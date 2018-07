651. Auflage

Beuel. Bald ist es endlich wieder soweit. Im September wird der 651. Pützchens Markt stattfinden. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Veränderungen, die für dieses Jahr vorgenommen werden.

Schon bald drehen sich auf dem 651. Pützchens Markt (7. bis 11. September) wieder die Karussells. Auch dieses Mal gibt es wieder einige Veränderungen auf dem Marktgelände, um die Attraktivität der Kirmes zu steigern. Nachdem das Jubiläum "650 Jahre Pützchens Markt" im vergangenen Jahr ein voller Erfolg war, lautet die Devise auch für dieses Jahr den Besuchern einen sehr attraktiven Jahrmarkt bieten zu können. Alle Infos im Überblick:

Platzneuheiten für Kirmesfans

Rasante Fahrgeschäfte und beliebte Familienangebote stehen wieder im Vordergrund der Traditionsveranstaltung. Ingesamt wird es sieben Platzneuheiten geben. Zu den Highlights für Adrenalin-Junkies zählen:

Kaleidoskop

Brandneu ist das Laufgeschäft „Kaleidoskop“, das erst in diesem Frühjahr auf den Markt kam. Dabei erwartet die Gäste hinter einer aufregenden Steampunk-Kulisse eine magische Welt der Farben und Formen. Ausgestattet mit einer Spektralbrille begeben sie sich auf einen 80 Meter langen Parcours durch einen Wärme- und Kälteraum, der mit moderner Lasertechnik und LED-Effekten ausgestattet ist. Eine drehende Tonne als Highlight vermittelt das Gefühl, als befinde man sich mitten in einem Kaleidoskop.

Pützchens Markt - Bilder von Montag

Der Freifallturm befördert seine Gäste zunächst in gemütlicher Fahrt auf fast 90 Meter Höhe, ehe er sie von dort mit bis zu 140 Stundenkilometern wieder erdwärts rauschen lässt. Vor dem Fall wartet noch eine besondere Überraschung auf die Gäste: Am höchsten Punkt werden die Sitze leicht nach vorne gekippt, und die Gondel rotiert in dieser Position einmal um 360 Grad. Der „Goldmine Tower“ ist in dieser Saison außer in Pützchen nur auf wenigen deutschen Jahrmarktsplätzen zu sehen.

Apollo 13

Atemberaubend ist auch die Fahrt mit der „Apollo 13“. Der ganz auf das Thema Weltraum abgestimmte Propeller bringt die Fahrgäste mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern bis auf 55 Meter Höhe. Je nach Gondelrotation entstehen dabei Beschleunigungen von 0 G, was einer Schwerelosigkeit im Weltraum gleichkommt, bis zu 5 G (vergleichbar mit einem Raketenstart).

Mr. Gravity

Bei diesem Fahrgeschäft werden Wagemutige mit bis zu 100 Stundenkilometern auf einer rotierenden Scheibe im Kreis gedreht. Zusätzlich hebt sich die Scheibe bis zu einem Winkel von 90 Grad an und erreicht eine Höhe von bis zu 18 Metern. Schnelle Richtungswechsel und Kräfte bis zu 5 G sollen für den ganz besonderen Nervenkitzel sorgen.

Berg- und Talbahn

Erstmals sind auf den Marktwiesen in Pützchen auch zwei Attraktionen des historischen Jahrmarktes aus dem Jubiläumsjahr vertreten: die „Fahrt ins Paradies“ und das nostalgische Pferdekarussell „Schleifer's Carouselle“.

Geisterbahn

Ebenfalls neu ist die „Geister Villa“, die mit lebenden Gespenstern, elektronisch animierten Mumien und echten Feuereffekten Gruselspaß für die ganze Familie verspricht.

500 Geschäfte auf 80.000 Quadratmeter Kirmesfläche

Die Größe der Veranstaltungsfläche ist unverändert geblieben und so bieten etwa 80.000 Quadratmeter Platz für rund 500 Geschäfte, die den Pützchens Markt zu einem Erlebnis für Jung und Alt machen. Auf dem Hauptgelände werden 170 Geschäfte neben 23 Fahrgeschäften (davon drei überkopffahrende) aufgebaut. Zudem befinden sich dort zwei Geisterbahnen, 13 Kinderfahrgeschäfte, drei Losbuden und ein Mäusezirkus. Auch den traditionellen Pluutenmarkt wird es wieder geben.

Wer jetzt befürchtet aufgrund der neuen Fahrgeschäfte auf altbewährtes verzichten zu müssen, muss sich keine Sorgen machen. Denn auch dieses Jahr sind wieder eine Reihe attraktiver „Wiederholer“ am Start: beispielsweise der Kettenhochflieger „The Flyer of Bonn“, der 2017 auf den Markt kam und gleich Pützchen-Premiere feierte, oder der schmucke Wellenflieger „Taumler“. Nach einigen Jahren Pause wieder zu erleben sind die Achterbahn „Feuer & Eis“, die Schaukel „Konga“ und das Fahrgeschäft „Hawaii Swing“. Auch auf beliebte Kirmes-Klassiker wie die „Wilde Maus“, Riesenschaukel „Nessy“, „Breakdance“ und „Octopussy“ müssen Fans nicht verzichten.

Pützchens Markt 2017 - Samstag

Rasante Fahrt zu später Abendstunde: Die Riesenschaukel ist der absolute Publikumsmagnet auf Pützchens Markt.

Die "Räuber" spielen zur Eröffnung, Querbeat und Kasalla sind angefragt

Auch das Veranstaltungsprogramm kann sich sehen lassen. Die Karnevalsband die "Räuber" werden zur Eröffnung spielen. Außerdem wird es eine Wiederholung des "Rheinischen Abends" in der Bayern-Festhalle geben, der abermals vom Freundeskreis Pützchens Markt in Kooperation mit der Bezirksverwaltungsstelle Beuel veranstaltet wird.

Am Sonntag, 9. September, geht dieser Abend für Bürger bei freiem Eintritt ab 18 Uhr wieder über die Bühne des Bayernzelts. Hinter den Kulissen wird intensiv am Programm gefeilt. Beuels Bezirksbürgermeister Guido Déus verriet schon einmal so viel: „Wir wollen gerne Querbeat und Kasalla verpflichten. Und ich bin zuversichtlich, dass das klappt.“ Folgende Gruppen haben ihr Kommen bereits zugesagt: Miljö und Kempes Finest.

Mit Neuerungen von Freundeskreis ist auch dieses Jahr zu rechnen. So wird im Bayernzelt an allen fünf Tagen (7. bis 11. September) eine große LED-Wand hängen, auf der zum Beispiel der Historische Umzug zur Eröffnung der Kirmes live übertragen wird.

Historischer Umzug findet erneut statt

Verteilt auf 70 Zuggruppen nehmen etwa 1000 Menschen, Helfer und Aktive an dem Umzug teil. Der Start ist um 13.30 Uhr an der Kreuzung Pützchens Chaussee/Marktstraße. Hubert Markmann, von Beruf Schausteller, erinnert gerne an Logistik und Aufwand für den Umzug. „Da sind viele Menschen im Ehrenamt beschäftigt, um solche Angebote präsentieren zu können“, so der Fachmann. Und deshalb gilt sein Dank den Vereinen und Helfern, die zum Beispiel in jedem Jahr vor dem Volksfest alle Haushalte in den umliegenden Straßen auf mögliche Behinderungen und Belästigungen aufmerksam machen.

Die Anzahl der Besucher am Freitagmittag ist seit der Durchführung des Umzugs deutlich gestiegen. Trompeter Bruce Kapusta wird dieses Jahr auf dem Festwagen mit der Prominenz mitfahren. Er spielt die Ehrengäste ins Bayernzelt und setzt dort sein Entertainment fort. Ab 16.30 Uhr treten dann dort die Räuber auf.

Mehr Fotos und Infos zu Pützchens Markt gibt es unter www.ga-bonn.de/puema.