5. bis 7. Januar

Inhaltsverzeichnis 1. Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region 2. Samstag, 6. Januar 3. Sonntag, 7. Januar

Bonn/Region. Livemusik in entspannter Atmosphäre, eine Sporteinheit im Freien oder traditioneller Weihnachtsbaumweitwurf – am Wochenende steht für Bonn und die Region einiges auf dem Programm. Wir geben einen Überblick.

Von Alexandra Mölleken, 05.01.2018

Das Hochwasser in Bonn und der Region beschert Spaziergängern zurzeit eindrucksvolle Asublicke. Wer in den nächsten Tagen keine nassen Füße bekommen will, findet in unseren Tipps Ideen für Aktivitäten am Wochenende. Wir sagen, was in Bonn und der Region los ist.

Freitag, 5. Januar

1 "Sunset Boulevard" im Bonner Opernhaus

Am Freitag lädt das Bonner Opernhaus zum vorletzten Mal zur ihrer Musical-Inszenierung von "Sunset Bouldevard" ein. Der 50er-Jahre-Klassiker von Andrew Lloyd Webber erzählt die Geschichte eines tragischen Karriereendes, ausgelöst durch den technischen Fortschritt. Mit seiner Geschichte kritisiert er humorvoll das gnadenlose Starsystem der Filmindustrie.

Beginn: 19.30 Uhr

Preise: ab 13 Euro, Tickets gibt es hier

Adresse: Am Boeselagerhof 1, 53111 Bonn

Weitere Informationen: www.theater-bonn.de

Foto: Barbara Frommann Das Bonner Opernhaus.

2 Bonner Cafékonzert im Waschsalon

Tagsüber wird hier fleißig gewaschen, abends verwandelt sich der Bonner „Waschsalon” auf der Kaiserstraße in eine trendige Konzert-Location: Am Freitagabend lädt das Team zu einem gemütlichen Cafékonzert in familiärer Umgebung zur 20. Ausgabe von ¡MOMENT - live.art.now.! ein. Zu Gast sind Simone Sorgalla, die mit Harfe und Gesang auftritt, sowie das Duo Kim & Mike.

Einlass: 19.30 Uhr

Adresse: Kaiserstraße 1B, 53113 Bonn

Weitere Informationen: hier

3 "Feidman plays Beatles" in der Bonner Kreuzkirche

Der Klarinettist und Instrumentalsolist Giora Feidman ist am Freitagabend mit dem Rstrelli Cello Quartett zu Gast in der Bonner Kreuzkirche. In einem neunzigminütigen Programm präsentieren die Musiker ihre Inszenierung großer Musikgeschichte: "Feidman plays Beatles".

Beginn: 20 Uhr

Preise: ab 20 Euro, Tickets gibt es hier

Adresse: Evangelische Kreuzkirche Bonn, An der Evangelischen Kirche, 53113 Bonn

Weitere Informationen: www.bonn.de