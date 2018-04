GA-Filmecke 29. März - 4. April

Bonn. Jim Knopf, zahlreiche Ferienfilme oder auch eine bissige Satire: Passend zu Ostern bieten die Kinos in Bonn und der Region einige Highlights. Wir geben einen Überblick.

Von Alexander Hertel, 28.03.2018

Kurz vor dem Osterfest und quasi passend zu den Feiertagen hat sich der Film "Peter Hase" an die Spitze der deutschen Kinostarts gesetzt. Auch ab Gründonnerstag ist der Animations-Spaß weiter in den Kinos in Bonn und der Region zu sehen. Daneben starten mit "Jim Knopf", der Satire "The Death of Stalin" oder auch der nur mit einem Iphone gedrehte Thriller "Unsane" von Steven Soderbergh einige spannende Neustarts. Außerdem gibt es zur Ferienzeit zahlreiche Kinderfilme zu sehen. Eine Übersicht:

1 The Death of Stalin

1953 tritt der sowjetische Dikator Stalin von der Weltbühne ab. Sein plötzliches Ableben hinterlässt ein Machtvakuum. Nun bringen sich seine Ziehsöhne und seine Feinde in Position. Alle wollen ihn beerben, Chruschtschow, Molotow und andere. Der Machtkampf wird bald blutig: Konkurrenten und Abweichler werden umgebracht - und auch ein paar Unschuldige. Aber sind das nicht zu vernachlässigende Opfer angesichts der Bedeutung des Sowjetreiches?

GA-Feuilleton-Chef Dietmar Kanthak findet: "Totalitärer Terror und satirischer Biss: Armando Iannuccis Film „The Death Of Stalin“ findet eine wunderbare Balance für ein ernstes Thema." Die komplette Kritik finden Sie hier: Aasgeier und Artisten in „The Death Of Stalin“

Die Satire startet in der Neuen Filmbühne. Die Spielzeiten finden Sie hier.

2 Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Den Waisenjungen Jim Knopf zieht es hinaus in die Welt, er verlässt seine Heimat Lummerland. Auf der Lokomotive Emma fährt er mit Lokomotivführer Lukas gen Mandala. Der dortige Kaiser ist bestürzt: Seine Tochter Li Si wurde entführt! Jim Knopf zögert nicht lange und bietet sich als Retter an. Doch leichter gesagt als getan: Jim und seine Freunde müssen in die Stadt der Drachen, wo Li Si gefangen gehalten wird und tausende Gefahren lauern.

Die Realverfilmung des Stücks der Augsburger Puppenkiste startet in insgeamt acht Kinos in Bonn und der Region und ist jeweils mehrmals täglich zu sehen. Alle Spielzeiten finden Sie in unserem Kinofinder.

3 Unsane - Ausgeliefert

Die junge Sawyer Valentini (Claire Foy) will in einer anderen Stadt ein neues Leben beginnen. In ihrem Ort wurde sie von einem Stalker belästigt. Doch durch ein Missverständnis wird sie in die Psychiatrie eingewiesen. Hier beginnt ihr Martyrium: Sie sieht überall ihren einstigen Verfolger, einen bärtigen Mann. Die Situation eskaliert, doch das Personal glaubt ihr nicht. Nur ihre Mutter steht ihr zur Seite und unterstützt sie - bis sie plötzlich verschwindet.

Der neue Thriller von "Logan Lucky" und "Oceans 11"-Regisseur Steven Soderbergh ist in diesen Kinos auf Deutsch und in diesen Kinos im englischen Original zu sehen.

4 Verpiss dich, Schneewittchen!

Sammy (Bülent Ceylan) ist Musiker und will groß rauskommen. Derweil putzt und hilft er im Hamam seines Bruders Momo. Da bietet sich ihm die Gelegenheit, bei einer Castingshow aufzutreten. Einzige Bedingung: Er muss eine Band gründen. Also trommelt er seine Kollegen aus dem Hamam zusammen. Mit Schwester Jessi gründen sie "Hamam Hardrock". Das Publikum feiert die Multi-Kulti-Truppe euphorisch. Doch der ätzenden Labelchefin sind sie ein Dorn im Auge.

Mit der Komödie feiert Comedian Bülent Ceylan sein Leinwanddebüt. Der Film läuft täglich in diesen Kinos.

5 Vor dem Frühling

Der Präsident eines Landes im Kaukasus wurde entmachtet. Er muss zusammen mit seinem Premierminister aufs Land fliehen und versucht ein Dorf zu erreichen, wo angeblich loyale Truppen auf ihn warten. Sie werden verfolgt. Feinde treiben sie vor sich her und die Fliehenden sind unglaublichen Strapazen ausgesetzt. In Dorf angekommen, finden sie die Truppen nicht vor. Als die "Freunde" sich gegen ihn wenden, zieht der Präsident alleine weiter.

Das Biografie-Drama startet im englischen Original mit Untertiteln in diesen Kinos.

6 Vor uns das Meer

Familienvater Donald Crowhurst (Colin Firth) will die Welt umsegeln - alleine, ohne Pause. Mit dem Preisgeld, das dem Sieger winkt, will er seine Schulden bezahlen. Doch Crowhurst ist Amateursegler und hat gar kein passendes Schiff. Doch es gelingt ihm, Geldgeber von dem Projekt zu überzeugen. In aller Eile baut er sich ein Boot. Die Zeit drängt und schließlich bricht er mit dem noch unfertigen Boot auf. Wird er die monatelange Reise unbeschadet überstehen?

Das Drama mit Colin Firth und Rachel Weisz in den Hauptrollen ist hier auf Deutsch und hier im englischen Original zu sehen.

7 Kurz beleuchtet:

Passend zu Ostern zeigen acht Kinos weiterhin den Nummer-1-Kinohit "Peter Hase". Das humorvolle Animationsabenteuer ist sowohl mehrmals täglich auf Deutsch als mehrmal auch auf Englisch zu sehen.

Ferienzeit ist Kinozeit. Das Woki hat daher wieder einige Kinderfilme und Filme für die ganze Familie ins Programm genommen und zeigt in dieser Woche den Klassiker "Pippi Langstrumpf", die Komödie "Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft", den Pferdefilm "Wendy 2 - Freundschaft für immer", das Jugendabenteuer "Vorstadtkrokodile", den Animationsspaß "Ferdinand - Das geht stierisch ab", die Buch-Verfilmung "Die kleine Hexe" sowie die Animationsfilme "Ich - Einfach unverbesserlich 3" und "Paddington 2". Die Spielzeiten der einzelnen Filme finden Sie hier.

Auch am Osterwochenende gibt es Theater und Oper auf der großen Leinwand. Das Kinopolis zeigt am Samstagabend die Aufführung der Oper "Così Fan Tutti", im Rex ist am Mittwochabend dieLiveübertragung aus dem Royal Opera House in London mit dem Stück Verdis "Macbeth" mit Anna Netrebko zu sehen.

Wer sich lieber überraschen lassen möchte, kann dies in einer der zahlreichen Sneak Previews tun. Einen Überraschungsfilm vor dem offiziellen Bundesstart gibt es in dieser Woche im Woki, im Cineplex Troisdorf, im Kinopolis, im City-Center Galeria Euskirchen und im Cineplex Siegburg zu sehen.

Am Ende bleibt noch eins: Ab ins Kino und viel Vergnügen!