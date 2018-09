"PüMa Daily" täglich ab 6. September

Bonn. Am Freitag fällt endlich der Startschuss zur 651. Auflage von Pützchens Markt. Auch 2018 berichten unsere Webreporter Jana Henseler und Michael Wrobel dann wieder täglich in "PüMa Daily" vom Kirmesgelände.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.09.2018

Vor dem "Predator" hatten sie im vergangenen Jahr wirklich reichlich Respekt - doch für den großen Fahrgeschäftetest bei Pützchens Markt hätten sich unsere beiden GA-Webreporter Jana Henseler und Michael Wrobel natürlich dennoch auf das spektakuläre Fahrgeschäft gewagt - wenn auch mit reichlich Magengrummeln. Am Ende kam ihnen dann aber das Glück zur Hilfe: Das Fahrgeschäft wurde erst kurz vor Beginn der 650. Auflage der Riesenkirmes vom TÜV freigegeben - zu spät für den Test der beiden Reporter.

Ob sie in diesem Jahr alle Fahrgeschäfte für den GA testen können, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall gehen Jana und Micha am 6. September - und damit einen Tag vor dem offiziellen Startschuss - mit ihrer täglichen Webshow "PüMa Daily" auf Sendung und blicken dann schon einmal hinter die Kulissen von Pützchens Markt: Laufen die Aufbauarbeiten wie geplant? Welche besonderen Fahrgeschäfte gibt es in diesem Jahr? Und wie ist die Stimmung bei den Schaustellern? All' das werden die beiden herausfinden. Und natürlich auch mehrere Fahrgeschäfte ausprobieren.

Am 7. September sind unsere PüMa-Reporter dann unter anderem beim Festumzug und dem Fassanstich dabei. Rheinischer Abend, der große Tag für die Heim- und Waisenkinder, ein Besuch auf dem Pluuten Markt und mehr - bei "PüMa Daily" ist der General-Anzeiger auch in den Folgetage immer dabei!

Dazu melden sich unsere Webreporter von Anfang bis Ende immer wieder auch bei Facebook und Instagram live vom Rummelplatz. Mehr Pützchens Markt geht kaum!

