GA-Filmecke 04. - 10. Mai

Lewis MacDougall spielt in "Sieben Minuten nach Mitternacht" Conor, der sich in schwierigen Zeiten mit einem Baum anfreundet.

Daniel Kaluuya spielt die Hauptrolle in "Get Out".

Bonn. Ohne großen Blockbuster, aber mit interessanten "kleineren" Filmen locken die Bonner Kinos in dieser Spielwoche. Dazu gibt es wieder einige Specials. Unsere Kinotipps.

Von Alexander Hertel, 04.05.2017

1 Zwei Geheimtipps

In der Spielwoche nach "Guardians of the Galaxy" und vor "King Arthur" startet keiner der großen Blockbuster. Stattdessen gibt es ab diesem Donnerstag Filme, die auf den ersten Blick nicht jedem etwas sagen dürften, aber durchaus einen Blick wert sein könnten. Da wäre zunächst "Get Out". Der sozialkritische und schwarzhumorige Horrorfilm ist einer der großen Überraschungen der diesjährigen US-Kinokasse und kam sowohl bei Zuschauern als auch bei Kritikern gut an. Es gut um ein junges Paar, er Afroamerikaner, die zum Antrittsbesuch ihrer weißen Eltern fahren. Dort angekommen, werden sie zunächst auch freundlich aufgenommen. Doch das ist nur Fassade. (Kinopolis, Woki).

Eher auf Gefühl als auf Horror setzt die gefeierte Romanverfilmung "Sieben Minuten nach Mitternacht". Basierend auf "A Monster Calls" - so auch der Originaltitel des Films - dreht sich die Geschichte um einen Jungen, der von Albträumen geplagt ist, nachdem dessen Mutter an einer unheilbaren Krankheit leidet. Ein zum Leben erwachter und freundlicher Baum steht dem Jungen in dieser schweren Zeit bei (Kinopolis).

2 Zwei neue Komödien

"Einsamkeit und Sex und Mitleid" heißt der Titel einer deutschen Komödie, die neu in den Kinos startet. Nach dem gleichnamigen Buch dreht sich der Episodenfilm rund um die Themen Liebe, Zuneigung, Sex und Beziehungen und der heutigen Gesellschaft und handelt von verschiedenen Bewohner einer Stadt, deren Leben dort aufeinanderprallen (Rex).

Eine französische Komödie ist "Victoria - Männer und andere Missgeschicke". Darin lässt sich eine Anwältin überreden, einen alten Freund, der wegen einer Gewalttat vor Gericht muss, zu vertreten. Doch der Fall sorgt nicht nur für viele Belastungen für sie, sondern sorgt auch an weiteren Nebenschauplätze zur Aufregung in ihrem Leben (Stern, Neue Filmbühne).

3 Zwei Dramen

Der sechste und letzte Neustarts in den Bonner Kinos ist "Ich. Du. Inklusion. - Wenn Anspruch auf Wirklichkeit trifft", der am Freitag, 05. Mai, um 18 Uhr einmalig im Rex läuft und zu der auch Regisseur Thomas Binn zu Gast sein wird. Der Filmemacher ist in seiner Dokumentation der Inklusion in einer ländlichen Grundschule am Niederrhein nachgegangen.

Ebenfalls ein Dokumentarfilm ist "Expedition Happiness". Darin hat Felix Starck, der sich mit der Fahrrad-Dokumentation "Pedal the world" einen Namen gemacht hat, mit seiner Freundin in einem 13 Meter langen und 18 Tonnen schweren Schulbus auf Tour über den amerikanischen Kontinent. Auf der Reise hat er ein Videotagebuch geführt (Kinopolis, Stern).

4 Kino mit den Kleinsten

Neben den Neustarts locken auch wieder einige Specials in die Lichtspielhäuser. Das Kinopolis setzt seine filmreif-Reihe mit "kleinen Filmen aus dem Bereich des gehobenen Mainstreams" fort und zeigt in dieser Spielwoche jeweils mehrfach das oscarprämierte Drama "Manchester by the sea" und die Jane-Austen-Verfilmung "Love & Friendship".

Das Rex lädt wieder alle Kinogänger mit kleinen Kindern an. "Das große Schreien" steht wieder an. Bei der Matinee-Vorstellung für Eltern mit einem Säugling bis zu 18 Monaten wird am Mittwoch, 10. Mai, um 11 Uhr der Film "Jahrhundertfrauen" gezeigt. Der Ton wird während des Films etwas leiser gemacht, zudem ist das Licht im Kinosaal nicht ganz abgedunkelt.

5 Sneak Previews

Wer sich stattdessen lieber überraschen lassen möchte, ist in einer der Sneak Previews gut aufgehoben. Das Woki zeigt am Montag, 8. Mai, um 20.30 Uhr einen Überraschungsfilm in Originalsprache mit Untertiteln, am Mittwoch dann zeigt das Kino am Bertha-von-Suttner-Platz jeweils um 20.30 und um 22.30 Uhr eine Sneak in deutscher Sprache.