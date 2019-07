Festival in der Eifel

Rockfans in Nürburg beim Musikfestival Rock am Ring.

Nürburg. Vom 5. bis zum 7. Juni ist es wieder soweit: Tausende Fans strömen zum Festival Rock am Ring in die Eifel. 2020 feiert Rock am Ring 35. Jubiläum. Hier gibt es alles Wissenswerte zum Festival, zum Camping und zur Sicherheit.

Von Sofia Grillo, 02.07.2019

Die Ärzte, Slipknot, Marteria und Casper, Bonez MC und Raf Camora, Die Antwoord und Tool: Die Liste der hochkarätigen Künstler, die 2019 zu Rock am Ring gekommen sind, ist lang. Zahlreiche Fans werden auch 2020 wieder vom 5. bis zum 7. Juni auf das Festivalgelände am Nürburgring strömen, um ihre Lieblingskünstler zu hören und gemeinsam zu feiern. Der GA listet alles Wissenswerte rund um das Festival auf.

Bands

Das ganze Festival-Wochenende über wird gerockt und das mit zahlreichen Bands aus den unterschiedlichsten Genres. Das Lineup werden die Veranstalter nach und nach bekanntgeben.

Unter www.rock-am-ring.com/lineup ist dann das komplette Lineup aufgeführt.

Tickets

Schon jetzt gibt es Tickets für das Festival. Zum dritten Mal sind Festivaltickets und Camping- und Parktickets voneinander getrennt. Bisher sind noch keine Tageskarten online gestellt worden. Zurzeit kostet ein Wochenendticket 149 Euro (zzgl. Versandkosten). Das Camping- und Parkticket für das "General Camping" und für das "Green Camping" kostet 50 Euro (zzgl. Versandkosten). Für "Rock'n'Roll Camping" zahlt man bisher 99 Euro (zzgl. Versandkosten), für "Caravan Camping" 89 Euro (zzgl. Versandkosten).

Wer tiefer in die Tasche greifen kann und möchte, kann sich mit einem Ticket einen komfortableren Schlafplatz buchen. Beim "Experience Camping" bekommt man einen Schlafplatz in einer vorab aufgebauten Übernachtungsmöglichkeit mit Sanitäranlagen und befestigten Wegen. Das kostet allerdings 359 Euro.

Übernachten

Unter www.rock-am-ring.com/info gibt es einen Plan über die einzelnen Campingflächen.

Alle Parkflächen liegen an den einzelnen Campingarealen und sind fußläufig erreichbar. Das Ausladen des Gepäcks ist nur auf den Parkflächen erlaubt. Die maximale Campingfläche der Kategorien "General Camping", "Green Camping" und "Rock´n´Roll-Camping" liegt bei sechs Quadratmetern. Bei Gruppen von bis zu zehn Personen ist ein Pavillon von maximal drei mal drei Metern Größe erlaubt. Beim "Rock´n´Roll-Camping" gibt es eine Stromversorgung.

Auf dem Zeltplatz B2 campen Motorradfahrer und Besucher mit Behinderung. Motorradfahrer campen auf diesem Platz neben ihren Motorrädern. Es gibt zudem rollstuhlgerechte Sanitäranlagen und Duschen und eine Stromversorgung. Für den Campingplatz B2 benötigt man ein Ticket für das "General Camping". Menschen mit Behinderung müssen unter camping@rock-am-ring.com eine Registrierung vornehmen, um Auto, Wohnmobil, Wohnwagen oder PKW-Bus zu registrieren und den Strom nutzen zu dürfen. In der E-Mail muss folgendes angegeben werden: Name, Vorname, Ticketnummer, Fahrzeugtyp.

Anreise

Ab wann eine Anreise zum Nürburgring bei der 2020er-Auflage möglich ist, ist noch nicht bekannt. 2019 konnten die Besucher am ersten Festivaltag ab 12 Uhr anreisen. Wer nicht mit dem Auto kommen kann, hat die Möglichkeit, mit Sonderbussen zum Festival zu gelangen. Diese fahren von und zu den Bahnhöfen Koblenz und Ahrbrück sowie von und nach Köln, Bonn und zum Flughafen Köln/Bonn. Informationen dazu sind hier aufgeführt.

Sicherheit

Am Eingang des Festivalgeländes wird kontrolliert. Nicht viele Gegenstände dürfen mit: Erlaubt sind Handys, Portemonnaies, Schlüsselbund, Gürtel- oder Bauchtaschen sowie leere, faltbare Trinkflaschen und durchsichtige Rucksäcke bis zu einer Größe von 44 Zentimetern Höhe, 37 Zentimetern Breite und 30 Zentimetern Tiefe. Bei den Einlasskontrollen wird zudem der Körper abgetastet.

Auf dem Festivalgelände gibt es zahlreiche Trinkwasser-Zapfstellen, bei denen man sich kostenfrei erfrischen kann. Hier können auch die faltbaren Trinkflaschen aufgefüllt werden. Die Veranstalter werden auf dem Festivalgelände und in den Campingbereichen Blitzschutzzonen einrichten. Auf dem Festivalgelände befinden sich solche Zonen in den gesamten Zuschauerbereichen vor der Volcano Stage, vor der Crater Stage und vor der Alternastage. In den vergangenen Jahren kam es bei schwereren Unwettern zu mehreren Verletzten bei Rock am Ring.

Auf den Campingflächen ist das eigene Auto der sicherste Bereich bei Unwettern. Wer bei einem Unwetter noch einen freien Platz im Auto hat, wird vom Veranstalter aufgefordert, das mit angeschaltetem Warnblinker zu signalisieren und andere Festivalbesucher im Auto aufzunehmen. Die Blitzschutzzonen im Campingbereich befinden sich im Umfeld der Sanitärcamps auf den Campingflächen A5, B2, B5, C2, D6 und auf dem Krebsberg und an der Bandausgabe auf D9.

Unter www.rock-am-ring.com/agb führen die Veranstalter auf, welche Gegenstände nicht auf die Campingflächen mitgenommen werden dürfen.

Einkaufen

Wem der Proviant oder die Getränke ausgehen, kann im eigens für das Festival eingerichteten Supermarkt Nachschub besorgen. Der Supermarkt befindet sich in der Nähe des Festivalgeländes auf B1 nur 100 Meter vom Haupteingang entfernt. Alle Shuttlebuslinien fahren täglich ab 9 Uhr die Haltestelle vor B1 an. Die Öffnungszeiten für 2020 sind bisher noch nicht bekanntgegeben worden.