26. bis 28. Januar

Beeindruckendes Panorama: Noch bis zum letzten Februarwochenende erstrahlt Schloss Drachenburg in einem Lichtermeer.

Inhaltsverzeichnis 1. Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region 2. Samstag, 27. Januar 3. Sonntag, 28. Januar

Bonn/Region. Auf der Couch sitzen und netflixen kann jeder. Aber dieses Wocheende stehen in Bonn und der Region viele Veranstaltungen an, bei denen Besucher selbst aktiv werden können. Der GA gibt einen Überblick.

Von Tabea Richter, 26.01.2018

Nach einer langen Woche im Büro oder mit den Kopf in den Büchern ist es höchste Zeit, die freien Tage zu nutzen und in vollen Zügen zu genießen. Je nach Feier- oder Entdeckerlaune hat dieses Wochenende für jeden etwas zu bieten. Den perfekten Auftakt gibt das Schlossleuchten auf Schloss Drachenburg.

Freitag, 26. Januar

1 "Und ewig schläft das Pubertier"

Mädchen, Umwelt, Politik, Musik und wie bekomme ich diese grässlichen Haut-Unreinheiten weg? Diese Themen kreisen nach Jan Weiler ständig im Kopf des männlichen Pubertiers umher. Mit diesen Themen und der Frage nach dem lang erwarteten Ende der Pubertät beschäftigt sich Weiler am Freitag während der Lesung seines Buches "Und ewig schläft das Pubertier".

Beginn: 20 Uhr

Preise: Tickets kosten 24, 80 Euro und sind hier erhältlich

Adresse: Haus der Springmaus e.V., Frongasse 8-10, 53121 Bonn (Endenich)

Weitere Informationen: www.springmaus-theater.de

Foto: Holger Arndt Jan Weiler liest am Freitag in Bonn.

2 Rheinische Klinikmesse

Wer mit dem Gedanken spielt, später im medizinischen Bereich Fuß zu fassen, ist bei der Rheinischen Klinikmesse an der richtigen Adresse. Am Freitagnachmittag informieren Krankenhäuser, Kliniken und weitere medizinische Einrichtungen der Region Köln/Bonn über Karrierechancen in diesem Bereich. Es besteht bereits die Möglichkeit, sich hier online für die Messe sowie für bestimmte Kurse anzumelden.

Beginn: 13 Uhr, die Messe endet um 18 Uhr

Preise: Der Besuch der Messe ist kostenlos

Adresse: Hotel Hilton, Berliner Freiheit 2

Weitere Informationen: 0228/72690; www.su.benndorf.de

Foto: Barbara Frommann Kontakte knüpfen: Die Rheinische Klinikmesse ist eine gute Gelegenheit, sich über Ausbildungen und offene Stellen in der Medizinbranche zu informieren.

3 "Als Nietzsche noch vor dem Regal stand"

Heilige und unheilige Gestalten aus 200 Jahren Bonner Universitätsgeschichte

Als Karl Marx 1835 an der Bonner Universität studierte, war er keineswegs als Vater des Marxismus, sondern eher als nächtlich betrunkener Ruhestörer bekannt. Auch über andere Persönlichkeiten und ehemalige Studenten der Universität wie Friedrich Nietzsche oder Konrad Adenauer gibt es einiges zu erzählen. Studierende der Theologischen und Philosophischen Fakultät organisieren die Theaterperformance gemeinsam mit dem Bonner Theater.

Beginn: 19 Uhr

Preise: Eintritt frei

Adresse: Universitätshauptgebäude, Am Hof 1, 53113 Bonn im Hörsaal 1

Weitere Informationen: www.uni-bonn.de und www.theater-bonn.de

Foto: dpa Die Theaterperformance wird im Hauptgebäude der Universität aufgeführt.

4 Schlossleuchten auf Schloss Drachenburg

Ab Freitag wird die Drachenburg in Königswinter in ein ganz anderes Licht getaucht und künstlerisch in Szene gesetzt. Mehr als 400 Lampen und dutzende Projektoren erleuchten Bäume, Wege und Sträucher rund um das Schloss. Auf einem Rundgang um das Schloss sowie auf den Wegen durch das Schloss können Besucher die einzelnen Lichtstationen bestaunen.

Beginn: 17 Uhr, Eintritt nach 22 Uhr nicht mehr möglich

Preise: Für Schloss Drachenburg und die Nibelungenhalle zahlen Erwachsene 9 Euro und Kinder ab 6 Jahren 4 Euro

Adresse: Drachenfelsstraße 118, 53639 Königswinter

Weitere Informationen: www.schloss-drachenburg.de