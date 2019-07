BONN. Außergewöhnliche Orte öffnen zum Tag des Denkmals am 8. September ihre Türen für Besucher. Bei zahlreichen Führungen gibt es denkmalgeschützte Bauten und ihre Geschichte zu entdecken.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.07.2019

Erleben, was verbindet: Was Bonn eint, welche Besonderheiten aber auch jedes Viertel für sich hat steht am 8. September, beim Tag des offenen Denkmals, im Mittelpunkt. 50 besondere Orte öffneten im vergangenen Jahr in Bonn und der Region ihre Türen. Das Motto in diesem Jahr: "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur".

Wie die Veranstalter auf ihrer Homepage bekannt geben, laden sie anlässlich des 100-jährigen Jubiläums bes Bauhauses ein in die bauliche Zukunft zu blicken und offen für neues zu sein. Außerdem gehe es darum, Umbrüche in der Baukunst zu entdecken. Zwischen Februar und Mai konnten sich alle Veranstalter anmelden.

Die bundesweite Eröffnung findet am 8. September in Ulm statt. Wie Oberbürgermeister Gunter Czisch auf der Homepage mitteilte freue er sich sehr darüber: "Ich freue mich, dass Ulm von der Stiftung für die zentrale Eröffnungsfeier ausgewählt wurde."

Das offizielle Programm wird Anfang August bekannt gegeben.