Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt 2018

Siegburg. Am letzten Novemberwochenende wird der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Siegburg eröffnet. Vier Wochen lang steht der Marktplatz dann ganz im Zeichen von Gauklern und Bütteln.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.10.2018

Auf eine Zeitreise begeben sich Besucher des mittelalterlichen Weihnachtsmarktes in Siegburg: Hier gestalten Gaukler, Büttel und Handwerker den Weihnachtsmarktalltag auf dem Marktplatz inmitten der Stadt. Auf spannenden Touren entdecken Besucher die Stadt und auch die kleinen Gäste erwartet ein umfangreiches Programm. Der Höhepunkt des Marktes ist ein mittelalterliches Weihnachtskonzert. Natürlich gibt es an den über 50 Ständen ein breites Angebot an traditionellen Speisen, Getränken und mittelalterlichem Handwerk. Hier wird auf Strom und künstliches Licht verzichtet, sodass das mittelalterliche Leben authentisch dargestellt wird.

Eröffnet wird der ungewöhnliche Weihnachtsmarkt, der 1992 erstmals stattfand, in diesem Jahr am Samstag, 24. November. Bis Samstag, 22. Dezember, haben die Stände täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, freitags und samstags sogar bis 22 Uhr. Das kulturelle Programm endet täglich um 21 Uhr. Nach der Eröffnung bleibt der Markt zunächst für einen Tag geschlossen. Grund ist der stille Feiertag Totensonntag.

Auch wenn das genaue Programm der 27. Auflage noch nicht gänzlich feststeht, haben sich bereits einige Gaukler, Büttel und Handwerker angekündigt. Als Händler bieten in diesem Jahr der Medicus sowie die indischen Kauffahrerinnen ihre Waren an. Auf dem Markt leben einige vergangene, längst vergessene Handwerke wieder auf. Verschiedene Zünflter zeigen ihre Künste und bieten deren Produkte an. In diesem Jahr sind der Schmied, der Steinmetz, der Korbmacher, die Schreiberin, die Seilerin, der Bäcker, der Goldschmied sowie der Spielzeugschreiner dabei. Speisen und Getränke bieten der Salater und Suppenkuch, der Mokkakoch, der Garbräter, die Bierschänke und der Fladenbrot-Bäcker an. Gaukler und Narren unterhalten den ganzen Tag mit spontanen Stehgreifspielen, artistischen Kunststücken und musikalischen Darbietungen.

Wochenprogramm Mittelaltermarkt Montag bis Donnerstag 11.00 Uhr: Die tägliche Markteröffnung

12.00 Uhr: Musik erklingt

13.00 Uhr: Gaukelspiel

14.00 Uhr: Das Fest der Kindelein mit Musik und Tanz

15.00 Uhr: Gaukelspiel

16.00 Uhr: besinnliche Musik erklingt

17.00 Uhr: schwungvolle Musik

18.00 Uhr: Das Abendspektakel

19.00 Uhr: Das Sternensingen

20.00 Uhr: Der Ruf des Nachtwächters

Freitag bis Samstag an der großen Bühne 11.00 Uhr: Die feierliche Markteröffnung

11.45 Uhr: schwungvolle Musik erklingt

12.30 Uhr: Gaukelei und Jonglage

13.15 Uhr: Musik und Gaukelei

14.00 Uhr: Kinderritterturnier

14.45 Uhr: Gaukelei und Jonglage

15.30 Uhr: schwungvolle Musik erklingt

16.15 Uhr: Musik und Gaukelei

17.00 Uhr: Gaukelei und Jonglage

18.00 Uhr: Abendspektakel

19.00 Uhr: Das Abendkonzert

20.30 Uhr: Das Sternensingen

21.00 Uhr: Der Ruf des Nachtwächters

Freitag bis Samstag an der Bühne beim Bäcker 11.45 Uhr: Musik und Gaukelei

12.15 Uhr: Puppenspiel

13.00 Uhr: Kinderaktion

14.30 Uhr: Puppenspiel

16.00 Uhr: Kinderaktion

17.00 Uhr: Puppenspiel

Sonntag an der großen Bühne 11.00 Uhr: Die feierliche Markteröffnung

11.45 Uhr: schwungvolle Musik erklingt

12.30 Uhr: Gaukelei und Jonglage

13.15 Uhr: Musik und Gaukelei

14.00 Uhr: Kinderritterturnier

14.45 Uhr: Gaukelei und Jonglage

15.30 Uhr: schwungvolle Musik erklingt

16.15 Uhr: Musik und Gaukelei

17.00 Uhr: Gaukelei und Jonglage

18.00 Uhr: Abendspektakel

19.30 Uhr: Das Sternensingen

20.00 Uhr: Der Ruf des Nachtwächters

Sonntag an der Bühne beim Bäcker 11.45 Uhr: Musik und Gaukelei

12.15 Uhr: Puppenspiel

13.00 Uhr: Kinderaktion

14.30 Uhr: Puppenspiel

16.00 Uhr: Kinderaktion

17.00 Uhr: Puppenspiel