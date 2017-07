GA-Filmecke 20. - 26. Juli

Das Sams kommt in digital überarbeiteter Form noch einmal in die Kinos.

Bonn. Die teuerste europäische Produktion aller Zeiten, die Rückkehr vom Sams, dazu weitere Neustarts und verschiedenste Specials. Das und mehr bietet die neue Kinowoche in den Bonner Lichtspielhäusern. Ein Überblick.

Von Alexander Hertel, 20.07.2017

1 Futuristische Bilderwelten

Prominentester Neustart in dieser Kinowoche ist das Science-Fiction-Abenteuer "Valerian - Die Stadt der Tausend Planeten", das auch im Woki und im Kinopolis anläuft. Mit einem Budget von rund 200 Millionen Euro schuf "Das fünfte Element"-Regisseur Luc Besson den teuersten europäischen Film aller Zeiten. Darin reist der Zuschauer in das 28. Jahrhundert, wo die beiden Specialagenten Valerian und Laureline für Recht und Ordnung in der Galaxie sorgen.

Für ihren nächsten Einsatz werden sie nach Alpha geschickt - eine gigantische Weltraum-Metropole, in der unzählige Wesen friedlich zusammenleben. Doch etwas oder jemand scheint die Föderation zu gefährden. Die beiden Agenten sollen herausfinden, was los ist.

2 Dramen der Vergangenheit und der Gegenwart

In die Vergangenheit reist der Film "Die Geschichte der Liebe". Darin erinnert sich der polnische Jude Leo an die Zeit vor dem zweiten Weltkrieg zurück, als er in seine Nachbarin Alma verliebt war. Er widmete ihr sogar ein Buch, das den Titel "Die Geschichte der Liebe" trägt. Zur gleichen Zeit, in der Leo in Erinnerungen schwelgt, stolpert ein 15-jähriges Mädchen namens Alma - benannt nach einer Figur in dem Buch - über das Geschriebene. Irgendwie scheinen ihre Schicksale miteinander verbunden (Rex).

Im Hier und Jetzt spielt "Einmal bitte alles". Im Mittelpunkt steht die 27-jährige Isi, die nicht so recht erwachsen wird. Während all ihre Freude richtige Jobs finden und Familien gründen, drücken sie und ihre Mitbewohnerin sich davor. Erst als auch diese sich fest bindet, steht Isi plötzlich mit ihrem Lebensentwurf alleine da, was sie in eine seelische Krise befördert (Kinopolis).

3 Nachwuchs mit 49

Chaotisch geht es auch im Leben der 49-jährigen Nicole zu, die in der Komödie "Das unerwartete Glück der Familie Payan" den Alltag ihres Mannes, ihrer Kinder, ihrer Mutter und ihrer Enkelin in einem Haushalt zu managen versucht. Obwohl sie dachte, bereits ihre Wechseljahre erreicht zu haben, wird sie dazu noch einmal schwanger. Die Nachricht löst gemischte Gefühle bei ihr aus, zumal die Familienangehörigen die Entscheidung und die schwierige Zeit nicht gerade leichter machen (Neue Filmbühne).

4 Bayreuth in den Bonner Kinos

Neben den Neustarts erwartet die Bonner Kinogänger auch einige Specials. Das Kinopolis setzt seine Filmreif-Reihe fort. Darin werden Produktionen abseits des Mainstreamkinos gezeigt. In dieser Woche sind "Born to be blue", ein Drama über den Jazz-Trompeter Chet Baker, sowie das starbesetzte (Michael Fassbender, Natalie Portman, Ryan Gosling, Rooney Mara, Cate Blanchett) Liebesdrama "Song to Song" von Terrence Malick zu sehen.

Wer die Bayreuther Festspiele erleben möchte, muss in diesem Jahr nicht zwingend in die bayerische Stadt fahren. Am Dienstag, 25. Juli, um 18 Uhr läuft im Kinopolis, im Stern und im Rex eine Kinoübertragung der Aufführung "Die Meistersinger von Nürnberg".

5 Single-Specials und Vorpremieren

Eine ganz besondere Sneak gibt es in dieser Woche wieder mit der "Single Sneak" im Rex. Bei diesem "einmaligen Kinoerlebnis", so das Lichtspielhaus, wird ein Film vor dem offiziellen Kinostart gezeigt. Dazu bietet die Veranstaltung die Möglichkeit, mit anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen und sich so kennenzulernen. Termin ist Freitag, 21. Juli, um 22.15 Uhr.

In der Neuen Filmbühne können Besucher den Film "Die göttliche Ordnung" bereits vor dem offiziellen Kinostart am 3. August sehen. Bei der Preview der Schweizer Tragikomödie am Dienstag, 25. Juli, wird auch Regisseurin Petra Biondina Volpe anwesend sein. In dem Film geht es um die junge Hausfrau und Mutter Nora, die im Jahr 1971 mit ihrer Familie in einem kleinen, friedlichen Dorf lebt. Von den Bewegungen der 68er ist dort kaum etwas zu spüren. Eines Tages beginnt sie dennoch, sich öffentlich und kämpferisch für das Stimmrecht der Frauen einzusetzen, was das Dorf- und das Familienleben ins Wanken bringt.

6 Das Sams ist wieder da

16 Jahre nach seinem Start kommt "Das Sams" erneut in die Kinos. Die Literaturverfilmung des Buches von Paul Maar ist in digital überarbeiteter Form erneut in den Lichtspielhäusern zu sehen, Anlass ist der 80. Geburtstag des Autors in diesem Jahr. In dem Film tritt plötzlich das Fabelwesen Sams in den Alltag von Herrn Taschenbier, gespielt von Ulrich Noethen, und wirbelt das eintönige Leben des Mannes gehörig durcheinander (Kinopolis, Stern).

7 Kinoprogramm für die Ferien

Im Rahmen der Sommerferien sind zudem im Woki ("Hanni & Nanni", "Bob der Baumeister", "Findet Dorie", "Vaiana", "The Boss Baby", "Die Schlümpfe", "Sing" und "Feuerwehrmann Sam"), im Kinopolis ("Überflieger - Kleine Vögel, großes Geklapper", "Bob der Baumeister", "The Boss Baby", "Hanni & Nanni" und "Gregs Tagebuch") sowie im Stern ("Hanni & Nanni" und "Gregs Tagebuch") zahlreiche weitere Filme für das junge Publikum in den Mittags- und Nachmittagsstunden im Programm.

8 Lassen Sie sich überraschen

Wer sich lieber überraschen lassen möchte, der ist in eine der Sneak Previews richtig aufgehoben. Das Stern zeigt am Montag, 24. Juli, um 20 Uhr einen Überraschungsfilm in deutscher Sprache. Im Woki bekommen Besucher am selben Abend eine Sneak im Original mit Untertiteln zu sehen. Jeweils um 20.30 und um 22.30 Uhr läuft in der Vorstellung der gleiche Film. Der jeweils gleiche, aber ein anderer Film als zwei Tage zuvor, läuft am Mittwoch, 26. Juli, in dem Kino am Bertha-von-Suttner-Platz. Zu den selben Zeiten wie am Montag steht dort eine Sneak auf Deutsch auf dem Programm. Am Dienstag, 25. Juli, zeigt auch das Kinopolis um 20.30 Uhr eine deutschsprachige Sneak.

Am Ende bleibt noch eins: Ab ins Kino und viel Vergnügen!