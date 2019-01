GA gelistet

Inhaltsverzeichnis 1. Diese Buchhandlungen in Bonn sollten Sie kennen 2. Buchhandlungen Jost, Böttger und Koeplin 3. Bücherhof Bonn, Buchladen 46 und Antiquarius - Antiquariat & Café 4. Max&Moritz, Der kleine Laden und Thalia 5. Leserempfehlungen

Bonn. Die Temperaturen sind kühler und die Lust, sich mit einem guten Buch wegzuträumen, steigt. Wir haben Buchhandlungen in Bonn aufgelistet, in denen Bücherwürmer garantiert fündig werden.

Von Sofia Grillo und Charlotte Pekel, 15.01.2019

1 Unsere Buchhandlung am Paulusplatz

Im Bonner Norden lädt "Unsere Buchhandlung am Paulusplatz" zum Verweilen ein. Im liebevoll eingerichteten Buchladen stöbern die Kunden in einem großen Büchersortiment, zwischen Zeitschriften und Postkarten. In der Leseecke kann man es sich mit einem Kaffee oder Tee gemütlich machen. Am Abend lädt die Buchhandlung regelmäßig zu literarischen Veranstaltungen ein.

Adresse: Paulusplatz 6, 53119 Bonn-Tannenbusch

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr, Samstag von 9 bis 16 Uhr

Internet: www.unserebuchhandlung.de

Foto: Unsere Buchhandlung am Paulusplatz In Bonn-Tannenbusch lädt "Unsere Buchhandlung am Paulusplatz" zum verweilen ein.

2 Parkbuchhandlung

Zahlreiche Veranstaltungen rund um Bücher und Literatur gibt es auch in der "Parkbuchhandlung" in Bad Godesberg. Um die regelmäßigen Termine und Treffen für Literatur-Liebhaber kümmert sich der Verein "Lese-Kultur Godesberg". Wer ganz für sich sein möchte, kann es sich natürlich auch ohne Veranstaltung zwischen den Büchern gemütlich machen.

Adresse: Koblenzer Straße 57, 53173 Bonn-Bad Godesberg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 16 Uhr

Internet: www.parkbuchhandlung.de

Foto: sdm Barbara Ter-Nedden und Serap Gürkan (von links) finden das passende Buch für Groß und Klein.

3 Bücher-Bosch

Seit 1923 gibt es den Buchladen Bücher-Bosch, der damals noch Siebengebirgsbuchhandlung hieß. Der Gründer, August Bosch, ließ sich im November 1923 in Bad Honnef nieder, bereits sechs Jahre später konnte die zweite Filiale in Bad Godesberg eröffnet werden. Inzwischen hat die Firma ihren Hauptsitz in der Alten Bahnhofstraße in Bonn. Dort finden die Kunden neben Biografien, Klassiker, Neuerscheinungen und regionalen Titeln auch Ratgeber für jede Lebenslage.

Adresse: Alte Bahnhofstraße 1-3, 53173 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 14 Uhr

Internet: buecher-bosch.buchkatalog.de