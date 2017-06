GA-Filmecke vom 29. Juni bis 5. Juli

Bonn. In dieser Woche locken wieder die Französischen Filmtage in die Neue Filmbühne. Daneben gibt es aber noch weitere Specials und einige Neustarts in den Bonner Kinos. Wir geben einen Überblick und haben einige Tipps dabei.

Von Alexander Hertel, 29.06.2017

1 Französische Filmtage

In der neuen Kinowoche ragt aus den Bonner Lichtspielhäusern nicht bloß ein einzelner Film heraus. Es ist vielmehr ein besonderes Event, auf das sich alle Kino- und Filmfans freuen dürfen: Die Französischen Filmtage sind am Mittwoch in der Neuen Filmbühne gestartet, insgesamt werden dort zwölf ausschließlich neue französische Spiel- und Dokumentarfilme gezeigt. Ausnahme ist der oscarnominierte Animationsfilm "Mein Leben als Zucchini", der bereits im Frühjahr über die Leinwände lief. Alle Infos zur 10. Ausgabe der Französischen Filmtage gibt es in unserem Special.

Daneben haben es sechs Neustarts in das reguläre Wochenprogramm geschafft. Zwei davon gehören zu den eher anspruchsloseren Vertretern. Da ist zunächst die mit Scarlett Johansson und Kate McKinnon besetzte Komödie "Girls' Night Out" über einen Junggesellinnenabschied, der aus dem Ruder läuft. Nach zehn Jahren treffen sich dort die Freundinnen zur Hochzeit ihrer Freundin wieder. Doch bei der Party kommt versehentlich der Stripper zu Tode, woraufhin die Clique versucht, das Problem unter den Tisch zu kehren. (Woki, Kinopolis)

2 Kurzkritik zu "Overdrive": Wie ein Werbeclip

Deutlich mehr PS bringt der Actionthriller "Overdrive" auf die Straße. Zwei Brüder haben sich darauf spezialisiert, die teuersten Luxusautos der Welt zu stehlen. Einer ihrer Aufträge misslingt jedoch und sie geraten in die Hände des mächtigen Jacomo Morier. Dieser gibt den eigentlich todgeweihten Brüdern eine Chance: Sie sollen den 1962er Ferrari 250 GTO von Moriers Erzfeind klauen.

Es funkt und es glitzert. "Overdrive" sticht vor allem durch seine schillernde Oberfläche heraus: Schauwerte bieten die schönsten Gegenden der französischen Reviera und attraktive männliche und weibliche Darsteller in den Hauptrollen. Dazu gibt es neben dem Ferrari auch den 1937er Bugatti Type 57 zu bestaunen. Wenn ganze Garagen voller Luxusschlitten gezeigt werden, geizt die Kamera auch nicht damit, jeden Winkel der Boliden mit verschiedenen Kamerafahrten abzulichten. Die Bilder könnten glatt einem Werbeclip entstammen. Allerdings: Bei den durchaus rasanten Verfolgungsjagden dürften jedem Autofan auch das Herz bluten, werden die Karossen doch ganz schön - trotz beeindruckender Fahrkünste - im Mitleidenschaft gezogen.

Hinter der Oberfläche bietet der Actionstreifen, der an Genrevertreter wie "Nur noch 60 Sekunden" oder "Fast and Furious" erinnert, nur wenig. Zwar schlägt die Geschichte einige Haken, vertieft wird die Handlung jedoch kaum, die Charaktere werden zudem betont einfach gehalten, auf Dauer lässt der Film die Spannung vermissen. Es ist eben bei weitem nicht alles Gold, was glänzt. Und nachdenken sollte man über das Gesehene ebenfalls besser nicht. (Kinopolis)

3 Neustarts: Deutsches Kino

Diese Woche startet außerdem der neue Film von Sönke Wortmann. In "Sommerfest" kehrt ein 40-jähriger Schauspieler nach 15 Jahren München wieder in seine alte Heimat, das Ruhrgebiet, zurück. Sein Vater stirbt. An diesem langen Wochenende begegnet er alten Freunden, Weggefährten und seiner Jugendliebe. (Kinopolis, Stern)

Ein weiterer deutscher Film ist die gleichnamige Verfilmung des Romans "Axolotl Overkill". Darin schert sich eine 16-Jährige nach dem Tod ihrer Mutter nur wenig um das, was eigentlich wichtig ist: Sie schwänzt die Schule, nimmt Drogen und legt sich mit Erwachsenen an. Schließlich lässt sie sich auf eine Affäre mit einer deutlich älteren Frau ein und stürzt sich schließlich ins Berliner Partyleben. (Kinopolis)

4 Neustarts: Neues von Sofia Coppola

Mit "Fairness - Zum Verständnis von Gerechtigkeit" startet auch ein Dokumentarfilm in Bonn. Darin wird der Ungleichheit unter den Menschen auf die Spur gegangen. Der Film nimmt Formen weltweiter Ungerechtigkeit ins Visier, zeigt den Kampf Einzelner und lässt Soziologen, Wissenschaftler und Verhaltensforscher zu Wort kommen. (Woki)

Der sechste Neustart ist der neue Film von Sofia Coppola ("Lost in Translation"). In "Die Verführten" geht es um einen verwundeten Nordstaaten-Soldaten, der während des amerikanischen Bürgerkrieges in einem abgelegenen Mädcheninternat landet. Dort leben nur noch fünf Schülerinnen mit der Leiterin und einer Lehrerin. Nach Zögern nimmt die Leiterin den jungen Mann schließlich auf und lässt den Mann gesund pflegen. Doch die Frauen vergucken sich in den Soldaten, sodass das geordnete Leben in der Schule durcheinander gerät. (Rex)

5 Weitere Specials und Sneaks

Im Rahmen der filmreif-Reihe im Kinopolis haben Filmfreunde noch einmal die Möglichkeit, das Drama "Verleugnung" und die deutsche Produktion "Es war einmal in Deutschland" zu sehen. Das Woki zeigt im Rahmen seiner Reihe Kino für Menschenrechte das Kriegsdrama "Die letzten Männer von Aleppo".

Wer sich lieber überraschen lassen will, ist in einen der Sneak Previews gut aufgehoben. Am Montag, 3. Juni, zeigt das Woki um 20.30 Uhr einen Überraschungsfilm im Originalton mit Untertiteln. Das Stern beginnt seine Sneak auf Deutsch am selben Tag bereits um 20 Uhr. Den Abschluss der Kinowoche macht wie immer das Woki mit der Sneak auf Deutsch am Mittwoch, 5. Juni, um 20.30 und um 22.30 Uhr.

Am Ende bleibt noch: Ab ins Kino und viel Vergnügen!