Hier gibt es Glühwein und Co.

Inhaltsverzeichnis 1. Weihnachtsmärkte in Bonn und der Region 2. Blankenberg, Hennef und Ahrweiler 3. Rheinbreitbach, Ruppichteroth und Siegburg 4. Troisdorf, Brühl, Rheinbach und Meckenheim 5. Neuwied, Euskirchen und Köln

Bonn/Region. Am 23. November beginnt der Bonner Weihnachtsmarkt, und in der Region gibt es viele weitere Märkte, die mit Glühwein & Co. locken. ga-bonn.de hat den Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.10.2018

Glühwein, Reibekuchen, Kunsthandwerk und vieles mehr: Die Weihnachtsmärkte in Bonn und der Region warten mit einem abwechslungsreichen Angebot auf.

1 Weihnachtsmarkt in der Bonner Innenstadt

Mehr als 170 Verkaufsstände - darunter dekoratives und praktisches Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck sowie kulinarische Genüsse der Saison - sind auf dem großen Weihnachtsmarkt in der Bonner Innenstadt zu finden. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitag, 23. November 2018. Zum 50. Bonner Weihnachtsmarkt wird der von Pützchens Markt bekannte Aussichtsturm "City Skyliner" - ein 81 Meter hohes Fahrgeschäft - als höchste Weihnachtskerze der Welt erwartet.

Wo: Münsterplatz, Bottlerplatz, Friedensplatz, Mülheimer Platz, Windeckstraße, Vivatsgasse und Poststraße, 53111 Bonn.

Wann: 23. November bis 23. Dezember 2018

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21.30 Uhr (Verkaufsstände bis 21 Uhr), Freitag und Samstag: 11 bis 22.30 Uhr (Verkaufsstände bis 21 Uhr). Am Totensonntag, 25. November bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Foto: Benjamin Westhoff Beethoven auf dem Weihnachtsmarkt.

2 Nikolausmarkt in Bad Godesberg

Der Nikolausmarkt in Bad Godesberg bietet mit rund 50 Ständen ein weihnachtliches Angebot von Glühwein bis Deko. Die schönste Attraktion für Kinder ist ein Karussell auf dem Markt. Am 6. Dezember besucht sie dann auch der Nikolaus in seiner Kutsche. An den Wochenenden gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm am Frohnhof.

Wo: Theaterplatz Bad Godesberg

Wann: 26. November bis 23. Dezember 2018