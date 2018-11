Neuauflage des Disney Klassikers

Mit der Erstverfilmung von "König der Löwen" aus dem Jahr 1994 konnte der Disney-Konzern bereits einen Riesenerfolg landen. 2019 kommt nun eine Neufassung in die Kinos.

Bonn. Disney-Fans können sich freuen: Nach den Neuverfilmungen vom Dschungelbuch und Tarzan kommt nun auch der "König der Löwen" animiert im Sommer 2019 zurück ins Kino.

Von Christina Hesterberg, 23.11.2018

Er ist einer der rührendsten Disney-Filme: Der "König der Löwen". 1994 flimmerte der Disney-Klassiker zum ersten mal über die Kinoleinwände. Zum 25-jährigen Geburtstag erweckt Disney Simba und seine Freunde wieder zum Leben. Mit dem am 18. Juli 2019 startetenden Film möchte Disney an den Erfolg des Films aus den 90ern anknüpfen.

Der Trailer verspricht schon mal einiges: Der Regisseur Jon Favreau, der auch für die umjubelte Neuverfilmung vom Dschungelbuch verantwortlich ist, und sein hochkarätiges Team haben ein bildgewaltiges Werk geschaffen. Zu dem allseits beliebten Soundtrack von Oscar-Preisträger Hans Zimmer tollt Löwenjunge Simba durch die Savanne und erlebt seine Abenteuer.

Durch die visuellen Effekte erwecken die Mitwirkenden das "geweihte Land" wieder zum Leben und entführen die Zuschauer in die Weiten Afrikas. Der Teaser schafft es, den Zuschauer in den Bann zu ziehen und lässt ihn wartend auf den Sommer 2019 zurück.

Zum Inhalt: In der unendlichen Weite der Savanne Afrikas wird ein kleiner Löwenjunge vom Affen Rafiki in die Luft gestreckt - ein neuer König ist geboren. Simba, der Sohn von König Mufasa und seiner Frau Sarabi, wächst voller Lebensfreude auf und hat allerlei Flausen im Kopf. Sein Vater zeigt ihm das Königreich und lehrt ihn den "Kreis des Lebens". Der kleine Löwe kann es kaum erwarten selbst König zu werden.

Doch dieser Wunsch erfüllt sich schneller als ihm lieb ist. Mufasa stirbt durch einen grausamen Plan, ausgeführt durch seinen eigenen Bruder Scar. Dieser trachtet schon lange nach dem Thron und redet Simba die Schuld am Tod seines Vaters ein. In seiner Verzweiflung flieht Simba aus dem "geweihten Land" und findet sich bald in der Gesellschaft von Timon und Pumbaa wieder. Durch die beiden und eine alte Freundin fasst der mittlerweile ausgewachsene Löwe schließlich den Mut und kehrt zum Königsfelsen zurück. Dort kommt es zum Showdown beim Kampf um das Königreich.