GA gelistet

Inhaltsverzeichnis 1. Diese Freibäder gibt es in Bonn und der Region 2. Vorgebirge und Voreifel 3. An Sieg und Rhein 4. Siebengebirge

Bonn/Region. Die Sonne lacht am Himmel lacht, und die Lust auf einen Sprung ins kühle Nass wächst. Wir geben einen Überblick darüber, welche Freibäder es in Bonn und der Region gibt und mit welchen Highlights sie locken.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.05.2018

Bald ist es soweit: Ende Mai beginnt die Freibadsaison. In Bonn öffnen einige Bäder sogar mit Beginn der Pfingstferien. Freunde des kühlen Nass haben in Bonn und der Region eine große Auswahl. Wir stellen die Bäder vor - die Öffnungszeiten gelten natürlich erst dann, wenn die Bäder in die Saison gestartet sind:

Römerbad

Das im Norden von Bonn gelegene Römerbad hat zwei Besonderheiten: Ein großes Wellenbad - es ist das einzige in Bonn - und ein Zehn-Meter-Sprungturm machen das Freibad für Besucher attraktiv.

Adresse: Bonn-Castell, Eduard-Spoelgen-Straße 11, 53117 Bonn

Tel.: (0228) 67 76 11

Internet: www.bonn.de/tourismus_kultur_sport_freizeit/baeder/00232/index.html

Öffnungszeiten: montags bis freitags: 6.30 Uhr bis 20 Uhr, samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 20 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro (Abendtarif ab 18 Uhr: 3 Euro), Kinder und Jugendliche (von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro

Foto: Benjamin Westhoff Das Römerbad öffnet Ende Mai wieder.

Melbbad

Das Melbbad in Poppelsdorf ist ziemlich universitätsnah gelegen und wird besonders gerne von Studenten besucht. Seine Wiesen sind größtenteils an einem Hang in Sonnenrichtung angelegt. Auf zwei Feldern können Besucher Beach-Volleyball spielen.

Adresse: Bonn-Poppelsdorf, Trierer Straße 59, 53115 Bonn

Tel.: (0228) 77 24 61

Internet: http://www.melbbad.net/

Öffnungszeiten: montags bis freitags: 6.30 Uhr bis 20 Uhr, samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 20 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro (Abendtarif ab 18 Uhr: 3 Euro), Kinder und Jugendliche (von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro

Foto: Horst Müller Das Melbbad in Poppelsdorf ist ziemlich universitätsnah gelegen und wird besonders gerne von Studenten besucht.

Panoramabad Rüngsdorf

Die Lage des Rüngsdorfer Schwimmbads ermöglicht einen tollen Ausblick auf das Siebengebirge. Ein ellipsenförmiger Zehn-Meter-Sprungturm ragt aus der Freibadfläche empor und ein Attraktionsbecken hält einen Strudelbereich sowie eine 27,5 Meter lange Rutsche bereit. Ein größerer Spielplatz stellt außerdem für Kinder eine schöne Gelegenheit zum Spielen dar.

Adresse: Bonn-Rüngsdorf, Am Schwimmbad 8, 53179 Bonn

Tel.: (0228) 33 13 24

Internet: www.bonn.de/tourismus_kultur_sport_freizeit/baeder/00233

Öffnungszeiten: montags bis freitags: 6.30 Uhr (bis 10 Uhr nur das Schwimmerbecken) bis 20 Uhr, samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 20 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro (Abendtarif ab 18 Uhr: 3 Euro), Kinder und Jugendliche (von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro

Foto: Alfred Schmelzeisen Klein, aber gemütlich: das Freibad Friesdorf.

Freibad Friesdorf

Das "Friesi", wie es oft genannt wird, ist ein kleineres, aber umso gemütlicheres Schwimmbad. Es bietet neben den gewöhnlichen Becken, also Schwimmer-/Nichtschwimmer- und Planschbecken einen Beach-Volleyballplatz, eine Tischtennisplatte, einen Basketballkorb, eine Torwand und auch kleine Fußballtore zum Kicken.

Adresse: Bonn-Friesdorf, Margaretenstraße 14, 53175 Bonn

Tel.: (0228) 31 11 50

Internet: www.bonn.de/tourismus_kultur_sport_freizeit/baeder/00236

Öffnungszeiten: montags bis freitags: 6.30 Uhr (bis 10 Uhr nur das Schwimmerbecken) bis 20 Uhr, samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 20 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro (Abendtarif ab 18 Uhr: 3 Euro), Kinder und Jugendliche (von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro

Foto: Barbara Frommann Bislang ist das Friesdorfer Freibad natürlich nur im Sommer geöffnet. Jetzt wird der Winterbetrieb mittels einer Halle diskutiert.

Ennertbad

Das Freibad auf Beueler Rheinseite holt mit aufgemalten Papageien, Affen und exotischen Vögeln karibische Stimmung nach Bonn. Es gibt einen Fünf-Meter-Sprungturm und das Nichtschwimmerbecken ist mit Wasserpilzen und Wasserkanonen sowie einer Rutsche versehen.

Adresse: Bonn-Pützchen, Holtorfer Straße 40, 53229 Bonn

Tel.: (0228) 48 27 64

Internet: www.bonn.de/tourismus_kultur_sport_freizeit/baeder/00234

Öffnungszeiten: montags bis freitags: 7 Uhr (bis 10 Uhr nur das Schwimmerbecken) bis 19 Uhr, samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 19 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro (Abendtarif ab 18 Uhr: 3 Euro), Kinder und Jugendliche (von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro

Foto: Max Malsch Das schöne Bad ist idyllisch am Waldrand gelegen. Ein Sportbecken, ein Sprungbecken und ein großes Nichtschwimmerbecken sorgen für abwechslungsreichen Schwimmspaß.

Hardtbergbad

In Bonn gibt es bislang nur ein einziges kombiniertes Hallen- und Freibad: Das Hardtbergbad. In der Sommersaison interessieren sich viele vor allem für den Freibadbereich. Hier wird mit echtem Nordseesand und ostfriesischen Strandkörben eine wahre Urlaubsstimmung geschaffen. Das Freibad verfügt über eine Wasserrutsche mit einer Länge von stolzen 33 Metern sowie über Wasserpilze und Wasserkanonen im Nichtschwimmerbereich. Ein Beach-Volleyballfeld und ein Sandspielplatz bereichern das Schwimmbad ebenfalls.

Adresse: Bonn-Duisdorf, In der Dehlen, 53125 Bonn

Tel.: (0228) 62 62 18

Internet: www.bonn.de/tourismus_kultur_sport_freizeit/baeder/00237

Öffnungszeiten Freibadteil: montags bis freitags: 7 Uhr (bis 10 Uhr nur das Schwimmerbecken) bis 20 Uhr, samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 20 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro (Abendtarif ab 18 Uhr: 3 Euro), Kinder und Jugendliche (Von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro

Foto: Barbara Frommann Im Wasser ist's am schönsten: Das Hardtbergbad bietet durch die Graffiti auch die Anmutung eines Nordseestrandes.