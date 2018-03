Konzerte, Comedy und Theater

Bonn. Basierend auf dem Roman von George Orwell zeigen die Schauspiel-Studenten der Alanus Hochschule das Stück "1984". Auch das Opernhaus, das Junge Theater Bonn oder das Pantheon Bonn bieten spannende Veranstaltungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.03.2018

Es ist das Jahr 1984. Der einfache Angestellte Winston Smith arbeitet im Ministerium für Wahrheit. Seine Aufgabe ist es, Unterlagen zu bereinigen, die die Existenz staatskritischer Vorfälle dokumentieren. Doch als er sich in die geheimnisvolle Julia verliebt, beginnt er gegen das totalitäre System zu kämpfen.

Basierend auf dem berühmten Roman von George Orwell - der 1948 seine düstere Zukunftsvision entwarf und dazu seinerzeit einfach die Ziffern der Jahreszahl vertauschte - bringt die Bonner Regisseurin Christina Schelhas den gerade im Zeitalter der Digitalisierung hochaktuellen Stoff nun mit dem Abschlussjahrgang des Fachgebiets Schauspiel der Alanus Hochschule auf die Bühne - sowohl dort als auch in der Bonner Brotfabrik.

Grundlage dieser Inszenierung ist die Theaterfassung von Alan Lyddiard. "Bei 1984 geht es darum, den Widerstand eines Individuums gegen ein politisches System sowie die Frage nach der Freiheit des Menschen in einer Welt totaler Überwachung in den Blick zu nehmen", sagt Schelhas. "Ich denke, dass Orwell damals ein Werk geschaffen hat, das eine gewisse Universalgültigkeit besitzt und das in unseren Zeiten und unserer Lebenswelt, in der Kontrolle und Manipulation eine ganz neue Qualität kriegen, von großer Bedeutung ist. Die Studenten und ich sind bei der thematischen Auseinandersetzung einen spannenden und inspirierenden Weg zusammen gegangen." 1984 ist eine Schauspielproduktion in Zusammenarbeit der Alanus Hochschule, mit der Brotfabrik und dem gemeinnützigen Verein Rampe.

Wo: Brotfabrik Bonn, Kreuzstraße 16 und Alanus Hochschule, Campus II Villestrasse 3, Alfter

Wann: 16. bis 18. März, jeweils 20 Uhr (Brotfabrik), 24. März, 19.30 Uhr und 25. März, 18 Uhr sowie 12. bis 14. April, jeweils 19.30 Uhr (Alanus Hochschule)

Preis: 15 Euro, ermäßigt 9 Euro (Brotfabrik), 13 Euro, ermäßigt 6,50 Euro sowie 3,50 für Studierende (Alanus Hockschule)

Kontakt: www.alanus-schauspiel.de, www.brotfabrik-theater.de

Weitere Veranstaltungen in Bonn und der Region

In Bonn und der Region findet man diese Woche unter zahlreichen weiteren Veranstaltungen die perfekte Freizeitgestaltung. Ballett, ein Jazzkonzert oder Poetry Slam, für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Hong Kong Ballet

Das Hong Kong Ballett zeigt eine Verschmelzung von Tradition und Moderne. Am 14. und 15. März stellt es sich als eine der führenden klassischen Ballettcompagnien Asiens im Bonner Opernhaus vor. Die Tänzer zeigen zeitgenössisches Ballett, das eigens für die Campagnie kreiert wurde zur Musik von John Adams, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven.

Info: Hong Kong Ballet, Opernhaus, Am Boeselagerhof 1, Bonn, Mi 14. März und Do 15. März, 19.30 Uhr, Tickets gibt es hier

Junges Theater Bonn spielt Pinocchio

1880 erweckte Carlo Collodi seinen "Pinocchio" als Romanheld zum Leben und schuf damit eines der größten Meisterwerke der Weltliteratur. Für das Junge Theater Bonn hat Regisseur Andreas Lachnit Collodis Geschichte nun neu erzählt. Mit einem Vater, der verärgert ist, weil seine Tochter nur Flausen im Kopf hat, und einer Tochter, die schmollt, weil Papa immer bloß arbeitet. Doch schließlich muss er Geld mit seinem Holzspielzeug verdienen. Also schlägt er dem Mädchen vor, die Geschichte von Pinocchio zu spielen. Vater und Tochter schlüpfen in ihre Rollen und nutzen dazu alles, was in der Werkstatt griffbereit ist.

Info: Pinocchio, Thalia Metropol, Markt 24, Bonn, Sa 17. März, 15 Uhr, Eintritt: 10 bis 20 Euro Karten unter 0228/463672 oder unter www.jt-bonn.de

Thomas Kimmerle Jazztet

Stücke von Hank Mobley, Dexter Gordon, Horace Silver, Bobby Watson, Art Farmer und Benny Golson aus der Blue Note Ära der 1960er Jahre spielt das Thomas Kimmerle Jazztet am 15. März bei der Dottendorfer Jazznacht. Ganz im Stil von "Art Blakey's Jazz Messengers" besteht das Jazztet aus einer Hornsection mit Peter Protschka (Trompete), Thomas Kimmerle (Saxophon) und dem amerikanischen Posaunisten Andy Hunter.

Info: Thomas Kimmerle Jazztet, Ortszentrum Dottendorf, Do 15. März, 20 Uhr, Eintritt: 14 Euro, ermäßigt 10 Euro, Tickets gibt es hier

Jan Philipp Zymny

Der Poetry Slam Champion und Jurypreisträger 2016 kommt mit seinem Bühnensolo "Kinder der Weirdness" am 13. März wieder ins Pantheon. Die Zuschauer dort erwartet neben Fragen wie "Hä...?" "Was ... ich ... warum?" und "Wie sind Sie hier hereingekommen?" auch die dazu passenden Antworten.

Info: Jan Philipp Zymny, Pantheon Bonn, Siegburger Straße 42, Di 13. März, Eintritt: 17 Euro, ermäßigt 13 Euro, Tickets unter www.pantheon.de