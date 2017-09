GA gelistet

In den Betriebskantinen kommt Currywurst mit Pommes immer wieder am besten an.

Bonn. Diese Bonner Imbissbuden kennen sich wahrlich mit Currywurst aus. Egal, ob der Imbiss-Klassiker mit Brötchen oder Pommes serviert wird, die Soße muss stimmen. Eine kleine Auswahl.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.09.2017

1 Bönnsche Imbiss in Oberkassel

Der Bönnsche Imbiss ist Kult: Als er vor 7 Jahren vom Bonner Markplatz weg musste, mobilisierte sich der Widerstand. Innerhalb von sechs Wochen wurden 4800 Unterschriften für den Verbleib gesammelt. Genutzt hat es nichts. Heute ist Betreiber Thomas Frommeyer in Oberkassel und das Geschäft läuft wie eh und je. Die "Kombi" (Currywurst mit Pommes) gibt es für 4,10 Euro mit Soßen in fünf verschiedenen Schärfegraden: von normal bis unmenschlich (super extrem scharf). Die Wurst kommt übrigens vom Metzger Mantau aus Beuel.

Adresse: Königswinterer Str. 527, 53227 Bonn - Oberkassel

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11 Uhr bis 20 Uhr

Kontakt: 0171/1987700, boennsche-imbiss.de

2 Lenné Snack beim Addi

Der Bonner bekommt beim Lenné Snack die Currywurst vom Addi serviert. Mit bürgerlichem Namen heißt der gelernte Metzger und Koch Adrian Plonka, seinen Imbiss in der Bonner Südstadt betreibt er seit über 30 Jahren. 30 ist auch die Anzahl der Sitzplätze, die es beim Addi im Innen- und Außenbereich gibt. Hier lässt man sich nieder, um die Currywurst mit Brot für 2,90 Euro zu genießen.

Adresse: Lennéstr. 57, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 Uhr bis 21 Uhr

Kontakt: 0228/224328, lenne-snack.de

3 Rosi's Grill in Endenich

Etwas versteckt ist dieser Geheimtipp: Der Imbiss Rosi´s Grill ist in einer Garage untergebracht. Betreiberin Rosi bedient hier im breiten rheinländischen Dialekt und macht den Besuchern montags und dienstags ein besonderes Angebot: Die Currywurst mit Pommes gibt es an diesen Tagen für 3 Euro (sonst sind es 3,60Euro).

Adresse: Wiesenweg 40, 53121 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11 Uhr bis 19 Uhr

4 Imbiss Hirzmann in Duisdorf

Diesen Familienbetrieb gibt es seit über 50 Jahren: Imbiss Hirzmann. Seit 1997 führt Rainer Hirzmann den Betrieb. Neben der Currywurst ist der Imbiss auch für seine selbstgemachten Frikadellen bekannt.

Adresse: Am Schicksalshof 3, 53123 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10 Uhr bis 21 Uhr

Kontakt: 0228/616617

5 happa schnappa in Poppelsdorf

Das happa schnappa in Poppelsdorf gibt es seit 1972. Senior im Betrieb ist Metzgermeister Karl Wolter, der auch heute noch sein Wissen in die selbst hergestellten Fleisch- und Wurstwaren fließen lässt. Die XXL-Currywurst mit kleinen Pommes gibt es als "Schnapp der Woche" für 4,90Euro.

Adresse: Clemens-August-Str.15, 53115 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11 Uhr bis 22 Uhr

Kontakt: 0228/9086744, happaschnappa.de

6 Wurstteufel beim Obi

Der Wurstteufel ist nicht nur manch hungrigem Obi-Besucher ein Begriff. Neben dem in Bad Godesgerg gibt es zum Beispiel auch noch einen Stand in Bonn Nord. Die Wurstteufel-Currywurst wird hier mit frischem Bäckerbrötchen serviert.

Adresse: Godesberger Str. 63, 53175 Bonn-Bad Godesberg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 Uhr bis 20 Uhr

Kontakt: 0214/89292270, wurstteufel.de

7 Der Fritten Willi in Oberpleis

Seit 40 Jahren bekommt man an der Siegburger Straße 76 beste Qualität zum fairen Preis. "Der Fritten Willi" bereitet seine Currywurst nach altem Geheimrezept zu. Außerdem gibt es einen wechselnden Mittagstisch! Ein großer Parkplatz am Imbiss lockt die Autofahrer.

Adresse: Siegburger Str. 76, 53639 Königswinter

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 19 Uhr

Kontakt: 02244/6904, der-fritten-willi.de

8 Gabys Schlemmerstube in Bornheim-Sechtem

Ein Imbiss mit besonderem Charakter. Facebook-Nutzer schwärmen vom unveränderten Interieur und den vielen frischen Gerichten. Neben der traditionellen Currywurst bekommen Imbissfreunde noch einen guten alten Schaschlick-Spieß.

Adresse: Willmuthstr. 35, 53332 Bornheim

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11.30 Uhr - 14.00 Uhr und 17.30 Uhr - 22.00 Uhr; Samstag ist Ruhetag; Sonntag 17.30 Uhr - 22.00 Uhr.

9 Mama Mertens in Rheinbach

Neben einer guten Currywurst, bekommt der Gast viel Liebe zum Detail. Egal ob in Speisekarten, in Wochenkarten oder in Limogläser - hier steckt überall viel Herzblut drin.

Adresse: Schweigelstr. 7, 53359 Rheinbach

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11 Uhr - 21 Uhr; Samstag und Sonntag 15 Uhr - 21 Uhr.

Kontakt: 02226 9114634 , Facebook

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Imbissen in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt ein Imbiss in der Auflistung? Schicken sie uns eine E-Mail an online@ga-bonn.de.