23. bis 25. Februar

Inhaltsverzeichnis 1. Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region 2. Samstag, 24. Februar 3. Sonntag, 25. Februar

Bonn/Region. Mit unseren Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region kommt garantiert keine Langeweile auf. Von Livemusik über Kindertheater bis hin zur Kunstausstellung ist für jeden etwas dabei. Wir geben einen Überblick.

Von Susanne Wächter, 22.02.2018

Eisige Temperaturen stehen am Wochenende in Bonn und der Region ins Haus und während die einen Zuflucht in den warmen vier Wänden suchen, zieht es die anderen gerade deshalb nach draußen. Ob Wanderung mit dem Eifelverein oder Lego-Ausstellung - In unseren Tipps für das Wochenende ist für beide Seiten etwas dabei.

Freitag, 23. Februar

1 Musikcomedy in der Springmaus

Am Freitag lädt das Haus der Springmaus zu einem Konzert ein, bei dem sich alles um Instrumente aus Holz dreht. "Ungehobelt", haben die drei Musiker von "Wildes Holz" ihr Programm genannt, bei dem sie alles aus ihrer Blockflöte, ihrem Kontrabass und der Konzertgitarre herausholen.

Beginn: 20 Uhr

Preise: ab 18,50 Euro

Adresse: Frongasse 8-10, 53121 Bonn

Weitere Informationen: www.springmaus-theater.de

Foto: Harald Hoffmann/Springmaus Theater Das Trio Wildes Holz.

2 Führung in der Bundeskunsthalle

Mit dem NS-Kunstraub und seinen Folgen beschäftigt sich die aktuelle Ausstellung in der Bundeskunsthalle "Bestandsaufnahme Gurlitt". Wer sich die Präsentation nicht alleine anschauen möchte, kann sich einer Führung anschließen.

Beginn: 14 Uhr

Adresse: Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn

Preise: Drei Euro/ermäßigt 1,50 Euro

Weitere Informationen: www.bundeskunsthalle.de

3 Bilderbuchkino in der Zentralbibliothek

Unterhaltung für die Kleinen gibt es am Freitag in der Zentralbibliothek im Haus der Bildung. Für Abwechslung sorgt dort die Veranstaltungsreihe "Bilderbuchkino", die sich an Kinder richtet. An diesem Nachmittag steht das Buch "Bauer sucht Hahn" auf dem Programm. Das ist sehr kurzweilig und dauert nur 30 Minuten. Das Angebot ist kostenlos.

Beginn: 16 Uhr

Adresse: Zentralbibliothek im Haus der Bildung, Mülheimer Platz 1, 53111 Bonn

Weitere Informationen: www.bonn.de