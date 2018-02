16. bis 18. Februar

Inhaltsverzeichnis 1. Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region 2. Samstag, 17. Februar 3. Sonntag, 18. Februar

Bonn/Region. An diesem Wochenende finden wieder viele Veranstaltungen in Bonn und der Region statt. Wir haben einige Tipps zusammengestellt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.02.2018

Freitag, 16. Februar

1 Bounce - "A Tribute to Bon Jovi"

Mit Bounce kommt eine der authentischsten Bon-Jovi-Tribute-Bands in die Endenichter Harmonie. Die Band um Frontmann Olli Henrich gastiert seit mehr als zehn Jahren in Clubs, Konzerthallen und auf Festivals. Die Band will aber nicht Bon Jovi nachahmen, sondern bringt bei ihren Auftritten eine eigene Note mit.

Beginn: 20 Uhr

Preise: Eintrittskarten ab 23,30 Euro gibt es hier zu kaufen.

Adresse: Harmonie, Frongasse 28-30, 53121 Bonn

Weitere Informationen: Harmonie Bonn

2 Das Phantom der Oper

Das Phantom der Oper zählt zu den absoluten Klassikern unter den Musicals. Die Originalproduktion von Arndt Gerber und Paul Wilhelm basiert auf der Romanvorlage von Gaston Leroux und handelt vom Mann mit der Maske, der in der Pariser Oper um 1900 sein Unwesen treibt. Die Tragödie entführt die Besucher in eine Welt aus Liebe, Angst und Unsicherheit.

Beginn: 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr

Preise: Karten ab 47,90 Euro gibt es hier.

Adresse: Rhein-Sieg-Halle, Bachstraße 1, 53721 Bonn

Weitere Informationen: www.rhein-sieg-halle.de

Foto: Asa Event GmbH Das Phantom der Oper kommt nach Siegburg.

3 40up Party

Die Kantine lädt alle Feierlustigen über 40 Jahre ein zu einer musikalischen Zeitreise von den 80ern bis heute. DJs spielen Hits aus den vergangenen 40 Jahren.

Einlass: 22 Uhr

Preise: Eintritt acht Euro

Adresse: Die Kantine, Neusser Landstraße 2, 50735 Köln

Weitere Informationen: Kantine