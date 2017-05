GA gelistet

Bonn. Die Festivalsaison 2017 steht vor der Tür. Bereits an diesem Wochenende gibt es Livemusik bei Rhein in Flammen. Wir geben einen Überblick, wo in der Region gerockt wird.

1 Rockaue Open Air

Der inoffizielle Nachfolger der eingestellten R(h)einkultur lockt seit Juli 2015 wieder zu Rock, Pop und elektronischen Beats in die Bonner Rheinaue. Auf vier Bühnen lässt das Open Air Festival in seiner dritten Ausgabe rund 12 Stunden Livemusik auffahren.

Anders als der geistige Vorgänger ist das Musikfestival aber nicht mehr kostenlos. Auf die Ohren gibt es von Punk, Indie, Hardrock, modern Blues bis Metal und Core eine große Bandbreite unterschiedlicher Musikgenres.

Für Lokalkolorit sorgen zudem lokale Bands auf einer eigenen Bühne. Insgesamt werden 30 nationale und internationale Künstler erwartet.

Termin: Samstag, 8. Juli 2017, von 12 bis 24 Uhr

Veranstaltungsort: Freizeitpark Rheinaue Bonn, Ludwig-Erhard-Allee 20

Line-Up: Zu den Top-Acts gehören die deutsche Mittelalter-Rockband "In Extremo", die kanadische Rockband "Danko Jones" und die Metalcore-Band "Callejon" aus Düsseldorf. Als lokale Bands treten die Progressive-Metalband "Atlin" aus Bonn, Die Deathmetal-Formation "Steorrah", "Ultraschall" mit Alternative Funk aus Koblenz und die Kölner Indierocker "Louder Than Wolves".

Zuschauer: Bis zu 20.000 Zuschauer

Tickets: Der Eintritt kostet 29,50 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Karten für das Festival gibt es hier.

Weitere Infos: www.rockaue.de

2 Green Juice

Zum ersten Mal geht das Green Juice Festival in Beuel mit zwei vollen Festivaltagen an den Start. Zu seinem Zehnjährigen feiert die Veranstaltung mit 13 Bands auf zwei Bühnen.

Durch seine Lage mitten im Wohngebiet versprüht das Festival unter freiem Himmel familiären Charme - ganz ohne das Gedränge eines großen Festivals. Musikalisch bewegt sich die Musik zwischen Indie- und Punkrock. Sowohl talentierte Newcomer aus der Region als auch etablierte Größen aus der deutschen Musikszene geben sich hier ein Stelldichein.

Während die erste Bühne für handgemachte Musik reserviert ist, sorgen auf einer zweiten Bühne DJs mit Tech- und Deephouse zwischen den Bandauftritten für gute Stimmung. Im Vorfeld des Festivals gibt es zudem kleinere Konzerte mit Newcomer-Bands aus der Region – bei freiem Eintritt.

Termin: Freitag, 18. Juli 2017, ab 14.30 Uhr und Samstag, 19. Juli 2017, ab 11.30 Uhr

Veranstaltungsort: Park Neu-Vilich in Beuel

Größe: Das Festival ist für 7500 Besucher ausgelegt

Line-Up: Top-Acts sind die schwedische Rockband "Royal Republic" und die deutsche Indie-Rockband Madsen. Daneben spielen die Hamburger Punkformation "Captain Planet" und die Münchener Alternative Rocker von "Blackout Problems" auf.

Tickets: Ab 25 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Karten für das Festival gibt es hier.

Weitere Infos: www.green-juice.de

3 Panama Open Air

Foto: Barbara Frommann Viertes Panama-Festival in der Rheinaue: Tausende hören vor der Bühne auf der kleinen Blumenwiese den Rhythmen der DJs zu.

Das Elektro-Festival Panama Open Air wurde 2016 aus der Taufe gehoben und geht in diesem Jahr zum zweiten Mal in der Bonner Rheinaue an den Start. Ganz neu ist die Veranstaltung allerdings nicht. In den Vorjahren hatten die Veranstalter bereits traditionell am Vortag von Rhein in Flammen bis zu 20.000 Besucher angelockt.

Angelehnt an das Kinderbuch von Janosch "Oh wie schön ist Panama" soll das Festival laut Veranstalter das Erleben der heimischen Stadt in den Fokus rücken und zeigen, dass es Zuhause am schönsten ist.

Auf ihre Kosten kommen dabei vor allem Freunde elektronischer Musik. Die Auftritte werden durch spektakuläre LED-Bühnenbilder untermalt. Auf insgesamt vier Bühnen werden mehr als 20 Künstler auftreten. Es gibt eine „Atlantic“-, eine „Pacific“, eine „Circus“-Stage und eine „Newcomer“-Stage.

Termin: Freitag, 28. Juli 2017, bis Samstag, 29. Juli 2017, ab 15 Uhr

Veranstaltungsort: Freizeitpark Rheinaue

Größe: Erwartet werden rund 27.000 Besucher.

Line-Up: Zu hören sind unter anderem der niederländische House-DJ "Fedde le Grand", das Londoner Musikkollektiv "Rudimental", das deutsche Tech-House-Duo "Format:B" aus Berlin, der Klangkünstler Recondite und der Berliner Technokünstler "Rødhåd".

Weitere Infos: www.panamafestival.de

4 Rheinimpuls

Foto: Volker Lannert Rasant und farbenfroh: Anlässlich von "Rhein in Flammen" entstand dieses Foto in der Rheinaue.

Open Air bei freiem Eintritt: Das Rheinimpuls Festival bietet zwei Tage lang am ersten Mai-Wochenende und im Rahmen von Rhein in Flammen bundesweit bekannte Headliner und regionale Newcomer. 14 Bands und Solo-Künstler spielen in der Rheinaue auf.

Termin: Freitag, 5. Mai, ab 16 Uhr und Samstag, 6. Mai 2017, ab 15 Uhr

Veranstaltungsort: Freizeitpark Rheinaue

Line-Up: Die Hamburger von "Le Fly" mit einem Mix aus Rap, Rock und Raggae, die Comedy-Singer-Songwriter von "Zufällig Hier", die Kölner Pop-Elektro-Gruppe "Neufundland", Ska-Punk von "Destination Anywhere" und viele mehr.

Tickets: Das Rheinimpuls Festival kann kostenlos besucht werden.

Weitere Infos: www.rheinimpuls.de

5 Tanzberg Open Air

Foto: Maximilian Mühlens DJ Dr. Motte, Gründer der Loveparade, heizt mit seinen Beats den Besuchern am "Tanzberg" an der RheinEvents-Bühne ordentlich ein.

Aufgedrehte Regler und Basswellen, die durch die Rheinaue fluten – Zu Rhein in Flammen kehrt das Tanzberg Open Air zurück in die Bonner Rheinauen. Nach seinem Comeback im letzten Jahr gibt es auf der kleinen Blumenwiese erneut Techno, Tech House und Minimal zum Mittanzen. 2008 feierte der Tanzberg auf der Rheinkultur seine Geburtsstunde. Die Absage der Rheinkultur 2011 bedeutete auch für den Tanzberg das vorläufige Aus. Nun wird dort wieder getanzt und gefeiert.

Termin: Freitag, 5. Mai, ab 15 Uhr

Veranstaltungsort: Freizeitpark Rheinaue in Bonn

Größe: Bis zu 15.000 Besucher

Line-Up: Dominik Eulberg, Oliver Huntemann, Hidden Empire, Elektrodrei

Tickets: Die Veranstaltung ist kostenlos.

Weitere Infos: Alle Informationen rund um die Elektro-Veranstaltung gibt es hier.

6 Summerjam

War das Summerjam Festival anfangs noch ein reines Reggae Festival, sind über die Jahre neue musikalische Einflüsse dazugekommen. Seinen Anfang nahm die Veranstaltung 1984 auf der Freilichtbühne Loreley. 1996 ist sie an den Frühlinger See im Norden von Köln umgezogen.

Camping am Frühlinger See ist ohne Aufpreis auf ausgewiesenen Flächen möglich. Gegen einen Aufpreis von 15 Euro pro Tag und Person können die Campingplätze bereits ab Montag, 26. Juni, bezogen werden.

Termin: Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli

Veranstaltungsort: Am Frühlinger See in Köln

Größe: 30.000 Besucher

Line-Up: Damian Marley, der jüngste Spross Bob Marleys mit einem Mix aus traditionellem Reggae, Dancehal, Hip-Hop und Elektro, der in Köln geborene Sänger Patrice und der New Yorker Rapper "Nas" gehören zu den Top-Acts des Festivals.

Tickets: Karten gibt es ab 117 Euro plus Vorverkaufsgebühr und können hier gekauft werden.

Weitere Infos: www.summerjam.de

7 Rheinbrand

Foto: Foto: Hanjo Wimmeroth Die Stadthalle in Troisdorf wird am 4. März Schauplatz des Landesparteitags der AfD.

Das eintägige Kölsche Sommer Open Air Festival bietet neben Mundart und populären Kölschrockern auch ein buntes Rahmenprogramm für Familien an. Mit Bands wie Cat Ballou, Kasalla, Klüngelköpp und Querbeat feiert die Veranstaltung in diesem Jahr Premiere.

Künftig soll das Motto von Jahr zu Jahr wechseln und eine Vielzahl von Künstlern verschiedener Musikrichtungen anlocken. In diesem Jahr geben sich sieben Künstler und Gruppen die Musikklinke in die Hand. Der Veranstalter verspricht: Die Spieldauer aller Bands liege über der Länge ihres üblichen Kurzprogramms.

Termin: Samstag, 3. Juni, ab 14.30 Uhr

Veranstaltungsort: Neben der Stadthalle Troisdorf

Line-Up: Die Kölner Kölschrocker "Kasalla", Die Bonner Karnevalstruppe "Querbeat" und die "Paveier" mit kölscher Mundart- und Karnevalsmusik sowie einige mehr.

Tickets: Karten für das Festival gibt es für 27 Euro und können hier gekauft werden.

Weitere Infos: www.rheinbrand-festival.de

8 c/o pop Festival

Foto: c/o pop Festival c/o pop Festival

Als Nachfolger der 2003 nach Berlin weitergezogenen Popkomm bietet die c/o pop seit 2004 ein Musikfestival für Popmusik. Die Veranstaltung gilt zudem als Forum für Fachbesucher, die sich zu den Themen elektronische Musik und elektronische Medien treffen. Anders als in den Vorjahren gibt es dieses Jahr keine Einzeltickets für die jeweiligen Shows. Das Festivalticket ist für alle Veranstaltungen an allen fünf Tagen gültig. Daneben gibt es auch Tagestickets für einzelne Festivaltage. Der Einlass zu einer Show ist so lange möglich, bis die Kapazitätsgrenze der jeweiligen Location erreicht ist. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Termin: Mittwoch, 16. August, bis Sonntag, 20. August

Veranstaltungsort: Köln

Größe: Rund 30.000 Besucher

Line-Up: Die Berliner Musikgruppe "Moderat" mit elektronischer Musik, Ben Cooper mit seinem Soloprojekt "Radical Face" und der irische Folkpopmusiker James Vincent McMorrow sind einige von vielen weiteren Gästen des Musikfestivals.

Tickets: Tageskarten sind ab 35 Euro und ein Festivalticket ab 75 Euro jeweils zuzüglich Vorverkaufsgebühr erhältlich.

Weitere Infos: Alle Informationen rund um das c/o pop Festival gibt es hier.

9 Euroblast Festival Köln

Foto: Andre Symann Euroblast Festival

Ein Musikfestival für Fans der härteren Gangart bietet das Euroblast Festival in Köln mit musikalischem Schwerpunkt auf moderen Progressive Metal. In der Essigfabrik hat die dreitägige und relativ kleine Veranstaltung beinahe familiären Charakter.

Termin: Freitag, 29. September, bis Sonntag, 1. Oktober

Veranstaltungsort: Essigfabrik Köln

Größe: 2000 Besucher

Line-Up: Als Headliner treten das "Devin Townsend Project" des gleichnamigen Kanadiers, die niederländische Metalband "Textures" und die US-amerikanische Metalgruppe "Car Bomb" auf.

Tickets: Festivalkarten gibt es für 106 Euro inklusive Gebühr bei bonnticket.de.

Weitere Infos: Alle Informationen rund um das Euroblast Festival gibt es hier.

10 Jeck im Sunnesching

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in Köln nimmt Jeck im Sunnesching nun auch Einzug in Bonn. In der Bonner Rheinaue lässt das Festival den Karneval im Sommer aufleben. Die Hoffnung auf sommerliches Festivalwetter bringt schon das Motto der Veranstaltung zum Ausdruck: "fiere ohne ze friere".

Termin: Samstag, 2. September, ab 9 Uhr

Veranstaltungsort: Freizeitpark Rheinaue in Bonn

Line-Up: Brings, Kasalla, Cat Ballou, Querbeat und andere.

Tickets: Tickets gibt es ab 14,45 Euro bei bonnticket.de.

Weitere Infos: www.jeckimsunnesching.de

11 Zusammen leuchten

Foto: Zusammen leuchten Zusammen leuchten

Mehr als nur ein Musikfestival: Die Kölner Veranstaltung Zusammen leuchten bietet 18 Stunden lang Livemusik, einen Grafitti Workshop, Akrobaten, Poetry Slam und Kino in einem.

Termin: Samstag, 27. Mai, ab 12 Uhr

Veranstaltungsort: Gelände am Girlitzweg in Köln

Line-Up: Die Indiepopband "Tonbandgerät" aus Hamburg, das Berlin-New-Yorker Akkustiktrio "The Trouble Notes" und die Freiburger Indieband "Brothers of Santa Claus"

Tickets: 39 Euro pro Person

Weitere Infos: zusammen-leuchten.de

12 Rock am Ring

Das größte und bekannteste Festival in der Region kehrt in diesem Jahr zu seinen Ursprüngen zurück und bringt den Rock zurück an den Ring. Seit 1985 bringt die Veranstaltungen nationale und internationale Musikgrößen in die Eifel. Nach zwei Jahren auf einem Flugplatz in Mendig ist das Festival nun wieder dort, wo alles anfing: inmitten der grünen Hölle des Nürburgrings.

Termin: Freitag, 2. Juni, bis Sonntag, 4. Juni

Veranstaltungsort: Nürburgring in der Eifel

Größe: 90.000 Besucher

Line-Up: Haupt-Acts sind in diesem Jahr "Rammstein", "Die Toten Hosen" und "System of a Down"

Tickets: Ab 210 Euro für das Festival-Ticket

Weitere Infos: www.rock-am-ring.com