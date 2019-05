Virtual-Reality-Attraktion

Brühl. Das Phantasialand will noch in diesem Sommer seine neue Attraktion "Crazy Bats" eröffnen. Dabei handelt es sich um den nach Parkangaben "längsten VR-Coaster der Welt", der eine Umgestaltung der Dunkelachterbahn "Temple of the Nighthawk" sein wird.

Das Phantasialand bewegt sich auf neuem Terrain: Mit "Crazy Bats" eröffnet der Brühler Freizeitpark im Sommer seine erste Virtual-Reality-Achterbahn. Dazu baut das Unternehmen die Dunkelachterbahn "Temple of the Nighthawk" um. Die Besucher fahren dann also in einer echten Achterbahn, haben aber VR-Brillen auf und sind somit in einer virtuellen Umgebung unterwegs, die sich analog zu den Fahrbewegungen verändert.

Wie das Phantasialand ankündigt, können Besucher damit "drei coole Helden auf ihrer verrückten Mission" begleiten. Gemeint sind drei Fledermäuse, die im Mittelpunkt der VR-Geschichte stehen.

Wie das Unternehmen auf GA-Anfrage mitteilte, entsteht mit dem Familienabenteuer „Crazy Bats“ im Phantasialand "der längste VR-Coaster der Welt". Die Bahn liegt laut Phantasialand mit rund vier Minuten Fahrzeit "deutlich vor seinen weltweiten Konkurrenten". Die bisherige Streckenführung der Vorgängerbahn "Temple of the Nighthawk" soll demnach nicht geändert werden.

"Die lange Fahrzeit bietet ein ganz besonderes Potenzial für den Film, die Mission der drei verrückten Fledermäuse: Während andere VR-Attraktionen bedingt durch die kurze Fahrzeit auch nur ebenso kurze Geschichte erzählen können, hat Crazy Bats im Phantasialand viel Raum, sich zu entfalten und wird so zu einem besonders intensiven und ansprechenden Spaß für die ganze Familie", so das Unternehmen weiter.

Zu weiteren Informationen wie dem genauen Eröffnungstermin wollte sich das Phantasialand noch nicht äußern.