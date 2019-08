Video-Webshow von Pützchens Markt

Bonn. Ob Fahrgeschäftetest, Blicke hinter die Kulissen, kulinarische Highlights oder auf Streife mit der Polizei - unsere Webreporter Jana und Micha nehmen auch 2019 wieder alles mit und berichten in ihrer täglichen Video-Webshow "PüMa Daily" von den Highlights von Pützchens Markt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.08.2019

Wenn am Freitag, den 6. September, der Startschuss zur 652. Ausgabe von Pützchens Markt fällt, werden die Web-Reporter des General-Anzeigers, Jana Henseler und Michael Wrobel, auch wieder dabei sein. Täglich werden die beiden auch in diesem Jahr wieder in ihrer Video-Webshow "PüMa Daily" täglich von den Highlights der größten Kirmes in der Region berichten.

Bereits einen Tag vor der Eröffnung schicken wir die beiden Reporter nach Pützchen, damit sie sich schon ein erstes Bild vom Rummelplatz machen können. Bei schon legendären GA-Fahrgeschäftetest nehmen sie die besten Fahrgeschäfte genau unter die Lupe.

Erkennbar sind Jana und Micha wieder an ihren roten PüMa-Jacken beziehungsweise T-Shirts. Falls Sie die beiden mal sehen sollten - sie freuen sich immer über Anregungen und Tipps, wo sie mal genauer hinschauen sollen.

Am Eröffnungstag sind unsere PüMa-Webreporter natürlich auch beim Festumzug und dem Fassanstich dabei - und das sogar live. Denn die beiden gehen auch bei Facebook und Instagram regelmäßig live auf Sendung.

Was sich die beiden sonst noch so für ihre tägliche Webshow ausgedacht haben? Lassen Sie sich einfach überraschen. "PüMa Daily" gibt es jeden Tag hier bei ga-bonn.de zu sehen.

Kleinen Vorgeschmack gefällig? Hier gibt es die schönsten Szenen von "PüMa Daily" der vergangenen Jahre im Video: