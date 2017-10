Grusel-Potenzial

Inhaltsverzeichnis 1. Halloween-Partys und Specials in Bonn und der Region 2. Klangfabrik, Godesburg, Kletterwald Hennef 3. Burg Satzvey, Springmaus, Boothaus

Bonn/Region. Halloween ist jedes Jahr ein schaurig-schöner Spaß. Während die Kinder um die Häuser ziehen und Süßigkeiten einsammeln, wollen die Großen lieber feiern gehen. Zahlreiche Veranstaltungen gibt es für Jung und Alt. Doch welche soll es sein?

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.10.2017

1 Zombie-House im Brückenforum

Bonns größte Halloweenparty in Beuel steht dieses Jahr unter dem Motto "Zombie". Das Brückenforum verwandelt sich an Halloween in ein Zombie Haus. Schaurige Zombieverkleidung ist gerne gesehen, aber alle Gäste sind willkommen. Mit gruseligen Sounds können die Gäste bis zum Morgengrauen feiern.

Ort: Friedrich-Breuer-Straße 17, 53225 Bonn

Beginn: 22 Uhr

Eintritt: 10 Euro

Tickets für die Zombie-House Hallloween Party gibt es hier.

2 Ü30-Party in der Harmonie

Die Harmonie lädt alle Monster, Hexen, Geister und Kobolde zur Geisterbahn ein. Mit tollen Rhythmen vom „Witchmaster“ DJ H2O-Lee wird die Tanzfläche in einen brodelnden Hexenkessel verwandelt. Von Halloween-Classics bis zu den neusten Chart-Hits, ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Ort: Frongasse 28-30, 53121 Bonn

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 10,50 Euro (VVK-Preis), 13,40 Euro über bonnticket.

3 Halloween AfterJob-Special im Kameha

Die beliebte "Afterjobparty" im Kameha Grand Bonn lädt zu einem schaurigen Abend mit furchtbar guter Musik ein. Schrecklich kalte Getränke und gruselige Dekoration warten auf alle Partygäste ab 21 Jahren.

Ort: Bonner Bogen 1, 53227 Bonn

Beginn: 21 Uhr

Eintritt: 15,50 Euro

Tickets erhalten Sie hier.