Halloween 2018

Bonn/Region. Während die Kinder um die Häuser ziehen und Süßigkeiten einsammeln, wollen die Erwachsenen lieber feiern gehen. Wir zeigen, welche Halloween-Partys in Bonn und der Region am 31.Oktober anstehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.10.2018

1 Haarsträubend gruselig im Kameha

Das Kameha Grand Bonn lädt zu einem Abend ein, der verspricht, "haarsträubend gruselig" zu werden. Der DJ legt "teuflische" Klänge auf. Damit ihr und eure schrecklichen Mitkreaturen nicht Hunger leiden müsst, stehen "Monströse Foodtrucks" bereit. Das Ticket zu dieser Party kostet 15 Euro und beinhaltet einen Welcome-Drink.

Ort: Bonner Bogen 1, 53227 Bonn

Beginn: 21 Uhr

Eintritt: 15,00 Euro



Tickets erhalten Sie hier.

Halloweenparty im Kameha Grand Bonn 2018

2 Halloween-Klettern im Kletterwald Hennef

Klettern mitten in der Nacht- ein Abend der Gänsehaut und Gruselspaß garantiert. Von 17:30 bis 1 Uhr findet in Hennef das traditionelle Halloween-Klettern statt.

Ort: Sövener Str. 60, 53773 Hennef

Beginn: 18 Uhr

Eintritt: Für alle Gäste im Ganzkörper-Kostüm 11 Euro

3 Halloween auf der Burg Satzvey

Der schaurige Fährmann begrüßt auf seiner angsteinflößenden Burg Satzvey stumm seine Gäste. Im dämmerigen Burghof lauern Schreckgestalten und geisterhafte Händler sowie ein einheizendes Bühnenprogramm. Aus dem Labyrinth des Schreckens, das um 18.30 Uhr im Park öffnet, sollte man spätestens um 21 Uhr einen Ausweg gefunden haben, denn dann startet die Aftershowparty mit DJ im Geistersaal. Kinder können unter Aufsicht im "Halloween-Kinderland" von 18 bis 22 Uhr spielen, basteln und malen. Die Party beginnt um 21 Uhr.

Ort: An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

Beginn: 18 Uhr

Eintritt: Erwachsene: 20 Euro, Kinder von vier bis 12 Jahre: 12 Euro

Tickets erhalten Sie hier.

4 BÄÄM - Das Halloween-Special in der Springmaus

"Dreh dich nicht um, die Springmaus geht rum!" Wer lieber einen lustig, schaurigen Abend verbringen möchte, ist bei den gruseligen Improvisationen der Springmäuse genau richtig.

Ort: Frongasse 8-10, 53121 Bonn

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 29,70 Euro

Tickets erhalten Sie unter bonnticket.

5 Die Nacht des Grauens in der Klangfabrik

Die Klangfabrik verspricht kaum weniger als "Die aufwändigste Party der Region", Dekoration und gruselige Specials sorgen für eine schaurige Atmosphäre. Die Feier mit "Sexy-Vamps und blutrünstigen Zombies" ist nicht mit "Horror-Dresscode" versehen - Verkleidung wird gerne gesehen, ist aber keine Pflicht. Serviert werden Halloween-Cocktails.

Ort: Am Turm 40, 53721 Siegburg

Beginn: 22 Uhr



6 Zombie House im Brückenforum

Diese Party im Brückenforum verspricht wieder Bonns größte Halloween-Party zu werden. In Beuel sind die Zombies los - mit oder ohne Kostüm kann zu schauriger Musik bis zum Morgengrauen gefeiert werden.

Ort: Friedrich-Breuer-Strasse 17, 53225 Bonn

Beginn: 22 Uhr

Eintritt: Ab 10 Euro

Halloween-Party im Brückenforum Im Brückenforum in Beuel fand am Dienstagabend die große Halloween-Party statt. Jede Menge Bilder vom Abend gibt es bei uns. Foto: Ingo Firley

7 Scream in der Stadthalle

In Bad Godesberg dürfen Partygänger ab 16 Jahren feiern. Die "Mega-Halloween-Party" nennt sich "Scream! Halloween-Edition". Auf mehreren Floors feiern bis zu 2.500 Schüler der Bonner Oberstufen.

Ort: Adenauerallee 9, 53111 Bonn

Beginn: 18 Uhr, Einlass 19 Uhr

Eintritt: 11,60 Euro

Mindestalter: 16 Jahre

Tickets werden an allen Bonner Oberstufen und bei Eventbrite verkauft.

8 After Job Party im Königshof

Die AfterJob DJ's legen in der gruseligsten Nacht des Jahres im Hotel AJP-Hotel Königshof Musik mit grausam guten Beats auf. Gefeiert wird direkt am Rhein - in allen Sälen und den Rheinterrassen. Live-Acts und "furchtbar kalte Drinks" sorgen für Stimmung unter den Geistern. Das Hotel wünscht sich das "schrecklich schönste Publikum"

Ort: Adenauerallee 9, 53111 Bonn

Beginn: 21 Uhr

Eintritt: 15 Euro inklusive Welcome Drink.

Mindestalter: 21 Jahre

Tickets erhalten Sie vor Ort, im Ameron Hotel Königshof Bonn

8 Halloweenparty im Carpe Noctem

In der Disco Carpe Noctem bekommen die ersten 100 verkleideten Gäste einen Drink Gratis. Ihre Einladung verfassen die Betreiber in Versform: "Eingeladen war ein jeder, auch Dr. Frankenstein/Einzige Bedingung war, es muss ein Monster sein." Die Musik kommt aus den Charts und den 90ern.

Ort: Wesselstraße 5, 53113 Bonn

Beginn: 22 Uhr

Eintritt: 5 Euro ab 23 Uhr, bis 23 Uhr freier Eintritt

9 Halloween Flashback im Sofa

Zu der Musik der 80er, 90er und Nullerjahren sowie zu Rocksongs lädt das Sofa ein. Bis 23 Uhr haben Frauen freien Eintritt. Dazu schaurig schöne Deko und Specials: Neben Halloween-Muffins gibt es "blutigen" Mexikaner für 1,50 Euro und Shot-Specials.

Ort: Maximilianstraße 8, 53111 Bonn

Beginn: Ab 22 Uhr

Internet: www.sofa-bonn.de

10 Halloween Party in der Jazz Galerie

"Unser wahnsinniger DJ wird mit einem riesigen Repertoire an Hits für den richtigen Partysound sorgen", heißt es in der Beschreibung der Facebook-Veranstaltung. Für Besucher gibt es demnach keine Kostümpflicht, aber die Veranstalter freuen sich über jeden verkleideten Gast: "Vampire, Skelette, Hexen und andere Grusel-Gestalten sind herzlich willkommen!"

Ort: Jazz Galerie, Oxfordstraße 24, 53111 Bonn

Beginn: 22 Uhr

Eintritt: 5 Euro

11 Halloween The Nun Edition

Mit Musik von DJ ADAMBO wollen die Veranstalter des Moon in Rheinbach ihre Besucher in die Welt der Dunkelheit führen. Mit "Grusel-Candy" und Draculas Blut soll es schaurig werden.

Ort: Moon Club, Grabenstrasse 20, 53359 / Rheinbach

Beginn: 22 Uhr