Musik, Party und Sonne

Köln. Am 30. Juni ist es wieder so weit: Das alljährliche Outdoor-Festival "Summerjam" geht in die 32. Runde. Bei den Vorbereitungen auf das Festival gilt es ein paar Dinge zu beachten.

Von Katharina Hamann, 23.06.2017

Die 32. Ausgabe des Summerjam-Festivals findet vom 30. Juni bis zum zweiten Juli am Fühlinger See im Norden von Köln statt. Seit 1986 gibt es das Festival – damals startete es allerdings auf der Freilichtbühne Loreley und zog erst 1996 an den Fühlinger See. Als ursprünglich reines Reggae-Festival bietet Summerjam mittlerweile auch Hip-Hop, Elektro und Dancehall an.

Typisch für das Festival ist auch das Campen während des Events: Das ist am Fühlinger See kostenlos möglich. Gegen einen Aufpreis von 15 Euro pro Tag und Person können die Campingplätze bereits vier Tage vorher, ab dem 26. Juni, bezogen werden. Vor der Anreise sollte man sich jedoch vergewissern, dass man alles Nötige dabei hat, um das Festival in vollen Zügen genießen zu können.

Checkliste für Camper

GA-Online hat eine kleine Checkliste zusammen gestellt, die die wichtigsten Dinge zur Vorbereitung und für entspannte Festival-Gefühle beinhaltet. Wer diese beachtet, hat bereits die wichtigsten Dinge eingepackt. Optional kann man natürlich noch zusätzlich etwas zur Beschäftigung mitnehmen: Outdoor-Spiele, Bälle, Wasserspielzeug, Bücher oder Ähnliches. Generell gilt: Pragmatismus rules!

Checkliste für Camper Eintrittskarte und Geld Nicht vergessen: Die Eintrittskarte! Aber auch genügend Bargeld, um auf dem Festival nicht sparen zu müssen.

Zelt und Zelt-Zubehör Ohne Zelt, kein Campen – trotzdem sollte man bereits beim Zeltkauf auf etwas achten: Das Zelt sollte ein kleines Vorzelt beinhalten, ein Bereich, der von dem Schlafbereich abgetrennt werden kann. So muss man nicht im Dunst der abgelegten Klamotten und Schuhe schlafen. Vor der Abfahrt sollte man sich außerdem vergewissern, dass man alles Nötige zum Zeltaufbau mit nimmt (Heringe, Abspannleinen und gegebenenfalls einen Hammer).

Camping-Zubehör Um gemütliche Abende (oder Nächte) und das bequeme Frühstück am nächsten Morgen zu garantieren, schadet es nicht, sich auch um Campingstühle, -tische, sowie Geschirr, Besteck, Kaffee- und Campingkocher zu bemühen.

Schlafsack und Iso-matte Der Schlafsack alleine reicht nicht, man sollte sich mit einer Iso-Matte und eventuell einem Kopfkissen einen bequemen Schlaf sichern. Die Nächte können kalt und feucht werden.

Verpflegung Natürlich sollte man ausreichend Nahrung mitnehmen (und nicht nur Bier). Hier bieten sich schnelle und doch nahrhafte Gerichte an, vor allem Grillzubehör, Dosen und verpackte Lebensmittel (Nüsse etc.). Ausreichend Wasser sollte man besonders bei hohen Temperaturen einplanen.

Klamotten Wichtig ist hierbei, leicht zu packen und gleichzeitig für alle Eventualitäten gerüstet zu sein: Besonders regenfeste Schuhe und eine Regenjacke sollte man immer dabei haben. Aber auch Badesachen und FlipFlops.

Hygiene Neben den naheliegenden Hygiene-Artikel sollte man insbesondere nicht vergessen ein Handtuch, Sonnencreme, After-Sun-Lotion, Mückenspray, Feuchttücher, Toilettenpapier und Hand-Desinfektionsmittel mitzunehmen. So ist man nicht immer von den Dusch- und Waschräumen des Geländes abhängig.

Outdoor-Zubehör Immer ein Multifunktionswerkzeug dabeihaben! So spart man sich den Flaschenöffner, Dosenöffner und sonstige brauchbare Werkzeuge. Außerdem nützlich: Taschenlampe, Klebeband und ein 1.Hilfe-Set.

Handy und Lademöglichkeit Nicht nur für die Erreichbarkeit, auch für die Fotos sollte man sein Handy mitnehmen. Bei drei Tagen wird jedoch bald der Akku schlapp machen. Daher sollte man sich eine Powerbank und ein Ladekabel mitnehmen.

Kühlbox Besonders bei der Mitnahme von Fleisch sollte man auf die Kühlbox nicht verzichten, um die Qualität der Lebensmittel zu gewährleisten.

Über das Gelände informieren

Vor der Anreise sollte man sich auf jeden Fall auch über das Gelände informieren. So gibt es auf der

eine Übersicht, mit der man das Gelände vorab digital erkunden kann. Man kann sich etwa über die Nutzung der Toiletten bereits im Vorfeld informieren: So können Besucher des Summerjam-Festivals für fünf Euro ein "Flatrate-Bändchen" erwerben, um sich den ständigen Zugang zu den Toiletten zu sichern. Außerdem steht den Festival-Besuchern ein "Camp Service" zu Verfügung, der Informationen anbietet, sowie Kaltgetränke, Kaffee und Frühstück. Da der Camp-Service auch bei Notfällen zur Verfügung steht, sollte man sich vorab informieren, wo sich dieser befindet.

Bei allen Vorbereitungen sollte man natürlich nicht vergessen, vor allem aber Spaß an der Musik und den Menschen zu haben.