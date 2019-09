Bonn. Der General-Anzeiger verlost in Kooperation mit den Schaustellern Freifahrten für Pützchens Markt. Wie Sie die Chips gewinnen können, erfahren Sie hier.

Von Jana Henseler, 02.09.2019

80.000 Quadratmeter, 170 Geschäfte und nur ein Motto: Spaß haben. Viele Attraktionen sorgen für einen Adrenalinschub. Kinderfahrgeschäfte sorgen für Spaß bei den Kleinsten. Unzählige Imbiss- und Schankbetriebe stillen Hunger und Durst. Vom 6. bis 10. September ist wieder Pützchens Markt angesagt. Der General-Anzeiger verlost in Kooperation mit den Schaustellern viele bunte Fahrchips.

Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil und testen Sie mit etwas Glück kostenlos die neuesten Attraktionen und Fahrgeschäfte. Dafür müssen Sie nur unsere Fragen beantworten und das Lösungswort herausfinden: Es setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der richtigen Antworten zusammen. Schicken Sie uns das Lösungswort an online@ga-bonn.de und gewinnen Sie mit ein wenig Glück eines der Fahrchip-Pakete. Bitte nennen Sie uns in der Mail Ihren vollständigen Namen.

Natürlich können Sie Ihr Wissen in unserem Quiz auch gern testen, ohne am Gewinnspiel teilzunehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kleiner Tipp: Die Zahlen müssen für das Lösungswort natürlich ausgeschrieben werden.

Das Gewinnspiel endet am Freitag, 6. September, um 11 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und müssen den Gewinn dann beim General-Anzeiger, Justus-von-Liebig-Straße 15 in Bonn-Dransdorf, abholen. Eine Zusendung per Post ist nicht möglich.