Bonn. Pützchens Markt lockt jedes Jahr zahlreiche Menschen nach Bonn. Welche neuen Attraktionen gibt es 2019? Wie viele Menschen passen ins Bayernzelt? Testen Sie in unserem Quiz Ihr Wissen zur Bonner Großkirmes.

Von Jana Henseler, 02.09.2019

Das Gewinnspiel ist beendet. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und müssen den Gewinn dann beim General-Anzeiger, Justus-von-Liebig-Straße 15 in Bonn-Dransdorf, abholen. Eine Zusendung per Post ist nicht möglich.

Natürlich können Sie Ihr Wissen in unserem Quiz auch gern testen, ohne am Gewinnspiel teilzunehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Aufbau für Pützchens Markt (2) Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Foto: Dietmar Oehlke

Kleiner Tipp: Die Zahlen müssen für das Lösungswort natürlich ausgeschrieben werden.