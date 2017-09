GA gelistet

Inhaltsverzeichnis 1. Das sind die Kultkneipen in Bonn 2. Wache, Billa-Bonn & Co. 3. Irish Pubs & Lokales

Bonn. Wohin geht der Bonner Student mit Bierdurst und wo ist die Stammgesellschaft noch in Feierlaune? Wir haben die kultigsten Kultkneipen im Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.09.2017

Was sind die Kneipen mit Kultstatus in Bonn? Wir haben uns in der Redaktion des General-Anzeigers umgehört und eine sehr subjektive – aber dennoch aussagekräftige – Ergebnisliste zusammengestellt:

1 Nyx

Im Herzen der Alstadt liegt das Nyx. In der Kneipe schmecken Bier, Wein und Schnaps in urigem Ambiente. Wer nebenbei auch noch sein Tanzbein schwingen möchte, ist in den hinteren Räumlichkeiten richtig und bewegt sich dort zur Musik. Täglich öffnet die Kultkneipe von 19 Uhr bis in die frühen Morgenstunden ihre Pforten.

Adresse: Vorgebirgsstraße 19, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: täglich ab 19 Uhr

Internet: das-nyx.de

2 Pawlow

Morgens beginnt der Tag im Pawlow mit einem leckeren Frühstück – der Milchkaffee ist stadtbekannt. Die Außenterrasse lädt zum Verweilen ein, bis sich das Café in eine Kneipe mit Elektro-, 60's- und Punkmusik verwandelt.

Adresse: Heerstraße 64, Bonn

Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags von 10 bis 2 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 5 Uhr

Internet: die-bonner-altstadt.de

3 Limes

Das Limes ist die richtige Adresse für Bierliebhaber und solche, die es noch werden wollen. 50 Biersorten stark ist das Sortiment und Tagesspecials bieten immer eine gute – und günstigere – Abwechslung. Wer sich zwischendurch noch "sportlich" betätigen möchte, kann beim Kickern seine Energie rauslassen.

Adresse: Theaterstraße 2, Bonn

Öffnungszeiten: montags bis samstags ab 19 Uhr, sonntags geschlossen

Internet: limes-musikcafe-bonn

4 Bla

Im Bla, eine der alteingesessenen Kneipen in Bonn – besteht sie schließlich schon seit 1983 – gibt es noch richtiges Kneipenfeeling à la Studentenstil zu spüren: große Bierauswahl, ein Kickertisch, eine urige und schnörkellose Einrichtung samt kleiner Bühne für Konzerte und Events sowie Fußballübertragung. Die Happy-Hour ist täglich von 20 bis 22 Uhr.

Adresse: Bornheimer Straße 20, Bonn

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 17 bis mindestens 1 Uhr, freitags von 17 bis mindestens 3 Uhr, samstags von 15 bis mindestens 3 Uhr, sonntags von 15 bis mindestens 20 Uhr and bei Fußballspielen

Internet: bla-bonn.de

5 Namenlos

Eine gemütliche Stimmung, Kickertische und Events wie Singer-Songwriter-Konzerte machen das Namenlos zu einer wichtigen Adresse des Bonner Nachtlebens. Auch Bundesligaspiele werden dort gezeigt.

Adresse: Bornheimer Straße 20/22, Bonn

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 20 bis 2 Uhr, freitags von 20 bis 4 Uhr, samstags von 15 bis 4 Uhr und sonntags von 20 bis 1 Uhr

Internet: namenlos-bonn.de