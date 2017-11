GA-Filmecke 30. November - 6. Dezember

Bonn. Mit "Coco" entführt Pixar seine Zuschauer farbenfroh ins Reich der Toten nach Mexiko. Was läuft außerdem in den Kinos in Bonn und der Region? Ein Überblick über Neustarts und Specials.

Von Alexander Hertel, 30.11.2017

1 Ein neuer Pixar-Film

Während es draußen dieser Tage vor allem grau und trüb ist, wird es in den Kinos bunt und farbenfroh. In den deutschen Lichtspielhäusern startet der neue Animationshit von Pixar "Coco - Lebendiger als das Leben", dessen Geschichte sich um den mexikanischen Jungen Miguel dreht. Dem Zwölfjährigen bedeutet Musik alles, im Gegensatz zu seiner Familie. Am „Día de los Muertos“, dem Tag der Toten in Mexiko, gerät der Junge plötzlich ins Reich der Toten, wo er die Seelen seiner verstorbenen Verwandten trifft. Seine Ururgroßmutter Imelda ist ebenso darunter wie das Skelett Hector, mit dem er nach seinem Idol, dem Sänger Ernesto de la Cruz, sucht. Doch um von dort wieder zurückzukehren, muss Miguel schließlich eine schwere Entscheidung treffen.

"Coco" läuft in diesen Kinos in 3D und in diesen Kinos in 2D. Hier gibt es den Film außerdem im englischen Original zu sehen.

Wie zufrieden die Besucher in der Region mit den hiesigen Kinos sind, hat sich in dieser Woche bei der Abstimmung zu Deutschlands Lieblingskino gezeigt. Mit dem Woki in der Bonner Innenstadt und dem Kino-Center Rhein-Ahr in Bad Neuenahr haben es gleich zwei Lichtspielhäuser in die Top 100 der beliebtesten Kinos geschafft. Alle Infos dazu gibt es hier.

2 Neue französische Filme

Das französische Drama "120 BPM" spielt zu Beginn der 1990er-Jahre, wo die Regierung kaum etwas für die an Aids erkrankten Menschen und für die Aufklärung der Krankheit tut. In Paris schließen sich daher Aktivistengruppen wie Act Up zusammen, um gegen die Ausgrenzung zu kämpfen und für mehr Transparenz in der Forschung und Engagement in der Prävention zu protestieren.

"120 BPM" läuft zu diesen Zeiten im Kino in der Brotfabrik.

Ebenfalls aus Frankreich kommt die Drama-Komödie "Madame". Die Geschichte ist angelehnt an den Aschenbrödel-Stoff und stellt eine spanische Hausangestellte Maria in das Zentrum der Geschichte. Als ein US-amerikanisches Ehepaar ein Dinner veranstaltet und sich dank eines unangekündigten Gastes 13 Menschen um den Tisch versammeln, will die abergläubige Gastgeberin ob der Unglückszahl nicht mehr daran teilnehmen. Sie bittet ihre Haushälterin, ihren Platz einzunehmen. Statt die schweigsame Adelige zu geben, unterhält Maria die anderen lieber mit Witz und Charme.

"Madame" läuft in diesen Kinos.

3 Stille, Eiswelten und Wüsten

Tatsächliche Stille scheint in der heutigen Welt selten geworden. Der Dokumentarfilm "Zeit für Stille" sucht jedoch nach eben dieser, widmet sich unserem Verhältnis zur Stille und dem Einfluss, den Ruhe und Lärm auf unser Leben haben. Der Film setzt auf seiner Reise durch die ganze Welt leise und laute Orte gegeneinander.

Der Dokumentarfilm ist hier zu sehen.

"Der Mann aus dem Eis" ist eine deutsch-, italienisch-, österreichische Produktion und entführt die Zuschauer in die Zeit der Steinzeitmenschen. Jürgen Vogel spielt den Jäger Kaleb, der mit seiner Familie und seinem Stamm in den Ötztaler Alpen lebt. Als er vom Fallenstellen nach Hause kommt, muss er feststellen, dass Frau und Kind ermordet wurden und das Heiligtum des Stammes entwendet wurde. Von Wut und dem Wunsch nach Rache getrieben macht er sich auf die Suche nach den Mördern, was ihn bis ihn die erbarmungslose Natur des Hochgebirges führt.

"Der Mann aus dem Eis" gibt es hier zu sehen.

Im argentinisch-chilenischen Drama "Señora Teresas Aufbruch in ein neues Leben" arbeitet die 54-jährige Teresa schon seit Jahren als Hausmädchen in einem Einfamilienhaus in Buenos Aires. Als sie notgedrungen ihre Stelle wechseln muss, beginnt für sie eine lange Reise durch die argentinische Wüste, auf der sie unter anderem auf einen fahrenden Händler trifft.

In diesen Kinos läuft das Drama.

4 Seichte Unterhaltungen

Eher anspruchslose Unterhaltung ist bei der US-Komödie "Girls Trip" zu erwarten, in der vier Freundinnen nach fünf Jahren mal wieder feiern gehen wollen. Sie verabreden einen Trip nach New Orleans, um das "Essence Music Festival" zu besuchen und ihre Vergangenheit als Partygängerinnen wieder aufleben zu lassen.

Die Komödie läuft in diesen Kinos.

Bei dem US-Sci-Fi-Thriller "Flatliners" handelt es sich um ein Remake des gleichnamigen Thrillers von 1990. Vier Meidzinstudenten wollen herausfinden, ob es ein Leben nach dem Tod gibt und wollen daher künstlich einen Herzstillstand herbeiführen und die Person kurz darauf wieder reanimieren. Doch die Experimente bringen auch ungeahnte Nebenwirkungen mit sich.

"Flatliners" ist zu diesen Zeiten zu sehen.

5 Überblick über Specials

Neben den zahlreichen Neustarts gibt es auch wieder einige Specials. Das Kinopolis setzt seine filmreif-Reihe fort. In der Reihe, in der wöchentlich Filme aus dem Bereich des gehobenen Mainstreams gezeigt werden, laufen in dieser Woche der Gewinner der Filmfestspiele von Cannes "The Square" sowie der Thriller "Die Nile Hilton Affäre".

"Die Nile Hilton Affäre" läuft einmalig am Dienstag, 5. Dezember, auch im Woki im Rahmen der Reihe "Kino für Menschenrechte". Darum geht's: In einem Hotel wird eine Sängerin tot aufgefunden. Der Polizist Noredin übernimmt die Ermittlungen und findet schnell raus, dass es sich um ein Verbrechen handelt, bei dem die Elite des Landes involviert zu sein scheint. Doch dann wird der Fall als Selbstmord zu den Akten gelegt, woraufhin Noredin schließlich beginnt, selbst zu ermitteln.

Mehrmals in dieser Woche ist das Puppentheater der Augsburger Puppenkiste mit dem Stück "Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel" in den Kinos zu sehen. Zu sehen ist der Kinderfilm im Kinopolis, im Rex und in der Neuen Filmbühne.

Das Kinopolis zeigt einmalig am Sonntag um 20.30 Uhr das Historien-Abenteuer "Legenda o Kolovrate" (dt. "Die Legende von Kolovrat" und parallel dazu auch die polnische Weihnachtskomödie "Listy do M. Czas niespodzianek" (dt. "Briefe an M. - Zeit der Überraschungen).

6 Sneak Previews

Wer sich lieber überraschen lassen will, kann dies in einer der Sneak Preivews tun. Einen Überraschungsfilm vor offiziellen Kinostart im Originalton zeigt das Stern am Montag um 20 Uhr. Eine halbe Stunde später startet im Woki die Sneak im Original mit Untertiteln. Das Kinopolis legt am Dienstag um 20.30 Uhr mit einer deutschsprachigen Sneak Preview nach, bevor das Woki ganz traditionell mit der Sneak am Mittwoch um 20.30 und um 22.30 Uhr die Kinowoche abschließt.

Der Kinofinder bei ga-bonn.de Welche Filme laufen aktuell und in welchem Kino? In unserem Kinofinder geben wir eine Übersicht über alle Filme in den Lichtspielhäusern in Bonn und der Region.

Am Ende bleibt noch eins: Ab ins Kino und viel Vergnügen.