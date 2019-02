Feier-Fahrplan

Bonn. Die jecke Jahreszeit hat schon im November begonnen und die Karnevalisten haben sich entsprechend aufgewärmt, doch mit Weiberfastnacht geht es erst richtig los. Wir zeigen, in welchen Bonner Kneipen Karneval-Partys stattfinden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.02.2019

1 Anno Tubac

Dieses Jahr heißt es für Wirt und Besitzer Hans Schulze-Osterfeld, Abschied zu nehmen. Zum 28. und letzten Mal feiert er Karneval im Anno Tubac, ab Mai legt er die Bonner Traditionskneipe in neue Hände. Die Stammgäste freuen sich schon, es ab Donnerstag um 12 Uhr so richtig krachen zu lassen. Besonderheit im Programmplan: Am Freitag ist der Eintritt kostenlos.

Adresse: Kölnstraße 47, 53111 Bonn

Programm: Donnerstag ab 12 Uhr (Abendkasse (AK) 15 Euro); Freitag ab 19 Uhr (freier Eintritt); Samstag ab 19 Uhr (AK 15 Euro inkl. zwei Getränke); Montag ab 12 Uhr (AK 15 Euro inkl. zwei Getränke)

Weitere Informationen: www.anno-tubac.de

2 Bierhaus Machold

Mit nur zwei Tagen Pause präsentiert das Bierhaus Machold einen eng getakteten Partyplan für ein vielfältiges Publikum. Ein angemessenes Ende der diesjährigen Session können Feierwütige am Aschermittwoch beim "Großen Fischessen" verbringen, um frühzeitige Reservierungen wird gebeten.

Adresse: Heerstraße 52, 53111 Bonn

Programm: Donnerstag ab 9.30 Uhr; Freitag und Samstag ab 18.30 Uhr; Montag von 14 bis 1 Uhr; Mittwoch "Großes Fischessen" ab 17.30 Uhr

Weitere Informationen: Veranstaltung bei Facebook

3 Bahnhöfchen

Das Bahnhöfchen in Beuel ist seit Jahren eine der populärsten Adressen, wenn es um große Partys an Weiberfastnacht geht. Auf 800 Quadratmetern laden zwei Tanzflächen mit aktuellen Dance- und Karnevals-Charts zum Schunkeln und Abfeiern ein.

Adresse: Rheinaustraße 116, 53225 Bonn

Programm: Donnerstag ab 12 Uhr (Vorverkauf (VVK) 26 Euro inkl. einem Getränk)

Weitere Informationen: www.bahnhoefchen.de

Foto: Ingo Firley Sie ließen das Kriegsbeil begraben und feierten stattdessen bestens gelaunt - Weiberfastnacht im Bahnhöfchen.

4 Harmonie Bonn

Harmonische Jeckenzeit zwischen kölschen Hits und den größten Gassenhauern seit den Siebzigern verspricht diese legendäre Musikkneipe. Explizit eingeladen sind auch Partygänger, die sich nicht unbedingt verkleiden wollen.

Adresse: Frongasse 28-30, 53121 Bonn

Programm: Donnerstag ab 17 Uhr (VVK 11,50 Euro), Freitag ab 20 Uhr (VVK 11,50 Euro)

Weitere Informationen: www.harmonie-bonn.de

5 Bönnsch

Wer wirklich die kompletten Karnevalstage in einer anderen Dimension verbringen möchte, schließt sich am besten im Bönnsch ein. Das Brauhaus bittet schon ab Mittwoch den "Raketenstart" zum Auftakt der Feierwoche, dazu geben sich unter anderem die Hoheiten Prinz und Bonna sowie die Band "Schlappkappen" die Ehre. Der Raketenstart wird zwar vom Verein "Bönnsch em Hätze" veranstaltet, die Tür steht jedoch allen Gästen offen.

Adresse: Sterntorbrücke 4, 53111 Bonn

Programm: Mittwoch ab 18 Uhr; Donnerstag ab 11.11 Uhr; Freitag, Samstag und Sonntag ab 18.11 Uhr; Montag ab 12.11 Uhr

Weitere Informationen: www.boennsch.de

6 Gasthaus im Stiefel

So rum wird ein Stiefel draus: Ab Weiberfastnacht startet das "Stiefelfest" im gleichnamigen Gasthaus in der Innenstadt. Während am Donnerstag und Montag der Eintritt mit zehn Euro zu Buche schlägt, kommen Freitag und Samstag auch Sparfüchse auf ihre Kosten. Schlagerfans sollten sich den Samstag zum "Best of Karneval" im Kalender markieren.

Adresse: Bonngasse 30, 53111 Bonn

Programm: Donnerstag ab 11 Uhr (AK 10 Euro); Freitag ab 18 Uhr (freier Eintritt); Samstag ab 18 Uhr (freier Eintritt); Montag ab 11 Uhr (AK 10 Euro)

Weitere Informationen: www.gasthausimstiefel.de

Foto: Stefan Hermes Auch im Stiefel wird Karneval gefeiert.

7 Das Nyx

Das Nyx unterbricht sein übliches Pop- und Party-Programm für ein paar Tage Ausnahmezustand. Ab Donnerstag, 12 Uhr, wird Kölsch nicht nur ausgeschenkt, sondern auch von DJane Lotta Leben auf den Plattentellern aufgelegt. Freitag trifft beim "Trash Rekorder" das "Schlimmste aus den 90s" auf das beliebteste Liedgut des Karnevals.

Adresse: Vorgebirgsstraße 19, 53111 Bonn

Programm: Donnerstag ab 12 Uhr; Freitag ab 21 Uhr (AK 5 Euro); Samstag ab 19 Uhr; Montag ab 13 Uhr

Weitere Informationen: Veranstaltungen bei Facebook

8 Bla

Karneval mal anders? Das erlebt man im Bla. Der selbstgetaufte "Right Place for Jeck People" hat ein kunterbuntes Programm aus DJ-Dancefloor, Karaoke, Bundesliga und Konzerten mit den Hamburger Punkern "Oidorno" und den Jungs von "Aschkotze" zusammengestellt.

Adresse: Bornheimer Str. 20-22, 53111 Bonn

Programm: Donnerstag ab 12 Uhr; Freitag ab 17 Uhr; Samstag ab 15 Uhr; Sonntag ab 13.30 Uhr; Montag ab 15 Uhr; Dienstag ab 17 Uhr

Weitere Informationen: Veranstaltung bei Facebook

Foto: Roland Kohls Karneval in der Bonner Altstadt/Innenstadt vor dem Namenlos, Nachtschicht und Bla. (Archiv)

9 Die Wache

Als letzte Party-Adresse an einem langen Abend hat sich "Die Wache" ihren Ruf schon längst erfeiert. Ab Donnerstag wird aber bis Montag durchgetanzt. Neben einem bunten Mix aus "Gute-Laune-Wache-Hits" werden zumindest Weiberfastnacht und Rosenmontag die Karnevals-Klassiker gespielt.

Adresse: Heerstraße 145, 53111 Bonn

Programm: Donnerstag ab 14 Uhr.

Weitere Informationen: Veranstaltung bei Facebook

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Partys, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt Ihnen eine Party in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga-bonn.de.