31. Mai bis 3. Juni

Inhaltsverzeichnis 1. Tipps für das lange Wochenende in Bonn und der Region 2. Freitag, 1. Juni 3. Samstag, 2. Juni 4. Sonntag, 3. Juni

Bonn/Region. Auf Bonn und die Region wartet mit dem Feiertag wieder ein verlängertes Wochenende. Der Terminkalender für Veranstaltungen ist dementsprechend voll. Wir geben einen Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.05.2018

Am Wochenende wird in Bonn und der Region wieder einiges geboten: Das GA-Torfieber feiert runden Geburtstag, in Rheinbach ist Street Food Festival, im Derletal wird gerockt, Schloss Drachenburg wird zum Märchenschloss. Und das ist nur eine kleine Auswahl. Hier sind unsere Wochenendtipps für Bonn und die Region:

Donnerstag, 31. Mai

1 Torfieber

Es ist das größte Jugendfußballturnier im Verbreitungsgebiet des General-Anzeigers und feiert in diesem Jahr zehnten Geburtstag: Das GA-Torfieber. 104 Bambini-, E- und F-Junioren-Teams treten dieses Mal am Donnerstag, 31. Mai, Samstag, 2. Juni und Sonntag, 3. Juni, im Sportpark Pennenfeld an. Schirmherr des Turniers ist Welt- und Europameister Jürgen Kohler. Der General-Anzeiger wird die drei Turniertage mit aktuellen Berichten, Bildern und Videos auf dem Themenspecial zum Torfieber und auf der zugehörigen Facebookseite begleiten.

Wann: Donnerstag, 31. Mai, Samstag, 2. Juni, Sonntag, 3. Juni

Wo: Sportpark Pennenfeld, Mallwitzstraße, Bad Godesberg

Weitere Informationen: Alles rund um das GA-Torfieber lesen Sie hier.

Foto: s Um jeden Ball gekämpft wird auch bei der zehnten Auflage des GA-Torfieber-Turniers im Pennenfeld. FOTO: BORIS HEMPEL

2 Museumsmeilenfest

Eine 40 Meter lange Halfpipe für Skater, eine große Rutsche vom Dach der Bundeskunsthalle auf den Museumsplatz, eine Kinder-Metalband, Legotechnik-Autorennen und Musik von einem Orgelteppich: Das verspricht beim Museumsmeilenfest von Donnerstag, 31. Mai, bis Sonntag, 3. Juni. Einen ausführlichen Überblick finden Sie hier.

Wann: Donnerstag, 31. Mai, bis Sonntag, 3. Juni, 10 bis 17 Uhr

Wo: Bonner Museumsmeile

Weitere Informationen: Einen ausführlichen Blick auf das Programm finden Sie hier.

Foto: Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH Auch die Bundeskunsthalle erwartet zum Museumsmeilenfest wieder viele Besucher.

3 Sommerturnier der Reitgemeinschaft Haus Dorp

Zahlreiche Spring- und Dressurprüfungen erwarten am langen Wochenende die Besucher des Sommerturniers der Lohmarer Reitgemeinschaft Haus Dorp. Los geht's am Donnerstag auf der Anlage in Lohmar um 9 Uhr.

Wann: Donnerstag, 31. Mai, bis Sonntag, 3. Juni

Wo: Wahlscheider Straße 82, 53797 Lohmar

Weitere Informationen: www.rg-hausdorp.de