Bonn. Am Freitag geht es endlich los: Dann startet mit dem historischen Festumzug und dem anschließenden Fassanstich die Jubiläumsausgabe von Pützchens Markt - und der GA ist täglich live dabei!

Von Michael Wrobel, 02.09.2017

Bereits zwei Tage vor dem offiziellen Startschuss schickt der General-Anzeiger seine Webreporter Jana Henseler und Michael Wrobel, ausgestattet mit Kamera und Mikrofon, auf den Rummelplatz. Und dort bleiben sie auch bis zum Ende am Dienstag, den 12. September. Jeden Tag melden sich die beiden unter anderem mit ihrer Webshow "PüMa Daily" von Pützchens Markt und berichten von der 650. Ausgabe des Riesenspektakels in Beuel-Pützchen - und das via ga-bonn.de, Facebook, Twitter und Instagram.

Vors Mikrofon holen die zwei dabei interessante Interviewpartner, berichten von den PüMa-Highlights und blicken hinter die Kulissen. Auch für den legendären GA-Fahrgeschäftetest schicken wir die beiden Reporter ins Rennen. Mal sehen, ob sie die rasanten Attraktionen überstehen werden.

Wer Fragen oder Anregungen hat, kann diese selbstverständlich über die verschiedenen Social-Media-Kanäle des GA an die beiden Reporter übermitteln und so das Programm aktiv mitgestalten.

"PüMa Daily - das tägliche Update von Pützchens Markt 2017" - ab dem 6. September täglich bei ga-bonn.de, Facebook, Twitter und Instagram.