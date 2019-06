GA gelistet

Königswinter. Webcams bieten ungewöhnliche Perspektiven. Sie ermöglichen spannende Zeitraffer-Videos und Einblicke, die man sonst nicht hat. Auch in Bonn und der Region gibt es mehrere Orte, die mit solchen Kameras ausgestattet sind. Wir geben einen Überblick.

Mehrere Orte gleichzeitig im Blick behalten? Kein Problem. Webcams machen es möglich. Die von den kleinen Kameras aufgenommenen Stand- und Live-Bilder ermöglichen es, verschiedene Orte im Auge zu behalten. Sie bieten ungewohnte Perspektiven und erlauben spannende Zeitraffer-Videos. Auch in Bonn und der Region gibt es Webcams. Wir geben eine Übersicht.

1. Alter Zoll in Bonn

Die Bonner Personen Schifffahrt (BPS) unterhält eine Webcam am Brassertufer. Auf Höhe des Alten Zolls sind hier Standbildaufnahmen vom Rhein zu sehen, die einmal pro Minute aktualisiert werden. Neben dem Panorama des Siebengebirges und der Silhouette des Post-Towers sind abfahrende und ankommende Schiffe zu sehen.

2. Bonner Kennedybrücke

Direkt an der Kennedybrücke in Beuel gelegen, sendet eine Live-Webcam Bewegtbilder aus dem Büro der Hausverwaltung Brodesser. Radfahrer und Fußgänger passieren das Rheinufer, im Hintergrund auf der Bonner Seite sind die Beethovenhalle und das Stadthaus zu sehen.

3. Hafen in Graurheindorf

Wetter Online hat eine Webcam unmittelbar am Hafen in Bonn-Graurheindorf in Betrieb. Die ständig aktualisierenden Standbilder zeigen Containerschiffe, das Beueler Rheinufer, die Nordbrücke - und natürlich viel Himmel. Schließlich gibt dieser nicht selten Aufschluss über die aktuelle Wetterlage.

4. Rheinufer in Uedorf

Am Rheinufer in Bornheim-Uedorf schweift der Blick in Richtung Köln. Einmal pro Minute ist ein aktuelles Bild von vorbeifahrenden Schiffen zu sehen. Daraus macht der Uedorfer Ortsauschuss auf seiner Seite einen kleinen, aber feinen Webcam-Film.

5. Flugplatz Hangelar

Startende Motoren- und Segelflugzeuge sind auf den Bildern der Webcam am Flugplatz in Hangelar zu bewundern. Aktualisierungen gibt es täglich zwischen 7 und 22.30 Uhr. Das Schauspiel kann man aus zwei Perspektiven erleben.

6. Marktplatz Siegburg

Gleich sechs unterschiedliche Blickwinkel des Siegburger Marktplatzes gibt es auf der Homepage der Kreisstadt zu sehen. Neben dem Markt sind zum Beispiel das Stadtmuseum, die Abtei auf dem Michaelsberg und die Kirche Sankt Servatius auf den Webcam-Bildern zu erkennen.

7. Ölberg Königswinter

Einen grandiosen Ausblick fängt die Webcam am Ölberg in Königswinter ein. Die Perspektive zeigt das grüne Panorama des Siebengebirges sowie den Rhein inklusive der Stadt Bonn. Die einzelnen Tage werden anschließend in einem Zeitraffer-Video zusammengefasst - inklusive romantischen Sonnenuntergang.

8. Löwenburger Hof

Einen anderen Blick aufs Siebengebirge wirft die Webcam am Waldhotel Löwenburger Hof. Zu sehen ist ein idyllisches Tal samt Streuobstwiesen zwischen Lorberg und Löwenburg. Als Service gibt es die aktuelle Temperatur und die Luftfeuchtigkeit direkt dazu.

9. Nürburgring in Adenau

Motorsportfans kommen bei den Webcam-Bildern am Nürburgring auf ihre Kosten. Acht verschiedene Perspektiven zeigen Aufnahmen von der Strecke - im Hintergrund ist auch mal die Nürburg zu sehen. Allerdings handelt es sich um Standbilder.

10. Flughafen Köln/Bonn

Bewegtbilder sind dank einer Live-Webcam jeden Tag vom Flughafen Köln/Bonn zu bestaunen. Immer wieder huschen Flugcrews durch die Aufnahme, Flieger werden bedankt und Koffer entladen. Auch Transportfahrzeuge fahren regelmäßig durchs Bild - Alltag am Airport.