Pützchens Markt 2017

Beuel. Pützchens Markt wartet im Jubiläumsjahr mit neuen Attraktionen auf die Besucher. Überkopf und nicht über überkopf fahrende Geschäfte, Aussichtsturm, Geisterbahnen, Irrgarten: Diese Attraktionen sind schon bekannt.

Von Anja Wollschlaeger, 13.07.2017

Auch in diesem Jahr gibt es auf Pützchens Markt zahlreiche Platzneuheiten, die Spaß, Action und Adrenalin versprechen. Die Schausteller haben sowohl Attraktionen, die Nervenkitzel garantieren, als auch Fahrgeschäfte, die für die ganze Familie bestens geeignet sind.

Infinity

Für das mobile Loopingkarussel „Infinity“ sollten Sie schwindelfrei sein. Das Fahrgeschäft trägt die Gäste in eine Höhe von 65 Metern. Drei schwingende Gondeln drehen sich um 360 Grad. Die Höchstgeschwindigkeit: bis zu 125 Stundenkilometer.

The Flyer

80 Meter ist der Kettenhochflieger "The Flyer" der Gebrüder Boos hoch. Das Kettenkarussell ist die Neuheit 2017 der Schaustellerfamilie aus Magdeburg. Bei Nacht ist das Fahrgeschäft weithin sichtbar mit seiner bunten Beleuchtung in der Höhe.

Foto: GA Shake "Commander" Dieses sensationelle Überkopf-Rundfahrgeschäft ist nichts für schwache Nerven. Er ist sowohl von der Fahrweise als auch vom Design her ein außergewöhnliches Fahrgeschäft.

Propeller "Turbo Force" Am Hauptarm mit 40 Meter Spannweite hängen an beiden Seiten Gondeln für vier Personen. Der Besucher fliegt mit einer Drehgeschwindigkeit von bis zu 100 km/h durch die Luft - vorwärts und rückwärts.

Propeller "Booster Maxxx Mega G4" Der Booster Maxxx hat eine Spannweite von 55 Meter. Innerhalb von drei Sekunden wird auf 100 km/h beschleunigt (4G) und die acht Personen fliegen mit frei schwebenden Beinen durch die Luft.

Predator

Wieder dabei ist auch der Predator. Das Rundfahrgeschäft verspricht Adrenalin pur, wenn die Gondeln sich immer mehr neigen, bis die Fahrgäste schließlich kopfüber gedreht werden. Der "Predator" ist schnell und groß. Rund 40 Personen haben hier Platz. Der Zutritt ist erst ab einem Alter von 12 Jahren und einer Größe von 1,40 Meter erlaubt.

Mondlift

Eine Loopingfahrt über Kopf - das ist nichts für schwache Nerven. Der Mondlift ist eine Platzneuheit 2017 und ein echtes Revival. Das Rad beschleunigt auf 14 Umdrehungen in der Minute. In einer Höhe von 22 Metern drückt die Beschleunigung die Fahrgäste fest in den Sitz der frei schwenkenden Zwei-Personen-Gondeln. Geeignet ist das Rad, der Klassiker "Enterprise" in neuem Gewand, für Erwachsene und Kinder ab acht Jahren.

Nicht überkopf fahrende Geschäfte 2017 Foto: privat Kettenhochflieger „The Flyer of Bonn“ Der höchste transportable Freefalltower der Welt fährt zuerst langsam bis zu einer Höhe von 90 Metern hinauf. Danach geht es mit einer Geschwindigkeit von 140 km/h im freien Fall der Erde entgegen.

Aussichtsturm „City Skyliner“ 81 Meter hoch dreht sich die Kabine um 360 Grad.

Foto: Horst Müller Achterbahn „Rock & Roll Coaster“ Auf der Achterbahn, die anstelle des Olympia-Loopings da ist, bleibt man immer brav in der Horizontalen. Dafür sorgen die vielen Hügel für ein unkontrolliertes Hüpfen in den kleinen Waggons, das aufstoßen lässt.

Foto: GA Familienachterbahn "Wilde Maus" Die buntbemalten Wagen sausen schnell über Kuppen und sind ein Spaß für Groß und Klein. Die Schienenlänge beträgt 400 Meter.

Foto: GA Fahrgeschäft "Voodoo Jumper" Es geht nicht über Kopf, dafür rund, auf und ab im freien Fall, in hängenden, selbst drehenden Zweiergondeln. Alles auf einer schiefen Ebene und für die ganze Familie.

Foto: Max Malsch Wildwasserbahn "Piraten Fluss" In einem Baumstamm geht es durch eine Piratenlandschaft. Einige rasante Abfahrten sorgen für Überraschungsmomente.

Riesenrad "Europarad" Eine Gesamthöhe von 55 Metern hat das größte transportable Riesenrad. Angekündigt ist eine komplett neue LED-Beleuchtung.

Wellenflieger "Taumler" Der Kettenflieger lädt mit seiner barocken Gestaltung und seiner einzigartigen Beleuchtung - gerade in der Nacht - zu einem erfrischenden Flug ein. Etwas für die ganze Familie!

Hopser "Disco Fieber" Hier wird gehopst und geschunkelt, es dreht sich links und rechts herum. Unter Einbeziehung der Fahrgäste kann das Geschäft so gesteuert werden, dass es immer eine besondere Gaudi wird.

Hexentanz Die Gondeln beim bewährten Fahrgeschäft Hexentanz tanzen um eine Flammensäule. Sollte es die Tage frisch werden, kann man sich am offenen Feuer aufwärmen. Mit neuer Beleuchtung ist das spaßige Fahrgeschäft in diesem Jahr noch schöner.

Riesenschaukel "Nessy" Diese Großschaukel mit einem Ausflug von 32 Meter bietet Schaukelspaß für die ganze Familie.

Fahrgeschäft "Break-Dance" In 24 Gondeln erleben die Gäste eine rasante Fahrt bis fast zum Schwindelgefühl. Das Fahrgeschäft wird vor allem von den jungen Besuchern favorisiert.

Polyp "Octopussy" Das tanzende Karussell ist der Klassiker eines jeden Volksfestes. Octopussy bringt Spaß und Freude für die ganze Familie.

"Musik-Express" Rasant sausen die Fahrgäste über "Berg und Tal" und können sich in der Chaise kaum halten. Ein toller Fahrspaß!

Auto-Scooter (2x) Hier kann man mit seiner Dame der Wahl einige Runden in den kleinen engen Autos steuern. Achtung: Unfälle vorprogrammiert!

„Die Große Geisterbahn“ Hier sollte man nicht schreckhaft sein. Überraschungen lauern hinter jeder Ecke.

Belustigungen (3x) In den Laufgeschäften gibt es zwei Neuheiten: „Amazonas“ und „Fire Departement“. Das Dritte ist runderneuert: „Action House“

Irrgarten "Super Marci World" Actionlabyrinth mit effektvollen Lichtspielen und Endlostunnlen. Brückenwege, Spiegel und Luftkammern erschweren den Rückweg.

Mäusecircus Alles krabbelt und alles bewegt sich. Besonders für Familien mit kleinen Kindern zu empfehlen.

Kinderfahrgeschäfte (14x) Für die Kleinen gibt es viel zu erleben: Der Ballonflieger „Die Montgolfiére“ sowie die Kinderachterbahnen „Crazy jungle“ und „Willy der Wurm“. Auf dieser Kinderachterbahn dürfen sich die Kleinen wie ihre Eltern fühlen. Drei Runden lang geht es in enge Kurven und bergab.

City Skyliner

Den besten Panoramablick bietet wieder der Aussichtsturm City Skyliner. Die klimatisierte Kabine fährt in 81 Meter Höhe und dreht sich dort um 360 Grad. Das ist die VIP-Lounge für Kirmesbesucher. Hoch über den Dächern der Wohnwagen darf getrunken und gegessen werden. Das Personal trägt sogar einen Schlips. Die Aussicht ist toll und die Kabine windgeschützt. Für alle gilt: Kamera nicht vergessen. Diesen Ausblick über Beuel und den Rhein bekommen Sie nur bei Pützchens Markt.

Hexentanz

Auf und ab und auf und ab und auf und ab... Die Gondeln beim bewährten Fahrgeschäft Hexentanz tanzen um eine Flammensäule. Sollte es die Tage frisch werden, kann man sich am offenen Feuer aufwärmen. Mit neuer Beleuchtung ist das spaßige Fahrgeschäft in diesem Jahr noch schöner. Fazit: Nicht ganz so aufregend, dafür aber ein hoher Spaßfaktor.

650 Jahre Pützchens Markt – Die Termine 7. bis 16. Juli 2017 Am 7. Juli eröffnet der Historische Jahrmarkt auf dem Münsterplatz. Gleichzeitig wird auf im Zelt auf dem Münsterplatz eine Ausstellung zur Geschichte des Jahrmarktes geben. Außerdem wird im Ausstellungszelt ein Dokumentarfilm gezeigt. Ebenfalls wird es ein Buch geben, dass Informationen und eine umfangreiche Zusammenstellung historischer Dokumente und Bilder von Pützchens Marks beinhaltet.

1. September 2017 „Bürgertag“ für die Beueler Bevölkerung, Vereine und Anwohner eine Woche vor dem offiziellen Beginn von Pützchens Markt 2017.

7. September 2017 Der neue Generalmusikdirektor Dirk Kaftan gibt sein erstes Konzert mit dem Beethoven-Orchester Bonn am Donnerstagabend, dem Vorabend der Eröffnung des Pützchens Marktes, in der Bayernfesthalle.

8. September 2017 Beginn des Pützchens Markt 2017. Eröffnungsfeier mit traditionellen Fassanstich durch den Bürgermeister und der Kölschen Band Brings auf der Bühne.

10. September 2017 Der Erzbischof von Köln, Kardinal Rainer Maria Woelki, zelebriert den Festgottesdienst im Bayernzelt.

11. September 2017 Tag der Heim- und Weisenkinder.

12. September 2017 Traditionelles Feuerwerk am Dienstagabend zum Abschluss der Veranstaltung

