Feste und Märkte

Bonn/Region. Die Ostertage stehen vor der Tür und Bonn und die Region bieten zahlreiche Möglichkeiten, diese mit Ausflügen, Festen und Märkten zu füllen. Wer sich also noch nichts vorgenommen hat, wird sicher fündig. Hier gibt es einen Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.03.2018

Die Beueler Osterkirmes, der Oster-Eierlauf in der Friedrichsstraße, Plamstockbasteln oder Ostereierschießen sind nur einige wenige Beispiele von Ausflügen, die in der Osterzeit in Bonn und der Region locken. Langeweile kann an Ostern schon mal nicht aufkommen. Der GA gibt einen Überblick.

Osterfeste und Märkte

1 Beueler Osterkirmes

Rund 25 Fahrgeschäfte haben für die Beueler Osterkirmes zugesagt, die am Samstag am Beueler Rheinufer beginnt. Bis Ostermontag präsentiert sich die Kirmes in ihrer gewohnten Größe am Rheinufer zwischen dem Parkplatz an der Gaststätte „Am Bahnhöfchen“ und dem Chinaschiff-Anleger. Dabei ist in diesem Jahr auch das Rundfahrgeschäft „Twister“. Für junge Besucher dürften vorallem die Super-Acht-Schleife, das Kinderkarussell oder der Pressflieger interessant sein. Die klassischen Angebote wie Verlosung, Ball- und Pfeilwerfen sind ebenso dabei wie diverse Imbiss-, Getränke- und Süßwarenstände.

Wo: Beueler Rheinufer zwischen dem Parkplatz an der Gaststätte „Am Bahnhöfchen“ und dem Chinaschiff-Anleger

Wann: Eröffnung am Samstag um 17 Uhr, Öffnungszeiten montags bis samstags 14-22 Uhr, sonntags 11-22 Uhr

Foto: Benjamin Westhoff Für viele Schausteller ist die Osterkirmes am Beueler Rheinufer der Auftakt in die Saison.

2 Ahrweiler Ostermarkt

Von Samstag bis Sonntag (24.-25. März) öffnet im Zentrum Ahrweilers ein Ostermarkt "Rund ums Ei". Am Sonntag haben zudem die Geschäfte verkaufsoffen. Markthändler mit handgefertigten Produkten stellen ihre Ware aus. Dabei entsteht beim Ahrweiler Ostermarkt eine Mischung aus traditionellem Handwerk und moderner Kunst.

Wo: Ahrweiler Zentrum

Wann: Samstag und Sonntag 13-18 Uhr

3 Benefizbasar zu Ostern

Wer sich und anderen etwas Gutes tun will, kann den österlichen Benefizbasar zu Ostern der Frauen des Gesprächskreises "Kultur und Politik" in Meckenheim besuchen. Am Freitag, 23. März, und am Samstag, 24. März, wird im Sängerhof der Familie Ley gefeilscht und verkauft. Zu günstigen Preisen werden dort Gebäck und Eingemachtes angeboten. Der Reinerlös kommt einem Waisenhaus für Kinder mit Behinderung im lettischen Libau zugute.

Wo: Garten-Center Sängerhof, Meckenheim

Wann: Freitag, 23. März, und Samstag, 24. März, jeweils 14-19 Uhr

4 Oster-Eierlauf

In der Bonner City können sich groß und klein am Samstag, 31. März, im Oster-Eierlauf auf der Friedrichstraße messen. Auf die Gewinner warten kleine Preis, doch vorrangig geht es um den Spaß. Der Oster-Eierlauf ist auf der Friedrichstraße Tradition.

Wo: Friedrichstraße Bonn

Wann: Samstag, 31. März, 13 Uhr

5 Ostereiersuche am Bad Bodendorfer Schwanenteich

Osternester sind auf dem Gelände der Tier- und Naturfreunde vom Bad Bodendorfer Schwanenteich versteckt, die am Ostermontag, 2. April, vor allem von kleinen "Spürnasen" gefunden werden wollen. Für die Erwachsenen gibt es beim Osterfest auf dem Vereinsareal gegen eine Spende Waffeln und Kuchen.

Wo: An der Ahr zwischen Sinzig und Bad Bodendorf - Nähe Ehrenfriedhof Bad Bodendorf

Wann: Ostermontag, 2. April, 14 bis 16 Uhr

Weitere Infos: www.schwanenteich.com

6 Eiersuche im Heimatmuseum

Im Heimatmuseum Beuel können Kinder am Ostermontag, 2. April, auf Eiersuche gehen. Im ganzen Museum sind Köstlichkeiten versteckt.

Wo: Heimatmuseum Beuel, Wagnergasse 2-4

Wann: Ostermontag, 2. April, 15-18 Uhr

Basteln zum Osterfest

7 Palmstock basteln

Die katholische Pfarrgemeinde Aegidenberg lädt für Freitag, 23. März, zum Palmstockbasteln ins Pfarrzentrum Sankt Aegidius ein. Von 16 bis 18 Uhr werden aber nicht nur Palmzweige, sondern auch andere Osterbasteleien gefertigt. Ein Stock muss mitgebracht werden.

Wo: Pfarrzentrum Sankt Aegidius, Aegidiusplatz 16, Bad Honnef

Wann: Freitag, 23. März, 16-18 Uhr

8 Osterwerkstatt

Unter dem Motto "Osterhase trifft Osterhuhn" öffnet am Samstag und Sonntag, 24. und 25. März, die Osterwerkstatt im Naturparkzentrum Himmeroder Hof in Rheinbach. Es werden unterschiedlich große Hasen, Hähne und Eier aus Holz fantasievoll bepinselt, beklebt und dekorativ für das Osterfest herausgeputzt. Außerdem werden Osterhühner aus Stoff genäht.

Wo: Naturparkzentrum Himmeroder Hof, Prümer Wall 6, Rheinbach

Wann: Samstag und Sonntag, 24. und 25. März, 13 bis 16 Uhr

Preis: Die Kosten betragen je nach ausgewähltem Holzrohling zwei bis fünf Euro

9 Traditionelles Eierfärben

Nach einer traditionellen Methode können Kinder und ihre erwachsenen Begleiter am Gründonnerstag und Karfreitag im LVR Freilichtmuseum Kommern Ostereier färben. Verwendet werden dabei nur einfache Naturfarben aus Zwiebelschalen und Rotkohl oder ein Sud aus Brennnesselblättern, die schon bei den Vorfahren im Einsatz waren. Damit die Eier den Weg nach Hause heil überstehen, können die Teilnehmer unter Anleitung der Hauswirtschafterinnen kleine Behälter basteln.

Wo: LVR-Freilichtmuseum Kommern, Eickser Straße, Mechernich

Wann: Donnerstag, 29. März, Freitag, 30. März, jeweils 11-17 Uhr

Preis: 7,50 Euro (Erwachsene), Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei

Foto: Hans-Theo Gerhards Ostereierfärben mit natürlichen Farbstoffen

Ostereierschießen in Bonn und der Region

Für die Schützenvereine ist das Ostereierschießen Tradition. Ob kleine oder große Schützen, jeder kann mitmachen. Ungeübte können unter fachlicher Anleitung ebenfalls "ins Schwarze" treffen und die beliebten bunten Ostereier und Schokohasen mit nach Hause nehmen. Hier laden die Schützenvereine zum Ostereierschießen ein:

Hennef-Warth, Freitag, 23. März, um 19 Uhr im Vereinsheim der Schützenbruderschaft Sankt-Hubertus Hennef-Warth 1961, Frankfurter Straße 7

Freitag, 23. März, um 19 Uhr im Vereinsheim der Schützenbruderschaft Sankt-Hubertus Hennef-Warth 1961, Frankfurter Straße 7 Bonn-Pützchen , Samstag, 24. März, um 15 Uhr Pfarrzentrum Pützchen, Adelheidisplatz, Ostereierschießen der Pützchener Sankt-Sebastianus-Schützen

, Samstag, 24. März, um 15 Uhr Pfarrzentrum Pützchen, Adelheidisplatz, Ostereierschießen der Pützchener Sankt-Sebastianus-Schützen Rheinbach , Sonntag, 25. März, um 10 Uhr in der Schützenhalle der Sankt Hubertus Schützenbruderschaft 1313 Rheinbach, Schützenstraße 24-26

, Sonntag, 25. März, um 10 Uhr in der Schützenhalle der Sankt Hubertus Schützenbruderschaft 1313 Rheinbach, Schützenstraße 24-26 Lengsdorf , Sonntag, 25. März, um 12 Uhr im Bürger- und Vereinshaus, Im Mühlenbach 14-18, Ostereierschießen der Schießsportfreunde Lengsdorf 1975

, Sonntag, 25. März, um 12 Uhr im Bürger- und Vereinshaus, Im Mühlenbach 14-18, Ostereierschießen der Schießsportfreunde Lengsdorf 1975 Swisttal-Morenhoven , Sonntag, 25. März, um 10 Uhr im Keller des Bürgerhauses in Morenhoven, Swiststraße 97, Ostereierschießen der Schießsportfreunde Morenhoven

, Sonntag, 25. März, um 10 Uhr im Keller des Bürgerhauses in Morenhoven, Swiststraße 97, Ostereierschießen der Schießsportfreunde Morenhoven Bornheim-Hersel , Sonntag, 25. März, um 13 Uhr in der Schützenhalle der Sankt-Hubertus-Schützenbruderschaft Hersel, Alfterer Weg 15

, Sonntag, 25. März, um 13 Uhr in der Schützenhalle der Sankt-Hubertus-Schützenbruderschaft Hersel, Alfterer Weg 15 Ippendorf , Sonntag, 25. März, im Vereinsheim der Sankt-Sebastianus-Schützengesellschaft Ippendorf, Am Kümpel 4

, Sonntag, 25. März, im Vereinsheim der Sankt-Sebastianus-Schützengesellschaft Ippendorf, Am Kümpel 4 Siegburg , Donnerstag, 29. März, und Samstag, 31. März, um 17 Uhr im Vereinsheim der Siegburger Schützenverein St.Hubertus 08, Am Grafenkreuz 29

, Donnerstag, 29. März, und Samstag, 31. März, um 17 Uhr im Vereinsheim der Siegburger Schützenverein St.Hubertus 08, Am Grafenkreuz 29 Duisdorf, Montag, 2. April, um 11 Uhr im Vereinsheim der Sankt-Hubertus-Schützenbruderschaft Duisdorf, In der Dehlen 50

Foto: Roland Kohls Die 15-jährige Pia versucht sich in Morenhoven beim Schießen um die Ostereier.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit