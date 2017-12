Open-Air-Konzerte 2018

Bonn. Der Bonner Konzertveranstalter Ernst-Ludwig Hartz hat Neuigkeiten für die Kunst!Rasen-Saison 2018: Am 18. Juli kommt Alanis Morissette. Das Konzert der Fantastischen Vier ist mittlerweile fast ausverkauft. Ein Überblick über die Konzerte.

Das elfte Konzert für die Kunst!Rasen-Saison 2018 steht fest. Am Mittwoch, 18. Juli, tritt die kanadische Singer-Songwriterin Alanis Morissette auf dem Kunst!Rasen auf. Bis heute hat sie über 60 Millionen Platten verkauft. Hits sind Songs wie "Ironic", "Hand in my pocket", "You oghta know", "Thank you" oder "All I really want". Der Karten-Vorverkauf startet am 19. Dezember um 10 Uhr. Das teilte der Veranstalter am Montagnachmittag mit.

Zuletzt gab Veranstalter Ernst-Ludwig Hartz bekannt, dass Blind-Faith- und Traffic-Gründer Steve Winwood am Donnerstag, 5. Juli, auf der Bühne in Bonn-Gronau auftritt. Der Vorverkauf für die Kunst!Rasen-Konzerte läuft gut, so gut, dass Veranstalter Ernst-Ludwig Hartz davon ausgeht, dass das Konzert der Fantastischen Vier am 20. Juli 2018 schon bald ausverkauft sein wird. Er rechnet am Ende mit rund 50.000 Besuchern, die ab Ende Juni bis zum 23. August aufs Gelände im Schatten des Posttowers kommen werden. Es sind insgesamt bereits mehr als 10.000 Tickets verkauft, für die Fantastischen Vier gibt es nur noch wenige Karten.

Das Teenagerpublikum wird sich auf den 29. Juni freuen. Ihre „GlitzerDeluxe“-Tour in diesem Jahr war komplett ausverkauft und so auch ihr Frühjahrskonzert in Köln: Sie nennt sich einfach Lina und ist bekannt als Bibi Blocksberg („Bibi & Tina“). Parallel hat sich Lina Larissa Strahl auch einen Namen als Sängerin und Songwriterin gemacht.

Philipp Mull und Carlos Kurschilgen von der Kölner Brassband Querbeat kündigten beim Pressetermin am Mittwoch ein neues Album an, das wohl im Mai 2018 erscheinen soll. Damit im Gepäck tritt die Truppe zusammen mit Labrassbanda am 30. Juni auf. Für einen Tag später, am 1. Juli, verspricht der Manager des Beethoven Orchesters Bonn, Michael Horn, ein populäres Programm, das Generalmusikdirektor Dirk Kaftan schon vorbereite. Wincent Weiss („Irgendwas gegen die Stille“) gilt als neue deutsche Popsensation. Er kommt am 12. Juli.

Der Sänger, Songwriter und Multiinstrumentalist Steven Wilson (Porcupine Tree, No-Man, Blackfield) gilt als der zurzeit erfolgreichste und einflussreichste Rockmusiker. Seine Frühjahrstour ist bereits restlos ausverkauft. Für den 17. Juli gibt es noch Karten. Außerdem auf dem Programm: Simple Minds und Fischer-Z am 25. Juli, Moop Mama und Bukahara am 17. August sowie Freundeskreis am 19. August.

Tickets bei bonnticket.de in den GA-Zweigstellen.