GA gelistet

Inhaltsverzeichnis 1. Diese Weihnachtsmärkte sind außergewöhnlich 2. Tradition und Handwerk 3. Märkte in Deutschlands Metropolen

Bonn. Die meisten Weihnachtsmärkte locken mit Glühwein, gebrannten Mandeln und Bratwurst. Andere werben mit Travestie-Shows, mittelalterlichen Welten oder ganzen Weihnachtsdörfern. Wir geben einen Überblick über ungewöhnliche Weihnachtsmärkte.

Von Alexandra Mölleken, 29.11.2017

1 Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt Siegburg

Foto: Holger Arndt Der mittelalterliche Markt in Siegburg.

Auf eine Zeitreise begeben sich Besucher des mittelalterlichen Weihnachtsmarktes in Siegburg: Hier gestalten Gaukler, Büttel und Handwerker den Weihnachtsmarktalltag auf dem Marktplatz inmitten der Stadt. Auf spannenden Touren entdecken Besucher die Stadt und auch die kleinen Gäste erwartet ein umfangreiches Programm. Der Höhepunkt des Marktes ist ein mittelalterliches Weihnachtskonzert. Natürlich gibt es an den über 50 Ständen ein breites Angebot an traditionellen Speisen, Getränken und mittelalterlichem Handwerk. Hier wird auf Strom und künstliches Licht verzichtet, sodass das mittelalterliche Leben authentisch dargestellt wird.

Adresse: Markt, 53721 Siegburg

Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr

Kontakt: www.mittelalterlicher-markt-siegburg.de

2 Internationaler Weihnachtsmarkt in Essen

Weihnachtliche Traditionen aus 20 Ländern kommen auf dem großen internationalen Weihnachtsmarkt in Essen zusammen. An über 250 Ständen werden Speisen, Getränke und andere außergewöhnliche Gegenstände aus aller Welt verkauft. Besucher können hier neben konventionellem deutschen Punsch auch französischem Vin chaud oder skandinavischem Glögi kosten. Außerdem stellen die internationalen Händler Kunst aus der ganzen Welt aus: Keramik aus Bunzlau, Kunsthandwerk aus Afrika, Schmuck aus dem Baltikum oder Modeaccessoires aus Nepal. Hinzu kommen die Essener Lichtwochen, die die Umgebung durch moderne Technik in einzigartiges Licht tauchen.

Adresse: Rathenaustraße 2, 45127 Essen

Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags und sammstags von 11 bis 22 Uhr

Kontakt: www.weihnachtsmarkt-deutschland.de

3 Mosel-Wein-Nachts-Markt

Foto: ┬® G. Weyrich Mosel-Wein-Nachts-Markt.

In Traben-Trarbach erkunden Besucher unterirdisch die ehemaligen Weinkeller der Stadt. Auf dem Mosel-Wein-Nachts-Markt verwandeln sich die Kellerräume aus dem 16. Jahrhundert in einen gemütlichen Weihnachtsmarkt, auf dem Glühwein, Mandeln und viele weitere kulinarische Spezialitäten die hungrigen Gäste verwöhnen. Beim Mosel-Wein-Nachts-Markt handelt es sich derzeit um den einzigen unterirdischen Weihnachtsmarkt Deutschlands.

Adresse: An der Mosel 14, 56841 Traben-Trarbach

Öffnungszeiten: vom 24. November bis 17. Dezember: freitags bis sonntags von 11 bis 21 Uhr; vom 18. Dezember bis 1. Januar montags bis donnerstags von 11 bis 19 Uhr und freitags bis sonntags von 11 bis 21 Uhr

Kontakt: www.mosel-wein-nachts-markt.de