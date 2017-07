GA gelistet

Das "Jump House" in Köln

Inhaltsverzeichnis 1. Diese Indoor-Aktivitäten gibt es in Bonn und der Region 2. Meereslebewesen und Fußball 3. Indoor-Spielplatz, Lasertag und Bowling 4. Minigolf, Trampoline und Paintball

Bonn/Region. An trüben und regnerischen Tagen zieht es nur wenige Menschen ins Freie. Wir geben Tipps dazu, was man in Bonn und der Region bei schlechtem Wetter unternehmen kann.

Von Linus Glaser, 10.07.2017

Jeder kennt diese Tage: Man möchte etwas Schönes mit Freunden oder der Familie unternehmen, aber das Wetter zeigt sich nicht von seiner besten Seite und man spielt mit dem Gedanken zu Hause zu bleiben. Deshalb haben wir einige ganz verschiedene Freizeitaktivitäten zusammengestellt, die allesamt unabhängig vom Wetter sind:

1 Live Escape Games in Bonn

Diese Freizeitaktivität ist spannend und abwechslungsreich. Bei dem Spiel wird eine Gruppe von Leuten in einem Raum eingesperrt, aus dem sie sich befreien muss. Dabei ist Köpfchen gefragt: Anhand von Teamwork müssen innerhalb von 60 Minuten geheime Botschaften entdeckt und bestimmte Hinweise miteinander kombiniert werden, um das Rätsel, das in eine Rahmenhandlung eingebettet ist, zu lösen. Die Spieler werden währenddessen von einem Spielleiter per Videokamera beobachtet und können von ihm, wenn nötig, Tipps erhalten.

In Bonn gibt es zwei Anbieter für Live Escape Games.

Escape Rooms von „60 Minutes“:

Der Organisator „60 Minutes“ hat seine Räume an zwei Standorten. „Die geheime Formel“ findet man in der Alfred-Bucherer Straße 57. „Der Mafia Clan“ und „Geisterstunde“ in der Endenicher Allee 27 sind zwei weitere Optionen.

In allen Escape Rooms gelten folgende Preise:

Zweierteam: 64 Euro

Dreierteam: 84 Euro

Viererteam: 100 Euro

Fünferteam: 115 Euro

Sechserteam: 120 Euro

Escape Rooms von „Fluchtgefahr“:

Der Anbieter „Fluchtgefahr“ betreibt fünf Räume in der Endenicher Straße 282. Die heißen „Sherlock“, „Tatort“, „Robin“, „Kuckucksnest 1“ und „Kuckucksnest 2“.

Auch hier sind alle Escape-Room-Preise einheitlich:

Zweierteam: 80 Euro

Dreierteam: 90 Euro

Viererteam: 110 Euro

Fünferteam: 120 Euro

Sechserteam: 135 Euro

Siebenerteam: 155 Euro

Foto: Thomas Kölsch Welche Geheimnisse birgt das Bild über dem Kamin?

2 Kletterhalle „Boulders Habitat“ in Bonn

Foto: dpa Kletterwand im Boulders Habitat

Wie ist das Gefühl ganz oben angekommen zu sein? Das lässt sich in der Kletterhalle – unter Umständen – herausfinden. Der Klettersport bietet nicht nur Spaß. Er stellt eine Herausforderung dar, die mit Geschicklichkeit und Kraft überwunden werden muss.

Die Kletterhalle „Boulders Habitat“ liegt in der Siemensstraße 20, 53121 Bonn und hat folgende Preise: