GA-Filmecke 1. - 7. Februar

Bonn. Welcher Filme starten neu in den Kinos in Bonn und der Region? Zu welchen Zeiten laufen sie in welchem Lichtspielhaus? Wir geben einen Überblick und stellen die Neustarts kurz vor.

Von Alexander Hertel, 01.02.2018

Der Februar startet in den Kinos ohne großen Blockbuster. Spannung versprechen die Neustarts in den Lichtspielhäusern in Bonn und der Region allemal, sind doch auch in dieser Woche wieder einige Kandidaten für die anstehende Oscar-Verleihung dabei. Dazu gehören die Komödie "The Disaster Artist" mit James Franco oder auch "Der seidene Faden" von Paul Thomas Anderson mit Daniel Day-Lewis.

1 The Disaster Artist

"The Room" gilt als einer der schlechtesten Filme, die je gedreht wurden. In einem Buch schrieb der Schauspieler Greg Sestero über seine Erfahrungen, die er am Set des Films gemacht hatte. James Franco hat dieses Buch nun verfilmt und erzählt in seiner Drama-Komödie "The Disaster Artist" über die Entstehung von "The Room". Zur Geschichte: Tommy Wiseau versteht einfach nichts vom Filmemachen - und doch fühlt er sich zum Regisseur berufen. In Hollywood nimmt er den Schauspieler Greg Sestero, mit dem er befreundet ist, für sein ambitioniertes Filmprojekt unter Vertrag. Der Film sollte Wiseaus Ruhm als schlechtesten aller schlechten Filmemacher begründen. Sestero und das zusammengewürfelte Filmteam sind den Marotten des "Genies" ausgeliefert. Wird der Film vollendet?

"The Disaster Artist" läuft im Original mit Untertiteln zu diesen Zeiten im Kino in der Brotfabrik.

2 Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone

Thomas ist der Vorkämpfer gegen die Organisation "WCKD", die mit Menschenexperimenten vorgibt, eine tödliche Krankheit stoppen zu können. Mit anderen Widerstandskämpfern macht er sich auf den Weg in die "letzte Stadt", die von WCKD kontrolliert wird. Dort gibt es ein großes Labyrinth, in dem sie hoffen, Antworten auch die Frage nach dem Ursprung der Krankheit zu finden. Doch Thomas wird von Infizierten und Kopfgeldjägern verfolgt.

Der dritte Teil der Fantasy-Reihe läuft in diesen Kinos auf Deutsch in 2D, in diesen Kinos auf Deutsch in 3D, in diesen Kinos auf Englisch in 2D und in diesen Kinos auf Englisch und 3D.

3 Das Leben ist ein Fest

"Das Leben ist ein Fest" ist die neue Komödie von den Regisseuren von "Ziemlich beste Freunde". Weddingplanner Max hätte nie gedacht, dass diese Feier seine letzte sein würde. Doch die Hochzeit von Pierre und Héléna geht völlig schief: Die Hochzeitsgesellschaft steht im Stau, die Band sagt ab, das Essen verdirbt inzwischen und Max' Team fällt wegen einer Lebensmittelvergiftung aus. Als sich auch noch Max' Geliebte von ihm trennt, will der gebeutelte Eventmanager das Handtuch werfen. Ist die Hochzeit noch zu retten oder gibt Max auf?

Die Komödie startet sowohl in deutscher Synchronisation als auch zweimal im Original mit Untertiteln.

4 Die kleine Hexe

Schon wieder ist Wapurgisnacht - und die kleine Hexe (Karoline Herfurth) darf nicht mittanzen! Mit ihren 127 Jahren ist sie noch ein Kind, und ebenso aufmüpfig. Als sie sich auf die Hexennacht schleicht, wird sie entdeckt und muss nun alle Zaubersprüche auswendig lernen. Zudem hat sie die üble Wetterhexe Rumpumpel auf den Fersen, die sie sabotieren will. Zusammen mit ihrem Raben Abraxas muss die Kleine Hexe herausfinden, was eine wirkliche Zauberin ausmacht.

Die Verfilmung des Buches von Ottfried Preußler startet in insgesamt acht Kinos. Alle SPielzeiten finden Sie in unserem Kinofinder.

5 Freddy/Eddy

Freddy wird beschuldigt seine Frau zusammengeschlagen zu haben. Er versteht die Welt nicht mehr und ist bald am Rande des Nervenzusammenbruchs. Da taucht auf einmal sein imaginärer Freund aus der Kindheit auf, Eddy. Er sieht genau aus wie Freddy, ist jedoch extrem gewalttätig. Weitere Verbrechen folgen, Freddys Freude wandelt sich in nacktes Grauen. Wie kann er der Welt klar machen, dass nicht er es ist, der diese Dinge tut?

Der Thriller läuft am Freitag einmaling im Kinopolis.

6 Criminal Squad

Die Gangster-Bande um Ray Merriman will das sicherste Geld-Depot von L.A. ausräumen: die Federel Reserve Bank. Dabei stehen sie auf der Abschussliste des gnadenlosen Cops Nick Flanagan. Der macht mit seiner Spezialeinheit der Polizei auf die Einbrecher Jagd, besonders seit es beim letzten Coup der Bande Tote gab. Ein Wettrennen zwischen Gangstern und Cops beginnt, bei dem beide Seiten vor nichts zurückschrecken, um an ihr Ziel zu kommen.

Der Actionfilm mit Gerard Butler und 50 Cent läuft in diesen Kinos auf Deutsch und ist zu diesen Zeiten auch im englischen Original zu sehen.

7 Der seidene Faden

London ist in den 1950er-Jahren ein Mekka der Modewelt. Im Zentrum steht der Designer Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis), bei dem das Königshaus, der Adel und Filmstars ein und ausgehen. Woodcock liebt die Frauen, sie treiben ihn zu Höchstleistungen an. Doch von keiner lässt er seinen wohlstrukturierten Alltag durcheinanderbringen - bis Alma aufkreuzt. Die junge Frau ist willensstark und schön. Die aufkeimende Beziehung stellt beide vor Herausforderungen.

Wir finden: "Der seidene Faden" ist ein brillantes Beziehungsdrama. Die komplette Filmkritik finden Sie hier.

Der neue Film von Paul Thomas Anderson ist in diesen Kinos auf Deutsch und zweimal im Stern auch im englischen Original zu sehen.

8 Free Lunch Society: Komm Komm Grundeinkommen

Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein umstrittenes ökonomisch-gesellschaftliches Modell. Der Dokumentarfilmer Christian Tod macht sich auf, um weltweit Stimmen zum Thema einzufangen. Schnell wird klar, dass hier an Grundfesten der westlichen Gesellschaft und Moral gerüttelt wird. Die ideologischen Kämpfe um das Thema Grundeinkommen sind im vollen Gange und werden uns noch eine Weile beschäftigen.

Der Dokumentarfilm läuft am Donnerstag einmalig im Rex.

9 Licht

Maria Theresia "Resi" Paradis gilt 1777 als Wunderkind. Sie ist eine hervorragende Pianistin, doch sie ist blind. Die Eltern vertrauen ihr Kind dem umstrittenen Arzt Franz Anton Mesmer an. Der arbeitet als "Magnetiseur", mit den "unsichtbaren Kräften der Natur". Mesmer soll Resi von ihrer Blindheit befreien. Und er hat Erfolg: Resi beginnt wieder zu sehen. Im akademischen Wien wird der Fall heiß diskutiert - währenddessen schwindet Resis Talent.

Das Historiendrama ist täglich auf Deutsch in der neuen Filmbühne zu sehen.

10 Sneak Previews

Wer sich lieber überraschen lassen will, kann dies in einer der zahlreichen Sneak Previews tun. Ein Film vor dem offiziellen Starttermin auf Deutsch gibt es im Cineplex Siegburg, im Godesberger Kinopolis, im Cine 5 in Asbach und im Woki zu sehen. Das Woki, das Stern und das Kinopolis zeigen außerdem auch Sneaks in der Originalsprache.

Am Ende bleibt noch eins: Ab ins Kino und viel Vergnügen.