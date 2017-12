Partys, Feuerwerk, Bräuche, Wetter

Bonn. Wo gibt es in Bonn Silvesterpartys, wo lässt sich das Feuerwerk am besten bewundern, welche Bräuche dürfen nicht fehlen und wie wird das Wetter? Wir fassen zusammen, was Sie rundum Silvester in Bonn und der Region wissen sollten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.12.2017

Weihnachten ist vorbei und die meisten richten ihren Blick nun auf den anstehenden Jahreswechsel. Ob auf einer großen Silvesterparty in der Stadt, einer privaten Fete mit Freunden oder im kleinen Kreis zuhause – Silvester fordert viel Vorbereitung. Damit nichts schief geht und Sie den Überblick behalten, haben wir Ihnen alle wichtigen Informationen und Tipps für Silvester in Bonn und der Region zusammengefasst.

Silvesterpartys

Es gibt viele Varianten, wie man ins neue Jahr feiert. Wer es groß und pompös mag und so kurzfristig noch nach einer Party in Bonn oder der Region sucht, kann sich freuen. Denn auch für die bekanntesten Events wie dem Bonner Weihnachtscircus, der Silvester-Gala im GOP oder Parties in den großen Bonner Hotels, gibt es noch Restkarten. Wir verraten, wie und wo Sie auch noch wenige Tage vor Silvester Tickets für diese Veranstaltungen erhalten.

Wer alternativ lieber im kleinen Kreis feiert, sollte einige Silvesterbräuche nicht vergessen: Denn ohne Bleigießen, "Dinner for One" oder kleine Glücksbringer für die Liebsten, würde für die meisten etwas Wichtiges fehlen. Deshalb haben wir zusammengefasst. Wen es am Silvesterabend ins Kino zieht, den erwarten fünf Neustarts in den hiesigen Kinos. Wir geben einen Überblick zum Abschluss des Kinojahres in der neuen GA-Filmecke.

Foto: Symbolfoto: dpa

Feuerwerk

Silvester ohne Feuerwerk ist eigentlich undenkbar. Damit es rundum gelungen und genießbar ist, geben wir Tipps für einen sicheren Umgang mit den Knallkörpern. Ein Feuerwerk benötigt Böller und Rakete, die im Einzelhandel erhältlich sind. Besonders viel Andrang gibt es seit Donnerstag bei Weco in Eitorf, wo sich Tausende Feuerwerksfans mit diversen Utensilien für die Silvesternacht eindecken.

Wenn es dann so weit ist und der Countdown zum neuen Jahr läuft, sollte auch der Ort stimmen, von dem aus das Feuerwerk in die Höhe gejagt und die Farbenpracht am Nachthimmel bewundert werden kann. Dafür bieten sich ein paar tolle Ausblickspunkte in Bonn und der Umgebung an.

Foto: Roland Weihrauch/dpa Nach dem Silvesterfeuerwerk ist die Feinstaub-Belastung hoch.

Wo der Blick auf das Feuerwerk am besten ist Foto: Horst Müller Zum Jahreswechsel immer ein beliebter Platz: Die Bonner Kennedybrücke.

Foto: Angelica Hocke Selbstverständlich darf in dieser Auflistung der Petersberg nicht fehlen.

Foto: Holger Willcke Vom Aussichtspunkt Kuckstein haben Besucher einen wunderbaren Blick auf die Landschaft zwischen Drachenfels und Rheintal.

Foto: Stefan Knopp Vom Kreuzberg bei Lengsdorf hat man einen ungestörten Blick auf alle Feuerwerke im Bonner Zentrum.

Foto: Max Malsch Der Finkenberg oberhalb von Limperich bietet ebenfalls ungehinderte Sicht auf das Himmelsspektakel.

Foto: Ittermann Auch vom Bonner Telekom Dome aus haben Sie einen tollen Blick auf ganz Bonn und die verschiedenen Feuerwerke.

Foto: GA Ein Blick vom Rodderberg auf das Siebengebirge verspricht zum Jahreswechsel einen tollen Ausblick auf die Feuerwerke im Umland.

Foto: Hans-Peter Fuß Tolle Aussicht: Von der Terrasse des "Heimatblicks" schaut man über Roisdorf und Alfter ins Rheintal.

Wetter

Das Wetter an Silvester spielt eine wichtige Rolle, denn es beeinflusst den gesamten Abend. Von der Party-Location über das Outfit bis hin zum Feuerwerk steht und fällt vieles mit dem Wetter. In diesem Jahr wird es in Bonn und der Region verregnet und windig. Am Silvesterabend steigen die Temperaturen auf bis zu 15 Grad. Also Regenschirm nicht vergessen und nicht zu warm, dafür aber wetterfest, anziehen.

Mehr Wetter gibt es hier.

Jahresrückblicke

Das Jahr 2017 hatte so einige bunte, lustige, skurrile, traurige, spannende und sogar historische Momente zu bieten. In verschiedenen Jahresrückblicken zeigen wir, wie das Jahr 2017 in Bonn und der Region ablief, welche So tierisch, kurios und bewegend war das Jahr 2017 in Erinnerung bleiben werden, was die Die beliebtesten YouTube-Videos 2017 sind und welche Das sind die Themen des Jahres auf ga-bonn.de am besten liefen. In unserem Das GA-Jahresrückquiz 2017 können Sie testen, wie aufmerksam Sie durch das Jahr gegangen sind und an welche Ereignisse Sie sich besonders erinnern.

Foto: General-Anzeiger

Unsere Jahresrückblicke auf einen Blick:

Das sind die Themen des Jahres auf ga-bonn.de

Das war das Jahr 2017 in Bonn und der Region

So tierisch, kurios und bewegend war das Jahr 2017

Die beliebtesten YouTube-Videos 2017

Das GA-Jahresrückquiz 2017

Ausblick ins neue Jahr

Mit jedem Jahreswechsel kommen Neuerungen im Folgejahr. So auch 2018: Wir geben einen Überblick, was sich im neuen Jahr alles ändert und welche Vorteile Verbraucher 2018 haben werden. Arbeitnehmer, junge Mütter und Familien können davon profitieren. Serienfans ebenfalls: Netflix, Sky, Amazon Prime, DAZN und Co. lassen sich bald auch im EU-Ausland streamen. Und auch die Chat-Welt wird erweitert, denn weitere Emojis sollen möglicherweise auf den Markt kommen.

Foto: dpa 2018

Auch Tatort-Fans können sich auf diverse Änderungen einstellen. Ebenfalls geben wir einen Überblick, wie Berufstätige 2018 mehr Urlaub rausholen, indem sie ihre Brückentage clever planen.

Brückentage 2018: So holen Sie die meiste freie Zeit raus Brücke über Neujahr Datum: 1. Januar (Montag)

Zeitraum: 30. Dezember 2017 bis 7. Januar 2018

Urlaubstage: 4

Freie Tage: 9 Tipp: Nehmen Sie sich am besten auch noch am 27., 28. und 29. Dezember 2017 frei - dann kommen Sie mit sieben Urlaubstagen auf insgesamt 16 freie Tage.

Brücke über Ostern Datum: 30. März (Karfreitag) und 2. April (Ostermontag)

Zeitraum: 24. März bis 8. April

Urlaubstage: 8

Freie Tage: 16

Brücke über den Tag der Arbeit Datum: 1. Mai (Dienstag)

Zeitraum: 28. April bis 1. Mai

Urlaubstage: 1

Freie Tage: 4

Brücke über Christi Himmelfahrt Datum: 10. Mai (Donnerstag)

Zeitraum: 5. bis 13. Mai

Urlaubstage: 4

Freie Tage: 9

Tipp: Wer den Tag der Arbeit und Christi Himmelfahrt kombiniert, kommt unter Einsatz von acht Urlaubstagen auf insgesamt 16 freie Tage (28. April bis 13. Mai).

Brücke über Pfingsten Datum: 20. und 21. Mai (Sonntag/Montag)

Zeitraum: 19. bis 27. Mai

Urlaubstage: 4

Freie Tage: 9

Tipp: Wer Christi Himmelfahrt mit Pfingsten kombiniert, kommt mit sechs Urlaubstagen auf insgesamt zwölf freie Tage (10. bis 21. Mai).

Brücke über Fronleichnam Datum: 31. Mai (Donnerstag)

Zeitraum: 26. Mai bis 3. Juni

Urlaubstage: 4

Freie Tage: 9

Tipp: Kombinieren Sie Pfingsten mit Fronleichnam und Sie kommen mit acht angerechneten Urlaubstagen auf insgesamt 16 freie Tage (vom 19. Mai bis 3. Juni).

Brücke über den Tag der Deutschen Einheit Datum: 3. Oktober (Mittwoch)

Zeitraum: 29. September bis 7. Oktober

Urlaubstage: 4

Freie Tage: 9

Brücke über Allerheiligen Datum: 1. November (Donnerstag)

Zeitraum: 27. Oktober bis 4. November

Urlaubstage: 4

Freie Tage: 9

Brücke über Weihnachten und Silvester/Neujahr Datum: 24. bis 26. Dezember (Montag bis Mittwoch) bzw. 31. Dezember und 1. Januar 2018 (Montag und Dienstag)

Zeitraum: 22. Dezember bis 1. Januar 2018

Urlaubstage: 3 (Für den 24. und 31. Dezember haben wir jeweils den Einsatz eines halben Tages einberechnet.)

Freie Tage: 11

Abschließend bleibt noch zu sagen: eine schöne Silvesterparty und einen guten Rutsch ins neue Jahr!