Besucher die einzelnen Lichtstationen bestaunen.

Beginn: 17 Uhr, Eintritt nach 22 Uhr nicht mehr möglich

Preise: Für Schloss Drachenburg und die Nibelungenhalle zahlen Erwachsene 9 Euro und Kinder ab 6 Jahren 4 Euro

Adresse: Drachenfelsstraße 118, 53639 Königswinter

Weitere Informationen: www.schloss-drachenburg.de

Foto: Frank Homann Schlossleuchten auf Schloss Drachenfels 2018.

3 Schwarze Perlen - Die RnB & HipHop - Nacht!

Hip-Hop-Beats und Black Music gibt es auf die Ohren in der Klangfabrik in Siegburg. Die DJs Bo-Tex und K-LOW spielen feinsten RnB & HipHop mit Old School Classics, aktuellen Hits aus den Charts und Deutsch-Rap. Jeder sollte hier auf seine Kosten kommen.

Beginn: 21 Uhr

Preise: Eintritt 7 Euro

Adresse: Klangfabrik, Am Turm 40, 53721 Siegburg

Weitere Informationen: www.klangfabrik.tv