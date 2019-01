Was Sie wissen müssen

So sah Rhein in Flammen im Jahr 2017 aus.

Bonn. Am ersten Wochenende in Mai findet wieder Rhein in Flammen zwischen Bonn und Linz statt. Was Sie 2019 beim Feuerwerksspektakel erwarten können und was in diesem Jahr anders ist, lesen Sie hier.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.01.2019

Am Samstag, 4. Mai, ist es wieder soweit: Das Großfeuerwerk "Rhein in Flammen" lässt Himmel, Rheinufer und Sehenswürdigkeiten rund um Bonn wieder in bunten Farben erstrahlen. Dazu fahren festlich beleuchtete Schiffe auf dem Fluss. In den Städten entlang des Rheins gibt es außerdem Veranstaltungen und öffentliche Bühnen. ga-bonn.de mit dem Überblick:

Traditionell beginnt der Schiffskonvoi bei Rhein in Flammen stets in Linz - 2019 ist das anders. Denn in diesem Jahr feiert die Stadt Bad Hönningen ihren 1000. Geburtstag. Um dieses Jubiläum zu feiern, wird die Schiffsroute bei Rhein in Flammen bis nach Bad Hönningen und Bad Breisig ausgeweitet.

Die Schiffe starten diesmal in Bad Hönningen und fahren dann durch die rot beleuchteten Bengalfeuer an den Ufern des Rhein bis nach Bonn. In Bad Hönningen wird das gesamte erste Mai-Wochenende gefeiert: Schon am Freitag wird das Programm in der Sprudelhalle in Bad Hönningen eröffnet: Zwölf Mitglieder der Kölner Stunksitzung betreten als größtes Kabarrett-Ensemble Deutschlands die Bühne. Am Samstag fällt dann der Startschuss zum Schiffskonvoi. Beim Landprogramm sind in diesem Jahr unter anderem Bläck Fööss, Miljö, Klüngelköpp dabei.

Bilder zu Rhein in Flammen in der Bonner Rheinaue (2) Unsere Fotografen waren auch bei Rhein in Flammen dabei und haben jede Menge Bilder von der Bonner Großveranstaltung in der Rheinaue mitgebracht. Foto: Benjamin Westhoff

Das Feuerwerk

Das Feuerwerk ist der kulturelle Kern von "Rhein in Flammen". Bereits vor mehr als 200 Jahren veranstalteten die Städte entlang des Rheins bunte Feuerwerke zu Ehren hochrangiger Persönlichkeiten. Schon 1845 zeigte sich Queen Victoria begeistert von der Atmosphäre. Den Höhepunkt bildet am Samstagabend das Abschlussfeuerwerk, das synchron zu Musik stattfindet.